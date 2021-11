Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (Gp Qatar 2021)

DIRETTA FORMULA 1: PROVE LIBERE FP1 E FP2 GP QATAR 2021

La diretta della Formula 1 fa tappa al Gp Qatar 2021: venerdì 19 novembre avremo un appuntamento con la storia, perché per la prima volta il Losail International Circuit, su cui solitamente gareggiano MotoGp e Superbike, ospiterà una gara di Formula 1. Il terzultimo atto di un Mondiale straordinario si corre in Qatar a causa della cancellazione del Gp Australia: l’accordo prevede una base decennale ma a partire dal 2023, perché l’anno prossimo in Qatar ci saranno i Mondiali di calcio e la concentrazione massima sarà su quell’evento.

La FP1 si corre alle ore 11:30, poi avremo la FP2 alle ore 15:00 e dunque spazio alle prime due sessioni di prove libere, come di consueto, nel venerdì dedicato alla diretta della Formula 1. Naturalmente andrebbe speso del tempo per parlare della situazione di classifica, perché questo è uno dei Mondiali più belli, appassionanti e incerti degli ultimi anni, abbiamo assistito a uno straordinario duello in Brasile e dunque il Gp Qatar 2021 rischia di essere un’altra tappa fondamentale nel testa a testa tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO SKY GO E TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Possiamo dire allora che questo appuntamento con il Gp Qatar 2021 sarà riservato ai soli abbonati della televisione satellitare, e che l’unica incursione in chiaro sarà come sempre su Tv8 ma, questa volta, riguarderà una differita che sarà esclusivamente della gara di domenica. Dunque, FP1 e FP2 della Formula 1 per venerdì 19 novembre saranno trasmesse soltanto su Sky: i canali saranno come sempre Sky Sport Formula 1 (numero 207) ovvero quello dedicato al mondo delle auto, e Sky Sport Uno (201) con qualche incursione su Sky Sport 200, il canale generalista.

Per quanto riguarda lo streaming video, FP1 e FP2 di Formula1 per il Gp Qatar 2021 saranno come al solito su Sky Go: questa applicazione è chiaramente riservata agli abbonati e, senza costi aggiuntivi, vi permetterà di seguire gli eventi della Formula 1 su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sui quali Sky Go si può installare inserendo i dati del proprio abbonamento. Come sempre a raccontare il weekend di Formula 1, e dunque anche il Gp Qatar 2021, saranno i volti Sky: Carlo Vanzini alla telecronaca con il supporto di Marc Gené e Roberto Chinchero al commento tecnico, Matteo Bobbi che si occupa del Tech Room, poi avremo Mara Sangiorgio per le interviste dal paddock e infine Federica Masolin e Davide Valsecchi da studio, per tutti gli approfondimenti prima e dopo le due sessioni di prove libere, con tante interviste e commenti per entrare ancora più in profondità nei temi portanti del Gp Qatar 2021 di Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1: GP QATAR 2021, RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Formula 1 per il venerdì dedicato al Gp Qatar 2021 si apre con Lewis Hamilton che finalmente è tornato a vincere: non indifferente quello che il britannico ha fatto in Brasile, partendo ventesimo dalla Sprint Race e arrivando quinto con 15 sorpassi in 24 giri, per poi andare a vincere la gara dalla decima posizione. Max Verstappen questa volta ha dovuto ingoiare un boccone amaro, ma rimane in testa al Mondiale con 14 punti di vantaggio: chiaramente un’inezia quando mancano tre gare, soprattutto perché il trend ci dice che la Red Bull in questo momento sembra realmente avere qualcosa in più rispetto alla Mercedes.

Che però, anche grazie a un Valtteri Bottas leggermente più concreto, sta battendo colpi importanti per il titolo costruttori: infatti le Frecce d’Argento si trovano al comando della classifica con 11 punti sulla Red Bull. A questo proposito, bene anche la Ferrari – per le possibilità di adesso – che si è ripresa il terzo posto a scapito della McLaren e in Brasile ha ulteriormente allungato; chiaramente però il Gp Qatar 2021 sarà tutto segnato dallo strepitoso duello Verstappen-Hamilton, e allora noi aspettiamo con trepidazione la diretta della Formula 1 perché, anche se è solo venerdì, certamente lo spettacolo non mancherà già dalle prime due sessioni di prove libere…



