Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (GP Miami 2022)

Torna protagonista la diretta Formula 1 oggi, venerdì 6 maggio: si tratta di una storica prima volta a Miami, la città più celebre della Florida (USA), dove ci attendono le prove libere FP1 e FP2 dell’inedito Gran Premio di Miami 2022, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 che è iniziato con grandissime emozioni e che adesso ci propone il brivido della novità alla scoperta di un tracciato sconosciuto per tutti. La Ferrari è al comando di entrambe le classifiche, una situazione che non si verificava da molti anni, ma purtroppo proprio la gara di casa ad Imola è stata la più deludente della stagione fino questo momento, con Carlos Sainz subito fuori e Charles Leclerc autore di un errore che lo ha relegato al sesto posto nella corsa vinta da Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez, doppietta Red Bull proprio in casa Ferrari.

Tornando alla stretta attualità, la prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati da ben sei ore di fuso orario che ci separano dalla città della Florida, dunque il GP Miami 2022 ci farà compagnia nella serata italiana: la sessione di prove libere FP1 comincerà alle ore 20.30 italiane (le 14.30 locali); si girerà come di consueto in questa stagione per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 23.30 per la seconda sessione FP2, cioè alle ore 17.30 di Miami, dove piloti e scuderie andranno alla scoperta del circuito con la necessità di accumulare quante più informazioni possibili circa il Miami International Autodrome.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE SESSIONI

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Miami 2022 sull’inedito circuito naturalmente di Miami, che aprono il quinto weekend di una grande stagione per la Formula 1, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go e Now TV. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio di Miami in chiaro qualifiche e e gara nei prossimi giorni non saranno visibili in tempo reale. Cosa saprà fare la Ferrari in questo quinto atto di un 2022 cominciato alla grande per il Cavallino Rampante? Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go o Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio di Miami 2022 ci riferiscono dunque di appuntamenti che non saranno in tempo reale su Tv8 per quanto riguarda le sessioni di sabato e domenica di qualifiche e gara, dal momento che saranno visibili solamente in differita. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni in programma sul circuito di Miami saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP MIAMI 2022: IL CIRCUITO

Il principale tema d’interesse attorno alla diretta Formula 1 oggi sarà dunque naturalmente la scoperta del circuito su cui si disputerà il Gran Premio di Miami 2022. Per il momento, possiamo parlarne sulla carta: si tratta di un inedito impianto non permanente nei pressi dell’Hard Rock Stadium, che misura 5,412 km caratterizzati da 19 curve e due tratti velocissimi, in particolare l’infinito rettilineo fra le curve 16 e 17. Potremmo definirlo un ibrido fra un cittadino e un circuito permanente, con una vaga similitudine con Jeddah: piaccia o meno, la Formula 1 va sempre più spesso in città e quindi queste soluzioni diventano più frequenti.

Il circuito di Miami è stato progettato dalla società britannica Apex Circuit Design. Ci affidiamo allora alle parole di Charles Metcalfe, Design Engineer della Apex: “Le corse sono al centro della filosofia di design della nostra azienda: la nostra filosofia è quella di sfidare tutti i team di Formula 1, le loro auto, i loro ingegneri di gara e, naturalmente, i loro piloti. Quindi ci concentriamo sulle sequenze di curve, su una gamma dinamica di curve, a velocità basse e alte. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo fatto molto lavoro di simulazione e ci siamo assicurati intenzionalmente che ci siano diverse sequenze di curve in un giro che supportino diverse impostazioni della vettura”.

DIRETTA FORMULA 1 GP MIAMI 2022: I PROTAGONISTI

In attesa del via alla diretta Formula 1, eccoci a parlare dei protagonisti più attesi nel Gran Premio di Miami 2022, che saranno i piloti Ferrari e Red Bull. Il cammino della stagione di Formula 1 è ancora lunghissimo, ma il duello sembra essere già definito. Da una parte il campione del Mondo, che con la vittoria in Arabia Saudita e soprattutto il weekend perfetto di Imola ha reagito ai due ritiri in Bahrain e in Australia, dall’altra il monegasco della Ferrari, che sognava da tempo di poter lottare con Max Verstappen come facevano da ragazzini nelle categorie minori. Elemento che certamente non guasta, le battaglie fra l’olandese e Charles Leclerc sono state bellissime e pure corrette, però Leclerc a Imola ha sbagliato per la prima volta in stagione ed è importante che certi errori restino episodi isolati.

Quanto ai compagni di squadra, Carlos Sainz aveva cominciato benissimo per la Ferrari, ma tra Melbourne e Imola ha avuto tanta sfortuna e pure alcune colpe, mentre Sergio Perez ha dimostrato a sua volta di poter essere protagonista e per ora sta vincendo il confronto fra le seconde guide. Mai escludere del tutto la Mercedes, ma a dire il vero soprattutto con George Russell, che sta mettendo in enorme difficoltà un Lewis Hamilton che a Imola è apparso addirittura irriconoscibile. Adesso però è giunto il momento tanto atteso di scendere in pista per avere i primi responsi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Miami 2022 sta per cominciare…











