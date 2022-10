Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Giappone 2022)

DIRETTA FORMULA 1: SIAMO A SUZUKA

La diretta Formula 1 torna subito a farci compagnia: venerdì 7 ottobre è infatti il giorno dedicato al Gp Giappone 2022, con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2) che scatteranno rispettivamente alle ore 5:00 e alle ore 8:00, naturalmente secondo il nostro fuso. Diciamo subito che a Suzuka ci sarà una novità: infatti la FP2 sarà prolungata di mezz’ora, arrivando a durare 90 minuti – come in epoca recente – per permettere a Pirelli di effettuare dei test sugli pneumatici. Per il resto, possiamo ricordare in che modo si arriva a correre una nuova diretta Formula 1 con il Gp Giappone 2022, cioè la situazione nel Mondiale.

Da questo punto di vista c’è ben poco da dire: Max Verstappen, nonostante il passo falso a Singapore, è comunque saldamente in testa alla classifica e ormai la vittoria del secondo titolo consecutivo è solo questione di tempo, avrà a Suzuka il secondo match point per chiudere il confronto con Charles Leclerc e quel Sergio Pérez che a Marina Bay si è preso una vittoria contestatissima, per la doppia infrazione in regime di Safety Car. Anche i costruttori sono saldamente in mano a Red Bull, ma sulla diretta Formula 1 aleggia lo spettro dell’investigazione circa il budget cap sforato a Milton Keynes, che potrebbe incredibilmente ridisegnare questa e la precedente stagione.

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Ricordiamo che le due sessioni di prove libere per quanto riguarda la Formula 1, per il Gp Giappone 2022, saranno trasmesse dai canali della televisione satellitare: infatti la diretta tv di FP1 e FP2 saranno affidate a Sky Sport Formula 1, canale 207 del vostro decoder, ma ci sarà anche la possibilità di selezionare Sky Sport Uno (201). Nessun appuntamento in chiaro invece, perché come sempre la sessione del venerdì è esclusa dalla programmazione di Tv8 che invece trasmetterà in differita qualifiche e gara. Da segnalare che la telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero al commento tecnico e gli interventi di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room.

Vivremo poi gli approfondimenti del Gp Giappone 2022 con gli speciali dedicati, dunque i Paddock Live condotti da Federica Masolin nei quali anche da studio e dai box avremo contributi, interviste ai protagonisti e analisi delle gare. Inoltre, possiamo dire che per quanto riguarda lo streaming gli abbonati al satellite potranno avvalersi del servizio garantito dall’applicazione Sky Go: non comporta costi aggiuntivi e potrà essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 1: LA SITUAZIONE

Parlando della diretta Formula 1 che ci accompagna attraverso il Gp Giappone 2022 bisogna dire che dietro la lavagna, caso Red Bull a parte, è finita la FIA e non certo per la prima volta: l’anno scorso ad Abu Dhabi la direzione gara aveva lasciato a desiderare per quanto riguarda la gestione della Safety Car nella gara che aveva deciso il Mondiale a favore di Max Verstappen, a Monza di fatto si è presentata la stessa situazione ma la decisione è stata opposta, ovvero concludere il Gran Premio alle spalle della vettura di sicurezza, più che altro con la sensazione che la tempestività sia stata tutt’altro che ottima.

Poi si è arrivati a Singapore, dove sono occorse dure ore per decidere quale sanzione comminare a Sergio Pérez: si è scelto per i 5 secondi di penalità che non hanno intaccato la vittoria del messicano, ma a quel punto – lo hanno detto praticamente tutti – meglio sarebbe stato comunicarglielo in gara, così che eventualmente Charles Leclerc e la Ferrari potessero attuare una strategia diversa. Tanta confusione insomma, e allora speriamo che nella diretta di Formula 1 per il Gp Giappone 2022 possa filare tutto liscio, e sia magari un weekend a forti tinte rosso Ferrari…











