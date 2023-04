Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video, cronaca (Gp Australia 2023)

DIRETTA FORMULA 1, GP AUSTRALIA 2023: TUTTO GIÀ SCRITTO?

Un nuovo appuntamento con la diretta Formula 1 ci aspetta venerdì 31 marzo: si corre il Gp Australia 2023, siamo a Melbourne e dunque ci spostiamo ancor più verso Ovest, per un weekend che naturalmente sarà caratterizzato da orari “proibitivi”. Il venerdì infatti scatterà alle ore 3:30 di casa nostra, con la prima sessione di prove libere; alla FP1 seguirà naturalmente la FP2, che invece avrà inizio alle ore 7:00. Ricordiamo che entrambe le prove libere hanno la durata di un’ora, e inizieranno a fornirci indicazioni su un Gp Australia 2023 che, almeno questa è la speranza, potrebbe essere diverso da quanto si è visto finora.

La diretta Formula 1 per le prime due gare (Bahrain e Arabia Saudita) ci ha consegnato una Red Bull dominante: le lattine volanti, che con Max Verstappen hanno festeggiato gli ultimi due Mondiali, hanno dato la sensazione di… volare, appunto, e di essere tremendamente più forti di una concorrenza che ancora una volta si deve accodare. La stagione è lunga, accorgimenti e migliorie potranno come sempre dire la loro ma per il momento nel Gp Australia 2023 è forte il “timore” che Red Bull possa fare nuovamente gara a sé, lasciando eventualmente aperta la corsa al terzo gradino del podio (e gli altri piazzamenti) come è già stato a Sakhir e Jeddah.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Va segnalato che la diretta Formula 1 per quanto riguarda le prove libere 1 e 2 prevede la messa in onda delle due sessioni sulla televisione satellitare: l’appuntamento infatti è con Sky Sport Formula 1 – innanzitutto – il canale dedicato al circus che seguirà in diretta, integralmente, le due fasi del venerdì. Va poi detto che la televisione in chiaro non fornirà un supporto per FP1 e FP2 del Gp Australia 2023: anche quest’anno il primo giorno del fine settimana di Formula 1 è in ogni caso escluso dalla trasmissione in diretta, che nel caso sarebbe affidata a Tv8 per quanto riguarda qualifiche e gara, con alcuni Gran Premi già selezionati.

Per quanto riguarda la diretta streaming video delle prove libere di Formula 1, come sempre sarà garantito dall’applicazione Sky Go; l’emittente sarà presente al Gp Australia 2023 con la solita squadra, ovvero Carlo Vanzini alla telecronaca e Marc Gené a fargli da supporto, lo Sky Sport Tech Room con Matteo Bobbi e le analisi da studio con Federica Masolin, Davide Valsecchi e il nuovo arrivato Ivan Capelli, mentre Mara Sangiorgio si occuperà di interviste e contributi. Per quanto riguarda i social, consigliamo in particolar modo gli account ufficiali della Formula 1 che sono @Formula1 e @F1 su Twitter, poi la pagina F1 presente su Facebook.

DIRETTA FORMULA 1, GP AUSTRALIA 2023: COSA ASPETTARSI A MELBOURNE

La diretta Formula 1 per il Gp Australia 2023 sta dunque per consegnarci le prime due sessioni di prove libere: a Melbourne ovviamente la Red Bull parte straordinariamente favorita, fino a questo momento Max Verstappen e Sergio Pérez si sono divisi vittoria e secondo posto facendo il vuoto alle loro spalle, con l’olandese che ha un punto in più in classifica avendo timbrato il giro veloce in Arabia Saudita. Sul podio sono sempre finiti gli stessi tre: oltre ai due piloti Red Bull abbiamo Fernando Alonso, sempre terzo, che a Jeddah ha festeggiato il centesimo podio in carriera e soprattutto ha confermato che Aston Martin è una realtà diventata solidissima, in grado di giocarsi il secondo posto nel Mondiale costruttori.

Con la Mercedes, al momento: le frecce d’argento tengono in qualche modo botta ma certamente appaiono in difficoltà, anche se non quanto la Ferrari vista nei primi due Gran Premi della stagione. La Rossa infatti non ingrana: veloce in prova e qualifica, si arena la domenica e continua ad avere problemi soprattutto con la mescola dura. L’anno scorso però il Gp Australia lo aveva vinto Charles Leclerc, che aveva timbrato anche la pole position: sembra passato un secolo, ma chissà che l’aria di Melbourne possa davvero rinvigorire la Ferrari…











