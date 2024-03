DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live video streaming tv: sempre Verstappen! (Gp Arabia Saudita 7 marzo)

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2024: SEMPRE VERSTAPPEN!

È termonata la diretta Formula 1 per le FP1 del Gp Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. La sessione si apre con Verstappen, il vincitore della prima gara della stagione a Sakhir, che si conferma al comando delle prime libere a Jeddah con un tempo di 1:29.659, nonostante le sue lamentele via radio riguardo ai problemi alla power unit della sua Red Bull. Alle sue spalle, si piazza l’Aston Martin di Alonso, seguita dalla Red Bull di Perez. Russell della Mercedes si posiziona al quarto posto, mentre Leclerc e Sainz delle Ferrari chiudono rispettivamente al quinto e sesto posto. Nonostante non fosse al meglio delle condizioni a causa di problemi gastrointestinali e di una lieve febbre nella giornata precedente, lo spagnolo è comunque sceso in pista, con Bearman pronto a sostituirlo se necessario. Si torna in pista alle ore 18.30 italiane per la seconda sessione di prove libere. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2024: COMANDA VERSTAPPEN

Si avvia alla conclusione la diretta Formula 1 per le FP1 del Gp Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Verstappen riconquista il comando stabilendo un tempo di 1:30.014. Perez si posiziona quinto, precedendo la Ferrari di Sainz. Russell segna un tempo di 1:30.011, ma Verstappen torna subito in testa con un tempo di 1:29.659. Le due Mercedes rientrano ai box, mentre Leclerc piazza la SF24 al sesto posto quando stanno per cominciare le simulazioni del passo gara. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2024: DIFFICOLTÀ PER HAMILTON

Entra nel vivo la diretta Formula 1 per le FP1 del Gp Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Leclerc effettua il cambio dell’ala anteriore, mentre Sainz apporta regolazioni all’anteriore. Perez scala in seconda posizione mentre Alonso chiude l’ultimo passaggio in quinta posizione. Norris, con gomme rosse sulla sua McLaren, mantiene il primato dei giri veloci con un tempo di 1:30.424, seguito da Russell, Perez, Verstappen, Leclerc, Alonso, Hamilton, Ricciardo, Gasly e Bottas. Anche Albon, con la Williams, monta gomme soft. Nel frattempo, sulla Mercedes di Hamilton, si interviene sulla parte posteriore per correggere un eccessivo saltellamento segnalato dal pilota. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2024: ACUTO DI RUSSELL!

Prosegue la diretta Formula 1 per le FP1 del Gp Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Alonso porta l’Aston Martin al primo posto con un tempo di 1:30.961, ma poi è Russell a prendere il comando, registrando 1:30.806. Perez ottiene il miglior parziale nel terzo settore, ma si posiziona solo sesto. Hamilton comunica via radio la necessità di sistemare il saltellamento al posteriore, mentre dal box Red Bull annunciano il cambio della trasmissione sulla RB20 di Perez. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2024: NORRIS SUBITO IN TESTA!

Partita ufficialmente la diretta Formula 1 per le FP1 del Gp Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Bottas su Haas è il primo pilota a scendere in pista, seguito dalla Sauber di Zhou. Inizialmente, Hamilton segna il tempo più veloce con 1’32″590, ma successivamente è Perez a prendere il comando con 1:32.072, seguito da Leclerc e dalla Red Bull di Verstappen. Tuttavia, il pilota monegasco scivola al quinto posto, con l’altra Ferrari di Sainz che si posiziona dodicesima. Infine, Norris conquista il primo posto con un tempo di 1:31.804. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Pronta a partire la diretta Formula 1 per le FP1 del Gp Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Nel 2021, l’Arabia Saudita ha fatto il suo ingresso nella lista delle nazioni che ospitano un Gran Premio di Formula 1, diventando la 34ª ad accogliere l’evento. Il circuito di Jeddah è stato il 75º nella storia della Formula 1, seguendo il tracciato di Losail. Max Verstappen ha l’opportunità di ottenere la sua nona vittoria consecutiva, avvicinandosi così al suo stesso record di 10 vittorie consecutive stabilito tra Miami e Monza nel 2023, e pareggiando il record di Sebastian Vettel che ottenne 9 vittorie consecutive nelle ultime 9 gare del 2013. Inoltre, la Red Bull detiene il record dei podi a Jeddah con 4 presenze sul podio, mentre Mercedes e Ferrari ne contano solo 2 ciascuna. L’unico podio che non è stato conquistato da questi tre team è stato il terzo posto ottenuto dalla Aston Martin di Fernando Alonso lo scorso anno. Semaforo verde previsto per le ore 14.30 italiane, si comincia! (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2024: CAOS RED BULL

Si avvicina il momento della diretta Formula 1, ma anche a poche ore dalla FP1 del Gp Arabia Saudita 2024 continua a tenere banco il caso Red Bull. La nota vicenda legata all’indagine su Christian Horner sembrava conclusa, ma sembrerebbe non essere così: indiscrezioni lanciate da F1-Insider avrebbero rivelato come la ragazza che ha mosso le accuse nel confronto del team principal sarebbe stata licenziata, e il caos avrebbe rivelato ancor più quei giochi di potere interni all’azienda di cui già si parlava. Volendo riassumere, Chalerm Yoovidhya che detiene il 51% delle quote Red Bull si è schierato dalla parte di Horner, ma dall’altra parte abbiamo Helmut Marko e Mark Mateschitz, figlio del cofondatore Dietrich scomparso un anno e mezzo fa, che non solo appoggiano la ragazza ma hanno dalla loro Max Verstappen e papà Jos.

