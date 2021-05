Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Spagna 2021)

DIRETTA FORMULA 1: TAPPA A BARCELLONA

Siamo in diretta con la Formula 1 in questo venerdi 7 maggio 2021: oggi infatti apriremo il fine settimana dedicato al Gran premio di Spagna 2021 con le prove libere Fp1 e Fp2 sul tracciato di Barcellona e siamo davvero impazienti di dare il via al quarto appuntamento di questa magnifica stagione iridata 2021. Si fa sosta sul tracciato della Catalogna, pista molto nota anche come sede di test pre season: pure la Formula 1 quest’anno ha preferito girare solo pochi giorni in Bahrain, al Sakhir, e dunque sarà la prima volta in stagione che sarà protagonista sulle curve del circuito iberico. Senza riferimenti recenti, siamo sicuri che le prove libere Fp1 e Fp2 che ci allieteranno quest’oggi, saranno ancor più fondamentali, specie per i piloti meno esperti, in vista del Gran premio di Spagna 2021: vediamo dunque che cosa ci riserva il programma per la giornata odierna.

Calendario alla mano vediamo che non vi sono grandi novità sugli orari per la diretta della Formula 1: essendo a Barcellona gli appassionati italiani non avranno problemi legati al fuso orario. Come accade dunque di solito, oggi venerdi 7 maggio 2021, sarà spazio per due sessioni di prove libere, la Fp1 e Fp2, che pure da quest’anno dureranno solo 60 minuti l’una, dai classici 90 minuti delle scorse stagioni. Ricordiamo allora che la prima prova libera, la Fp1 avrà inizio sul tracciato di Barcellona alle ore 11.30 e terminerà un’ora dopo: per la Fp2 del Gp di Spagna 2021 attenderemo le ore 15.00, con bandiera a scacchi che sventolerà alle ore 16.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Come al solito tutte le tappe del weekend della F1 saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che pure ormai da anni detiene i i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Pure va precisato che le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, mentre invece qualifiche e gara per il Gp di Spagna 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro e in tempo reale anche sul digitale terrestre sul noto canale TV8 (numero 8 del telecomando).

Possiamo poi dire che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo riferito che sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili in tempo reale solo le qualifiche e la gara del Gran premio del Spagna 2021, previsti sabato e domenica 8-9 maggio a Barcellona: al solito, al venerdi, le due sessioni di prove libere saranno dunque escluse dal piano, e dunque Fp1 e Fp2 saranno visibili esclusivamente per gli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP SPAGNA 2021 BARCELLONA: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Prima di gettarci nel vivo della diretta della Formula 1 per le prime prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran premio di Spagna 2021, andiamo a vedere quali potrebbero essere i nomi da tenere occhio, fin da oggi sul tracciato spagnolo. Ricordando gli ultimi verdetti del campionato della Formula 1, ecco che i big più attesi in pista sul tracciato della Catalogna non possono che essere quelli di Lewis Hamilton e Max Verstappen, che di fatto si sono divisi la gloria nelle prime battute di questa stagione iridata. L’inglese della Mercedes, campione del mondo in carica, rimane sempre l’uomo da battere, al volante della monoposto più veloce del paddock, ma quest’anno pare che il Hamilton abbia trovato in Verstappen un contendente quasi alla pari. L’olandese della Redbull ha fatto vedere davvero scintille finora e solo pochi giorni fa è pure riuscito a salire sul primo gradino del podio a Imola. Ci attendiamo pure buone cose dai rispettivi compagni di squadra e dunque Bottas in Mercedes e Perez per la Redbull, anche se va detto che finora entrambi non hanno davvero brillato in pista, nonostante abbiano a disposizione le monoposto piò performanti del campionato. Occhi puntati poi sulle Ferrari di Leclerc e Sainz: le rosse, ben lontane dall’essere alla pari delle frecce nere, pure paiono sicuramente migliorate rispetto all’anno scorso, ma non è ancora sufficiente per essere piene protagoniste in un weekend di gara. Chi invece sta seriamente insidiando in pista le due big è la McLaren e soprattutto Lando Norris: il giovanissimi talento della scuderia papaya si sta rivelando un vero gioiello per Zak Brown e ci attendiamo prestazioni di sostanza fin dalla diretta dellaFormula 1 di quest’oggi, nelle prime prove libere. E non dimentichiamo il padrone di casa Fernando Alonso: il veterano della F1, al volante dell’Alpine non ha ancora graffiato (solo 5 punti in classifica), ma chissà che l’aria di casa gli faccia bene. Comunque adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2021 a Barcellona sta per cominciare…



