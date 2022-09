Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: Sainz è terzo

DIRETTA FORMULA 1, GP SINGAPORE 2022: SAINZ E’ TERZO

Prosegue la diretta Formula 1 di oggi, venerdì 30 settembre, con le prove libere FP1 del Gran Premio di Singapore 2022 dal circuito cittadino di Marina Bay. Max Verstappen ha fissato il miglior tempo a 1:45.4, terzo tempo per il ferrarista Sainz mentre l’altra Rossa di Charles Leclerc attende prima di forzare i tempi. Problemi ai freni per Russell con la Mercedes che ha iniziato già a dare problemi, al secondo posto si piazza momentaneamente l’Alpine di Alonso che sembra confermare i progressi già visti negli ultimi Gran Premi. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1, GP SINGAPORE 2022: SUBITO VERSTAPPEN AVANTI

E’ iniziata la diretta Formula 1 di oggi, venerdì 30 settembre, con le prove libere FP1 del Gran Premio di Singapore 2022 dal circuito cittadino di Marina Bay. Primi giri di pista con Max Verstappen subito avanti con il leader della classifica mondiale che si è dimostrato immediatamente intenzionato a chiudere i conti sulla pista asiatica. Inizialmente il giro più veloce era stato fatto segnare dal ferrarista Sainz, chiaramente col passare dei minuti aumenteranno i riscontri cronometrici per comprendere quale monoposto risulti avere più feeling sulla pista di Singapore. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1, GP SINGAPORE 2022: SI TORNA A MARINA BAY

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 30 settembre, torna protagonista dopo due settimane di sosta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Singapore 2022 dal circuito cittadino di Marina Bay, che sorge nella zona portuale della megalopoli del Sud-Est asiatico dove si torna a gareggiare per la prima volta dal 2019, a causa dei due anni di stop imposto dalla pandemia di Coronavirus. Sinceramente siamo all’estremo opposto rispetto a Monza: dal tempio della velocità a un circuito cittadino sul quale sorpassare è veramente difficile, anche se nella storia non sono mancati colpi di scena anche clamorosi a Singapore.

La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, che a dire il vero saranno molto simili a quelli classici per i Gran Premi in Europa nonostante il fuso orario, dal momento che a Singapore si gareggia in notturna: questo significa che oggi avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 12.00 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la seconda sessione FP2. Saranno due ore particolarmente preziose appunto perché a Singapore non si gareggia dall’ormai lontano 2019: da allora è cambiato tutto, anche in Formula 1…

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Singapore c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Singapore per seguire la Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2022 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di Singapore ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP SINGAPORE 2022: MONDIALE ORMAI CHIUSO

In attesa del via alla diretta Formula 1, dobbiamo dire che non aiuta a creare emozione attorno al ritorno del Gran Premio di Singapore la situazione in classifica, perché ormai Max Verstappen e la Red Bull hanno blindato i successi rispettivamente nel Mondiale Piloti e nel Mondiale Costruttori, con i sigilli dell’ufficialità che potrebbero arrivare in breve tempo. Il tema che tiene banco attualmente è quindi quello di un Mondiale che ha già ampiamente individuato il suo padrone e che di conseguenza rischia di essere abbastanza noioso nella sua parte finale. Questo è il rischio di stagioni così lunghe, specie quando si affrontano gare di certo non esaltanti nemmeno dal punto di vista tecnico come Singapore, a differenza ad esempio di quello che ci aspetterà settimana prossima a Suzuka.

Ambientazione fantastica, Formula 1 nel cuore di una grande città ma circuito fatalmente non avvincente: questo è il menù che storicamente caratterizzava Montecarlo, di cui Singapore è stata una delle prime copie, che adesso si stanno moltiplicando a discapito dei circuiti “veri”, con molte polemiche da parte degli appassionati. A proposito di polemiche: il finale del Gran Premio a Monza non è piaciuto nessuno, sarebbe il caso di trovare una soluzione (bandiera rossa e ripartenza per i giri mancanti potrebbe essere un’idea) nel caso in cui si riproponessero situazioni di questo tipo – che tra l’altro nei circuiti cittadini possono essere frequenti.

DIRETTA FORMULA 1, GP SINGAPORE 2022: I PROTAGONISTI

Max Verstappen sta dominando questo Mondiale, sicuramente grazie alle proprie straordinarie qualità e anche al valore della Red Bull, ma non si può tacere il fatto che il 2022 passerà alla storia come l’anno delle clamorose occasioni buttate da parte della Ferrari, una costante che troppo spesso ha caratterizzato la diretta Formula 1 negli ultimi mesi. Guasti meccanici, alcuni errori del pilota ma soprattutto davvero troppi errori di strategia, che hanno rovinato anche gare dove tutto sembrava andare per il meglio per Charles Leclerc e il Cavallino Rampante. Non sapremo mai se in assenza di errori da parte della Ferrari il Mondiale sarebbe finito a Maranello, perché comunque Verstappen e la Red Bull sono avversari formidabili, di certo però adesso la battaglia sarebbe vivissima e lo sarebbe fino al termine della stagione, scacciando tutti i problemi di “noia” ai quali prima accennavamo.

Va ribadito ancora una volta che questo nulla toglie alle qualità di Max Verstappen, sottolineate da ben undici vittorie tra le quali l’autentico capolavoro di Spa più Zandvoort e Monza per monopolizzare il tris di fine estate, che hanno fatto dimenticare come, ad inizio stagione, fosse la Red Bull ad essere in crisi con l’affidabilità, tanto che il campione del Mondo si era ritirato in due delle prime tre gare stagionali. La Mercedes non brilla, ma è almeno costante nel rendimento e così nella classifica Costruttori si trova ad appena 35 punti di distanza dalla Ferrari: per Stoccarda in questo 2022 è già una buona notizia, chissà se Lewis Hamilton e George Russell prima o poi troveranno anche il guizzo giusto per vincere almeno una gara. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Singapore 2022 sta per cominciare…











