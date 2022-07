Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (Gp Francia 2022)

DIRETTA FORMULA 1 GP FRANCIA 2022: OGGI FP1 E FP2

La diretta di Formula 1 ci conduce verso il Gp Francia 2022: siamo a Le Castellet, dove la Ferrari andrà a caccia di un’altra vittoria dopo le due consecutive che ha timbrato in Gran Bretagna e Austria provando a riaprire un Mondiale che attualmente parla ancora della Red Bull, e di Max Verstappen. Ricordiamo brevemente gli appuntamenti di venerdì 22 luglio, che saranno ovviamente quelli dedicati alle prime due sessioni di prove libere: la FP1 scatta alle ore 14:00 mentre per la FP2 bisognerà aspettare le ore 17:00, e ciascuna sessione ovviamente avrà la durata di un’ora.

DIRETTA FORMULA 1/ Leclerc ha vinto il Gp d'Austria ma la Ferrari non è affidabile!

Cosa succederà in pista? La diretta di Formula 1 per il Gp Francia 2022 è particolarmente attesa dalla Ferrari, che ha recuperato qualche punto ma, anche a causa di errori di strategia o semplice sfortuna, non ha fatto quel grande salto che avrebbe potuto, per esempio a Silverstone la vittoria è arrivata ma con Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc ha approfittato solo parzialmente della settima piazza di Verstappen (per poi trionfare in Austria). Ora dunque servirà un affondo ancor più netto; scopriremo ben presto come andranno le cose nella diretta di Formula 1, ovviamente a partire dalle due sessioni di prove libere del venerdì.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Austria 2022: Verstappen ha vinto la Sprint Race!

FORMULA 1 STREAMING VIDEO SKY GO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE SESSIONI

Possiamo allora ricordare che per questo primo giorno del weekend di Formula 1 l’appuntamento in tv sarà soltanto per gli abbonati al satellite, perché come sempre i canali di riferimento saranno Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201) presenti sul decoder.

La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini; al commento tecnico avremo la voce di Marc Gené, mentre Matteo Bobbi si occuperà della Sky Sport Tech Room. Altri compagni di viaggio, che ci racconteranno le emozioni del Gp Francia 2022, saranno Roberto Chinchero, Mara Sangiorgio con le interviste ai protagonisti e Federica Masolin, che insieme a Davide Valsecchi sarà presente nei Paddock Live, gli approfondimenti prima e dopo ciascun momento in cui le monoposto saranno in pista a Le Castellet per la Formula 1. Non ci sarà una copertura in chiaro dell’evento, almeno non per questa giornata introduttiva del venerdì.

Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming: Verstappen in pole! (Gp Austria 2022)

Parlando invece dello streaming video, bisogna ricordare che, non essendoci una trasmissione in chiaro di FP1 e FP2 di Formula 1 per il Gp Francia 2022, nemmeno in mobilità potrete liberamente assistere a questi due eventi di venerdì 22 luglio. Ancora una volta però Sky viene in soccorso: la televisione satellitare infatti, come ben sappiamo, fornisce ai suoi abbonati la possibilità di seguire il Gp Francia 2022 – con le prime due sessioni di prove libere – in streaming video. Bisognerà naturalmente dotarsi di apparecchi mobili, dunque PC, tablet o smartphone; poi basterà inserire i dati del proprio abbonamento su questi dispositivi e attivare l’applicazione Sky Go, che viene garantita a tutti i clienti del satellite senza dover sottostare a costi aggiuntivi. Dal sabato ci saranno poi altre opzioni per seguire il Gp Francia 2022 di Formula 1, ma ne parleremo nei giorni seguenti a Le Castellet…

LA STORIA DEL GP FRANCIA 2022

Mentre aspettiamo la diretta di Formula 1 per il Gp Francia 2022, dobbiamo ricordare che il circuito Paul Ricard a Le Castellet è tornato a essere nel calendario del circus soltanto quattro anni fa: varie vicissitudini, soprattutto la morte di Elio De Angelis nel 1986, avevano portato alla sostituzione con Magny Cours. Finalmente nel 2018 il Gp Francia di Formula 1 è stato nuovamente ospitato a Le Castellet: la vittoria è andata a Lewis Hamilton, erano del resto gli anni del dominio Mercedes e infatti il pilota britannico si era ripetuto anche l’anno seguente.

Nel 2020 il Gp Francia di Formula 1 non è stato corso per ragioni di pandemia; l’anno scorso la vittoria ha sorriso a Max Verstappen, che ha dominato prendendosi la pole position del sabato e il giro più veloce in gara. Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto, il grande weekend della Red Bull è poi stato completato dalla terza posizione ottenuta da Sergio Pérez. Quest’anno come andranno le cose? Ci sarà spazio per una Ferrari che aveva vinto l’ultima gara a Le Castellet prima della lunghissima sosta? Lo scopriremo presto nella diretta di Formula 1 per il Gp Francia 2022…











© RIPRODUZIONE RISERVATA