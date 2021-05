Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Monaco 2021)

DIRETTA FORMULA 1: OGGI LE PRIME LIBERE DEL GP MONACO 2021

La Formula è in diretta eccezionalmente oggi, giovedi 20 maggio 2021 per le prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran premio di Monaco 2021, attese ovviamente sull’iconico tracciato cittadino del Principato di Montecarlo. Dopo che l’edizione 2020 era stata cancellata dall’avvento della pandemia (non accadeva dal 1954), ecco che finalmente i beniamini del campionato del mondo della Formula 1 saranno di nuovo in diretta sulle strade di Montecarlo, dove mille storiche battaglie sono occorse, nel passato come in anni recenti: davvero non vediamo l’ora di dare spazio a una delle prove di maggior prestigio della stagione. Che come al solito, avrà il suo debutto non già al venerdì, come accade negli altri Gp, ma al giovedi, con le prime prove libere Fp1 e Fp2. Secondo il tradizionale programma monegasco, domani sarà giorno di riposo nel paddock, mentre sabato e domenica saranno qualifiche e gara sulle strette vie di Montecarlo. Ricordata tale particolarità, vediamo nel dettaglio il programma odierno per la diretta della Formula 1 per il Gran premio di Monaco 2021: non vi saranno problemi legati al fuso orario. Ecco che allora oggi la diretta della Formula 1 per la prima sessione delle prove libere, la Fp1 avrà inizio alle ore 11.30, mentre per la Fp2 dovremo attendere le ore 15.00: entrambe le sessioni dureranno 60 minuti alla bandiera a scacchi.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Vediamo allora come non perderci nessun istante della Formula 1 per il Gp di Monaco, ricordando che come è tradizione, le prove libere, Fp1 e Fp2 si svolgeranno già giovedì, e non al solito venerdi. Come al solito tutte le tappe del weekend della F1 saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che pure ormai da anni detiene i i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Pure va precisato che le sessioni odierne delle prove libere saranno visibili solo su Sky, mentre invece qualifiche e gara per il Gp di Monaco 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro e in tempo reale anche sul digitale terrestre sul noto canale TV8 (numero 8 del telecomando).

Possiamo poi dire che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui spicca chiaramente la voce di Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana monegasco. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo riferito che sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili in tempo reale solo le qualifiche e la gara del Gran premio di Monaco 2021, previsti sabato e domenica 22-23 maggio a sul tracciato cittadino del Principato: al solito, le prime due sessioni di prove libere saranno dunque escluse dal piano, e dunque Fp1 e Fp2 saranno visibili esclusivamente per gli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP MONACO 2021: I PROTAGONISTI PIÙ ATTESI

Alla vigilia della diretta della Formula 1 per le prime prove libere del Gp di Monaco 2021, tocca ora vedere quali saranno i big da tenere d’occhio sulle strade del Principato: non sarà affatto facile fissare però una lista ristretta visto che a Montecarlo, il colpo di scena è davvero dietro l’angolo. Come pure ci riporta la storia, le strette strade e i tanti tratti complicati possono mettere in scacco il pilota più esperto e una strategia dai box non perfetta può mandare in fumo anche la prestazione più solida. Pure per la Fp1 e Fp2 di quest’oggi non possiamo non mettere in evidenza una scuderia come la Mercedes, impeccabile sotto gli punto di vista in questa parte di stagione e attenzione soprattutto a Lewis Hamilton, campione del mondo in carica e sempre uomo da battere (anche se qui ha vinto solo tre volte in carriera). Primo rivale dell’inglese, oltre al collega Valtteri Bottas, sarà al solito Max Verstappen, che con la Redbull quest’anno sta facendo vedere meraviglie: davvero l’olandese è parso spesso a parimerito con la vettura delle frecce d’argento e con lo stesso campione del mondo.

Ma come detto, a Montecarlo può accadere di tutto ed ecco che magari le strade di casa non portino bene al pilota della Ferrari Charles Leclerc, che assieme al compagno Carlos Sainz è al volante di una monoposto davvero più solida e performante rispetto alla rossa dell’anno scorso. Chissà però che Montecarlo, fin da queste prime prove libere in diretta della Formula 1, risvegli lo spirito di alcuni veterani come Alonso e Vettel che hanno giù vinto qui, o che premino l’entusiasmo di alcuni giovani come Lando Norris e Pierre Gasly, che si stanno facendo valere n queste prime tappe. Siamo davvero impazienti di conoscere chi sarà la star sulle strade del principato in questo fine settimana, ma nel frattempo mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Monaco 2021 a Montecarlo sta per cominciare…