Si è parlato di un triangolo amoroso tra la (ex?) dipendente, Horner e Verstappen senior, al netto di questo i thailandesi avrebbero chiesto a Max una dichiarazione di appoggio al suo team principal non solo non ricevendola, ma anche sentendosi dire come il tre volte campione del mondo sia pronto a rivelare nuove indiscrezioni sulla vicenda. Centrale anche il ruolo di Adrian Newey: il geniale ingegnere oggi “tenderebbe” dalla parte del clan austriaco, Horner lo ritiene molto più importante di Verstappen all’interno della Red Bull e per questo starebbe provando a ricucire con lui, ma questo porterebbe all’addio dell’olandese (per Mercedes?) o, in caso contrario, all’approdo di Newey alla Ferrari come del resto già si vocifera. Insomma: la diretta Formula 1 per il Gp Arabia Saudita 2024 non può non tenere conto anche di questo, anche perché al momento Verstappen e la Red Bull dominano in pista ma le cose potrebbero cambiare presto… (agg. di Claudio Franceschini)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Arabia Saudita c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il giorno delle prove libere è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Jeddah per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené, mentre Mara Sangiorgio sarà il nome di punta dal paddock. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2024 il venerdì – o comunque il giorno delle prove libere – è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio d’Arabia Saudita ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

FORMULA 1: PROVE LIBERE GP ARABIA SAUDITA 2024

La diretta Formula 1 torna protagonista oggi, giovedì 7 marzo, perché come già settimana scorsa ecco di nuovo anticipate al giovedì le prime due sessioni di prove libere con le quali comincerà il Gran Premio d’Arabia Saudita 2024, secondo atto per il Mondiale 2024 di Formula 1 che si svolgerà sul circuito di Jeddah. Poi avremo le qualifiche al venerdì e il Gran Premio al sabato, tutto anticipato di un giorno rispetto al format più classico di un weekend in compagnia della diretta Formula 1, come d’altronde ci siamo già abituati settimana scorsa in Bahrain – si tornerà alla normalità fra due settimane in Australia, quando il problema sarà semmai il fuso orario.

Naturalmente, come sempre succede al secondo Gran Premio di una nuova stagione, c’è curiosità per scoprire fino a che punto saranno confermate le indicazioni maturate nella gara d’apertura, che ha visto ancora la Red Bull dominante e Max Verstappen vincitore davanti al compagno di squadra Sergio Perez, ma con la Ferrari che sembra essere almeno la seconda forza, grazie al terzo posto di Carlos Sainz e al quarto di Charles Leclerc. Quanto agli orari della diretta Formula 1, la situazione sarà molto simile a Sakhir: infatti abbiamo due ore di fuso orario che ci separano dall’Arabia Saudita ma soprattutto il fatto che a Jeddah si corre in notturna, per cui oggi avremo la sessione di prove libere FP1 dal circuito che prenderà il via alle ore 14.30 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti in apertura del Gran Premio dell’Arabia Saudita, per poi tornare in pista alle ore 18.00 per la seconda sessione FP2, che completerà le fatiche del giovedì per la diretta Formula 1 – in orari locali saranno le 16.30 e le 20.00.

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA 2024: TEMI E PROTAGONISTI

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il giovedì del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024, dobbiamo sottolineare che i temi fatalmente sono già delineati: dopo un dominio praticamente totale nel 2023 da parte della Red Bull, o per essere più precisi di Max Verstappen, che vinse addirittura 19 Gran Premi in un solo anno, si è ripartiti sulla stessa lunghezza d’onda, con l’olandese autore addirittura del cosiddetto Grand Chelem a Sakhir, cioè la vittoria partendo dalla pole position con l’aggiunta del giro veloce e dell’intera distanza della gara sempre al comando della corsa. Un dominio totale, completato dal secondo posto di Sergio Perez per la doppietta di una Red Bull nella quale le gerarchie sono ormai granitiche.

Passando agli altri team, possiamo dire che la Ferrari sembra stare meglio della Mercedes: Charles Leclerc è scattato dalla prima fila al fianco di Verstappen, poi ha avuto problemi in gara ma le due Rosse sono comunque arrivate terza e quarta (con Carlos Sainz sul podio davanti al compagno di squadra), battute solo dalle “lattine”. Certo, l’obiettivo della Ferrari deve essere la vittoria e avere due Red Bull davanti non è il massimo, ma in Bahrain le distanze si sono ridotte rispetto al 2023 e vedremo che cosa succederà in Arabia Saudita. Di certo stanno peggio tutti gli altri, a cominciare proprio da una Mercedes che finora è sempre stata dietro anche alla Ferrari, sia nelle qualifiche sia in gara. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 da Jeddah sta per cominciare…











