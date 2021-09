Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (Gp Russia 2021)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 24 settembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Russia 2021 sul circuito cittadino di Sochi, che sorge all’interno del Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014. Siamo ormai giunti al quindicesimo del Mondiale 2021 di Formula 1, che ci sta regalando un duello sempre più avvincente fra Max Verstappen e Lewis Hamilton. La tensione sta pericolosamente arrivando ai livelli di guardia: a Silverstone era stato Hamilton a buttare fuori Verstappen, prendendosi una penalità (troppo leggera?) ma riuscendo comunque a vincere. A Monza invece l’incidente ha messo fuori causa entrambi, ma i commissari hanno ritenuto colpevole Verstappen, che così dovrà scontare tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza qui a Sochi, un colpo che potrebbe essere molto duro perché storicamente al Gp Russia sorpassare è molto difficile.

La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, condizionati da un’ora di fuso orario che ci separa da Sochi ma anche dal ritorno al format “normale” del venerdì: questo significa che stamattina avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 10.30 italiane (le 11.30 locali); si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.00 per la seconda sessione FP2, presumibilmente ancora più importante perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche del sabato e della gara della domenica.

DIRETTA FORMULA 1 GP RUSSIA 2021 SOCHI: LA SFIDA ROVENTE

In attesa del via alla diretta Formula 1, fatalmente bisogna tornare a parlare ancora del grande duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese tutto sommato ha passato molto bene l’ostacolo Monza, pista che doveva essere molto favorevole alla Mercedes, ma naturalmente rischia di pagare il conto in Russia a causa della già citata penalizzazione. Di certo Hamilton sta soffrendo questa concorrenza alla quale non era più abituata: l’inglese commette qualche errore di troppo, come quello alla partenza della Sprint Race di Monza, però alla lunga potrebbe patire meno la pressione rispetto a Verstappen, perché Max si ritrova per la prima volta in corsa per il titolo.

Naturalmente potrebbe avere un peso fondamentale anche il duello tecnico tra Mercedes e Red Bull: a Sochi c’è una tradizione nettamente favorevole a Stoccarda (sette vittorie su sette, l’anno scorso con Bottas), ma è anche vero che questa è la prima volta in cui le ‘lattine’ sono in grado di lottare davvero ad armi pari con la Mercedes nell’era turbo e la scuderia anglo-austriaca ha già ribaltato altrove tradizioni che sembravano a senso unico, come ad esempio a Le Castellet. I team poi saranno decisivi per tenere sotto controllo il livello della sfida: vero che la leggenda di Ayrton Senna e Alain Prost è passata anche dai loro incidenti, ma sarebbe meglio evitare rischi come quello di Monza – bisognerebbe fare un monumento a chi ha voluto e progettato l’Halo…

DIRETTA FORMULA 1: SPERANZE FERRARI?

Dobbiamo poi parlare anche della Ferrari: ripetiamo ancora una volta quello che abbiamo già detto diverse volte in questa stagione, cioè che Maranello è in netta crescita rispetto al disastroso 2020, ma naturalmente ciò non basta ancora per essere felici. Ad esempio, Monza ha portato alla Ferrari 20 punti rispetto allo sciagurato zero dell’anno scorso, ma la doppietta McLaren con la vittoria del rinato Daniel Ricciardo davanti al compagno di squadra Lando Norris mette tutta in salita la strada verso il terzo posto finale nella Classifica Costruttori, che realisticamente è l’unico obiettivo concreto della Ferrari in questo Mondiale 2021 di Formula 1.

Al di là di questo obiettivo che comunque non cambierebbe la storia di Maranello, l’importante è progredire sempre più per cercare il definitivo salto di qualità nel 2022: sicuramente la Ferrari è molto migliorata, tuttavia servirà ancora un grosso sforzo per arrivare a lottare con Mercedes e Red Bull per le vittorie e il titolo iridato e ogni gara deve portare un tassello. Adesso dunque l’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta ormai finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Russia 2021 a Sochi sta per cominciare…



