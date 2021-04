Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Portogallo 2021)

Dopo due settimane dall’ultima prova di Imola, la Formula 1 torna in diretta oggi, venerdi 30 aprile 2021 per le prime due prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran premio del Portogallo 2021: per la terza tappa del mondiale, si fa dunque ritorno a Portimao, tracciato che pure è tra le ultime nuove entrate nel circus. Lo ricordiamo bene: solo l’anno scorso, per problematiche legate alla pandemia da covid 19, la Fia ha previsto l’ingresso del tracciato dell’Algarve nel calendario 2020 in extremis, e al debutto fu uno straordinario Lewis Hamilton a trovare meritato trionfo, al volante della Mercedes. Riscosso gran successo tra piloti, team e anche gli appassionati, Liberty Media ha dunque deciso di promuovere nuovamente la tappa lusitana, inserendo il Gran premio del Portogallo anche per questa stagione, che è pure solo agli inizi. Impazienti dunque di far parlare ancora solo la pista dell’Algarve, pure è necessario dare un occhio anche agli orari per la diretta della Formula 1 oggi, venerdi 30 aprile: ad attenderci saranno al solito due sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2, che pure da quest’anno sono state ridotte, da 90 a 60 minuti ciascuna. Ricordato che per la tappa della Formula 1 a Portimao gli appassionati italiani dovranno fare i conti con un’ora di fuso orario, vediamo che in calendario oggi la prima prova libera, la Fp1 del Gp del Portogallo 2021 avrà inizio alle ore 12.30 e terminerà alle ore 13.30: per la Fp2 attenderemo le ore 16.00 italiane, con la bandiera a scacchi che sventolerà alle ore 17.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Tutte le tappe anche di questo fine settimana di Formula 1, il terzo per il campionato del mondo, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Ricordiamo pure che le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, mentre invece qualifiche e gara per il Gp di Portogallo 2021 di Formula 1, in programma rispettivamente il 1 e il 2 maggio 2021, non saranno visibili in chiaro e in tempo reale sul digitale terrestre, ma solo in differita, sul noto canale TV8 (numero 8 del telecomando). Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana lusitano. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo appena accennato che sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo in differita le qualifiche e la gara del Gran premio del Portogallo 2021: al venerdi, le due sessioni di prove libere saranno dunque escluse, come già accade di solito, e dunque Fp1 e Fp2 saranno visibili esclusivamente per gli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP PORTOGALLO 2021: I PROTAGONISTI ATTESI A PORTIMAO

Alla vigilia delle prime sessioni di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula 1, in diretta da Portimao proprio oggi, pure ci par doveroso andare a vedere quali saranno i nomi da tener d’occhio, fin dalla Fp1 e Fp2 che ci allieteranno in questo venerdi. Nome scontati, pure in vista di quella che è solo la terza tappa del Mondiale sono quelli di Lewis Hamilton e Max Verstappen, da cui ci attendiamo gran scintille. Dopo tutto il primo è campione del mondo in carica e uomo dei record oltre che primo indiziato alla vittoria del titolo iridato (che pure sarebbe il quinto di fila e l’ottavo in generale), al volante di quella che è senza dubbio la macchina più veloce, la Mercedes: il secondo è il suo primo rivale e pilota veramente capace quest’anno di competere per il mondiale, che pure solo pochi giorni fa ha trovato la vittoria a Imola con la Redbull. I due sicuramente imbastiranno un duello che esploderà solo nelle qualifiche e nella gara di sabato e domenica: pure ovviamente non saranno i soli da tenere d’occhio oggi per la diretta della Formula Q.

Attenzione verrà data ai compagni di squadra Bottas (Mercedes) e Perez, con il messicano osservato speciale visto che sulla carta la Redbull dovrebbe essere favorita sulle curve di Portimao. Cercheranno di far bene poi anche le due Ferrari di Leclerc e Sainz , con le rosse che stanno dando importasti segnali in questa prima parte della stagione, ma che sono ancora lontane dalle ambizioni e aspettative dei tifosi. Occhi puntati poi ancora su McLaren e su Lando Norris, giovanissimo talento della casa della papaya, come pure al compagno di squadra e veterano Daniel Ricciardo, che può dare ancora di più rispetto a quanto fatto nell’ultima prova in Emilia Romagna. E a Portiamo non mancheranno gli outsider, dagli esperti Alonso e Vettel, ben sfortunati finora, fino ai giovani Tsunoda e Mick Schumacher. Comunque adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Portogallo 2021 a Portimao sta per cominciare…



