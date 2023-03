Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video, cronaca GP Arabia Saudita 2023

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE DEL GRAN PREMIO ARABIA SAUDITA 2023

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 17 marzo, torna a farci compagnia con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 dal circuito cittadino di Gedda, uno dei simboli delle “nuove frontiere” della Formula 1, sport sempre più globale anche se forse a danno delle tradizioni e talvolta anche dell’aspetto puramente tecnico – vale anche in questo caso, francamente non ci sembra che si possa giudicare il tracciato di Gedda come fra i migliori del Circus. In ogni caso ci si deve adattare e naturalmente dal secondo Gran Premio del nuovo Mondiale di Formula 1 ci attendiamo conferme o smentite, con il rischio che questa sia una stagione già fortemente indirizzata verso Max Verstappen e la Red Bull, come abbiamo visto in Bahrain due settimane fa.

Insomma, sembra paradossale fare discorsi di questo tipo dopo un solo Gran Premio su 23, ma la diretta Formula 1 ha già bisogno di stimoli per essere ravvivata, altrimenti il dominio del pilota olandese e delle “lattine” potrebbe essere ancora più netto di un anno fa, quando d’altronde era partita meglio la Ferrari. Quanto agli orari della diretta Formula 1, essi saranno condizionati non tanto da due ore di fuso orario, ma soprattutto dal fatto che a Gedda si corre in notturna: questo significa che oggi avremo la sessione di prove libere FP1 alle ore 14.30 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 18.00 per la seconda sessione FP2, che sarà la più significativa perché disputata alla stessa ora delle qualifiche del sabato e della gara di domenica.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio dell’Arabia Saudita c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Gedda per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio dell’Arabia Saudita ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti non è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA 2023: MONDIALE APPENA INIZIATO MA…

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio dell’Arabia Saudita a Gedda, ecco che sono davvero in pochi a poter sorridere, cioè in linea di massima la Red Bull e Fernando Alonso, reduce dal bellissimo podio di due settimane fa alle spalle proprio di Max Verstappen e Sergio Perez. Il dubbio che aleggia sul Circus è quello di una stagione che rischia di essere decisa con enorme anticipo e che quindi attiri poco l’interesse: saranno in tanti a sperare in segni di debolezza da parte della Red Bull, che però dal canto suo naturalmente si gode il fatto che siano invece Ferrari e Mercedes ad avere cominciato malissimo la nuova stagione, con una strada che appare già tutta in salita sia per Maranello sia per Stoccarda.

Temi che sono naturalmente significativi per la diretta Formula 1, perché la Mercedes sembra quella messa peggio in termini di prestazioni mentre la Ferrari ha guai enormi in termini di affidabilità, perché avere Charles Leclerc in penalità già al secondo GP è francamente imbarazzante per il Cavallino Rampante. Urge dunque trovare qualche nuovo spunto, che potrebbe appunto essere la crescita della Aston Martin sotto l’impulso di Fernando Alonso, sperando invece che i brividi non arrivino dall’esterno, come i missili che l’anno scorso misero seriamente a rischio la disputa di questo Gran Premio esotico. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 a Gedda sta per cominciare…











