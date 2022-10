Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (GP Messico 2022)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 28 ottobre, torna immediatamente protagonista dopo due settimane con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Messico 2022 dal circuito della capitale Città del Messico, che completa per la Formula 1 una doppietta aperta domenica scorsa ad Austin, dove è giunto anche l’ultimo verdetto, cioè la conquista da parte della Red Bull del Mondiale Costruttori dopo otto titoli consecutivi per la Mercedes, spezzando definitivamente il dominio che Max Verstappen a titolo individuale aveva chiuso già un anno fa. Da segnalare anche un aspetto formale: fin dall’anno scorso il GP è intitolato alla città e non allo Stato, dunque vivremo il Gran Premio di Città del Messico 2022.

Sono decaduti i principali motivi d’interesse con entrambi i Mondiali già assegnati, la diretta Formula 1 proporrà comunque una gara stuzzicante su un circuito tecnicamente valido e con una cornice di pubblico sempre straordinaria, naturalmente per tifare soprattutto Sergio Perez, che per una volta almeno potrebbe avere un trattamento di favore all’interno della Red Bull. Quanto agli orari della diretta Formula 1, essi saranno inevitabilmente condizionate da ben sette ore di fuso orario che ci separano dal Messico: questo significa che oggi avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 20.00 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 23.00 per la seconda sessione FP2, che tra l’altro stavolta durerà 90 minuti e terminerà quindi alle ore 0.30 della notte italiana, ormai di sabato.

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Messico c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Città del Messico per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2022 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio del Messico ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti non è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP MESSICO 2022: MONDIALE ORMAI CHIUSO

In attesa del via alla diretta Formula 1, verso il Gran Premio del Messico la situazione in classifica è ormai definita, salvo gli obiettivi “di rincalzo” come il secondo posto nel Mondiale Piloti e naturalmente le singole vittorie dei Gran Premi, che logicamente fanno gola a tanti. Max Verstappen è matematicamente campione del Mondo tra i Piloti per il secondo anno consecutivo, mentre la Red Bull ha ottenuto ad Austin il sigillo dei numeri per garantirsi a sua volta il trionfo finale nel Mondiale Costruttori. In Formula 1 di conseguenza si parla più di altre vicende, dallo sforamento del budget da parte della Red Bull alle penalità che non sempre convincono, fino ad alcune decisioni molto pericolose per la sicurezza – vedi il famigerato trattore di Suzuka che ha riportato alla memoria di tutti la tragedia di Jules Bianchi.

Temi che sono naturalmente significativi per la diretta Formula 1, anche se quello che più conta per conquistare il pubblico è lo spettacolo in pista. Va detto che in Messico la passione è già più grande storicamente rispetto ai vicini Stati Uniti, dove solo di recente è fiorito l’amore per la Formula 1. Avere poi il pilota idolo di casa al volante della Red Bull aiuta naturalmente l’entusiasmo del pubblico che affollerà le tribune del circuito di Città del Messico in questi tre giorni nonostante in palio ci sia poco – problema che potrebbe farsi sentire più ad Interlagos, senza piloti brasiliani di spicco, ma soprattutto ad Abu Dhabi.

DIRETTA FORMULA 1, GP MESSICO 2022: I PROTAGONISTI

Max Verstappen ha dominato questo Mondiale, vincere il titolo iridato con così grande anticipo richiede grande merito delle straordinarie qualità del pilota e della Red Bull, ma anche la “gentile” collaborazione degli avversari. Non si può tacere il fatto che il 2022 passerà alla storia (anche) come l’anno delle clamorose occasioni buttate da parte della Ferrari, una costante che troppo spesso ha caratterizzato la diretta Formula 1 negli ultimi mesi e che ha scavato un baratro che dal punto di vista delle prestazioni non avrebbe dovuto essere così evidente. Guasti meccanici, errori dei piloti ma soprattutto troppi errori di strategia, che hanno rovinato anche gare dove tutto sembrava andare per il meglio per Charles Leclerc e il Cavallino Rampante. La Ferrari avrebbe potuto vincere il Mondiale? Difficile dirlo, perché comunque Verstappen e la Red Bull sono stati formidabili e forse qualcosa in più (soprattutto in gara) lo avrebbero avuto in ogni caso, di certo però adesso la battaglia sarebbe ancora vivissima.

Questo nulla toglie alle qualità di Max Verstappen, sottolineate da ben tredici vittorie tra le quali l'autentico capolavoro di Spa con una rimonta leggendaria, che possiamo considerare la sua più bella impresa di quest'anno, ma anche domenica scorsa la rimonta con sorpassi su Leclerc e Hamilton dopo un pessimo pit-stop è stata autorevole. Tutto questo ha fatto dimenticare come, ad inizio stagione, fosse la Red Bull ad essere in crisi con l'affidabilità, tanto che il campione del Mondo si era ritirato in due delle prime tre gare stagionali – ma da allora Verstappen è rimasto fuori dal podio solamente a Silverstone e Singapore. La Mercedes invece ha recitato da comparsa o poco più, anche se grazie a una buona costanza di rendimento e pochi errori è più vicina alla Ferrari di quanto avrebbe dovuto essere. L'attesa per quanto succederà in questo weekend sta però adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Messico 2022 a Città del Messico sta per cominciare…











