DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere video streaming live: parla Carlos Sainz, GP Usa 2022

In attesa che la diretta Formula 1 prenda il via ad Austin con la prima sessione delle prove libere FP1 verso il GP Usa 2022, possiamo leggere le dichiarazioni di Carlos Sainz alla vigilia. Considerata la penalità che Charles Leclerc dovrà scontare, potrebbe essere lo spagnolo il pilota di punta della Ferrari negli Stati Uniti: “Penso che quest’anno siamo sempre stati competitivi, quasi sempre in lotta per le pole, più difficile è stato vincere in gara perché la Red Bull ha messo una marcia in più. Vogliamo usare queste 4 gare che restano per migliorare anche la gestione gomme. Questo weekend proveremo quelle del 2023 e saranno un buon test per vedere cosa ci serve e in cosa dobbiamo migliorare”.

Inevitabile tuttavia parlare anche del budget cap, tema sul quale Carlos Sainz si è espresso così: “La penalità dovrà garantire che non ci sia in futuro la tentazione di andare a spendere di più, la Fia farà chiarezza e prenderà la giusta decisione”. Questo senza nulla togliere ai meriti di Max Verstappen, che fu suo compagno di squadra ai tempi ormai lontani della Toro Rosso: “Non credo che ci sia bisogno di dare elogi ulteriori a Max, è palese che ha fatto un ottimo lavoro, specie dopo aver recuperato dopo i ritiri di inizio anno. Sono stati forti nelle aree dove noi abbiamo patito, complimenti alla Red Bull”. Batterlo sarebbe una soddisfazione anche a Mondiale ormai assegnato, attendiamo con curiosità i primi responsi della diretta Formula 1 da Austin… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio degli Usa c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Austin per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2022 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio degli Usa ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la seconda ipotesi, infatti è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

PRIME DUE SESSIONI AD AUSTIN

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 21 ottobre, torna protagonista dopo due settimane con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio degli Usa 2022 dal circuito di Austin, in Texas, ormai una meta tradizionale per la Formula 1 negli Stati Uniti, che anzi ha ritrovato popolarità da queste parti proprio da quando la sua “casa” americana è diventata il Circuit of The Americas di Austin, affiancata quest’anno da Miami, dove si è corso nel mese di maggio, in attesa che l’anno prossimo diventino addirittura tre gli appuntamenti negli Usa, dal momento che si aggiungerà anche Las Vegas. Possiamo dire che senza dubbio il circuito che ci piace di più dal punto di vista tecnico è proprio quello di Austin, una pista “vera” in grado di regalare più spettacolo rispetto ai cittadini che pure vanno tanto di moda negli ultimi anni in Formula 1.

La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, che saranno inevitabilmente condizionate da ben sette ore di fuso orario che ci separano dal Texas: questo significa che oggi avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 21.00 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 24.00 e quindi alla mezzanotte italiana per la seconda sessione FP2, che tra l’altro stavolta durerà 90 minuti e terminerà quindi alle ore 1.30 della notte italiana, ormai di sabato.

DIRETTA FORMULA 1, GP SINGAPORE 2022: MONDIALE ORMAI CHIUSO

In attesa del via alla diretta Formula 1, dobbiamo dire che non aiuta a creare emozione attorno al Gran Premio degli Usa la situazione in classifica, perché ormai Max Verstappen è matematicamente campione del Mondo tra i Piloti per il secondo anno consecutivo, mentre alla Red Bull manca solamente il sigillo dei numeri per garantirsi a sua volta il trionfo finale nel Mondiale Costruttori. Il tema che tiene banco attualmente è quindi quello di un Mondiale che ha già ampiamente individuato il suo padrone, tanto che in Formula 1 si parla più di altre vicende, dallo sforamento del budget da parte della Red Bull alle penalità che non sempre convincono, almeno per la gestione di queste decisioni, a volte clamorosamente lente (come a Singapore), altre invece forse fin troppo veloci, come a Suzuka.

Temi che sono naturalmente significativi per la diretta Formula 1, ma che forse dicono poco al grande pubblico che va oltre la schiera degli appassionati più “puri”, aspetto particolarmente delicato negli Stati Uniti, dove la Formula 1 da sempre è destinata a combattere per riuscire ad attirare l’attenzione anche da parte di un pubblico storicamente più appassionato alle categorie americane. Di certo, per un motivo o per l’altro la Direzione Gara è sempre nel mirino: se non altro stavolta non deciderà il Mondiale, ma sinceramente non notiamo grandi miglioramenti dopo l’addio di Michael Masi – citate le penalità di Singapore e Suzuka, non scordiamo che sono passate poche settimane dal deludente arrivo di Monza dietro la Safety Car.

DIRETTA FORMULA 1, GP USA 2022: I PROTAGONISTI

Max Verstappen ha dominato questo Mondiale, quando si vince il titolo iridato con così grande anticipo c’è grande merito delle straordinarie qualità del pilota e anche del valore della Red Bull, ma non si può tacere il fatto che il 2022 passerà alla storia (anche) come l’anno delle clamorose occasioni buttate da parte della Ferrari, una costante che troppo spesso ha caratterizzato la diretta Formula 1 negli ultimi mesi e che ha scavato un baratro che dal punto di vista delle prestazioni non avrebbe dovuto essere così evidente. Guasti meccanici, alcuni errori del pilota ma soprattutto davvero troppi errori di strategia, che hanno rovinato anche gare dove tutto sembrava andare per il meglio per Charles Leclerc e il Cavallino Rampante. Non sapremo mai se in assenza di errori da parte della Ferrari il Mondiale sarebbe finito a Maranello, perché comunque Verstappen e la Red Bull sono stati formidabili e forse qualcosa in più (soprattutto in gara) lo avrebbero avuto in ogni caso, di certo però adesso la battaglia sarebbe vivissima e lo sarebbe magari fino al termine della stagione.

Va ribadito ancora una volta che questo nulla toglie alle qualità di Max Verstappen, sottolineate da ben dodici vittorie tra le quali l’autentico capolavoro di Spa con una rimonta leggendaria, che possiamo considerare la sua più bella impresa di quest’anno. Tutto questo ha fatto dimenticare come, ad inizio stagione, fosse la Red Bull ad essere in crisi con l’affidabilità, tanto che il campione del Mondo si era ritirato in due delle prime tre gare stagionali – ma da allora Verstappen è rimasto fuori dal podio solamente a Silverstone e Singapore. La Mercedes invece ha recitato da comparsa o poco più, anche se grazie a una buona costanza di rendimento e pochi errori è più vicina alla Ferrari di quanto avrebbe dovuto essere, a riprova dei rimpianti di Maranello. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio degli Usa 2022 ad Austin sta per cominciare…











