DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live video streaming: l’umore in casa Ferrari (Gp Bahrain 2024, 29 febbraio)

DIRETTA FORMULA 1 GP BAHRAIN 2024: PAROLE FERRARI

La diretta di Formula 1 sta finalmente per farci compagnia con le prove libere del Gp Bahrain 2024: a Sakhir è tutto pronto, ma naturalmente e inevitabilmente a tenere banco nel circus è anche la grande notizia del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, a partire dalla prossima stagione. Pochi giorni dopo l’ufficialità del trasferimento, sono arrivate anche le prime dichiarazioni in merito: spicca il fatto che sia il diretto interessato che Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, abbiano parlato della decisione più difficile che abbiano mai dovuto prendere; Vasseur in particolar modo si è soffermato anche sulla posizione di Carlos Sainz, che sarà il pilota destinato a lasciare il posto a Hamilton vista la conferma di Charles Leclerc.

A tale proposito, ricordiamo che il monegasco ha fatto sapere di essere a conoscenza dell’arrivo di Hamilton ma di non averne mai parlato in anticipo per rispetto nei confronti di Sainz; dal canto suo lo spagnolo si è detto spiazzato dal mancato rinnovo del contratto, ma ha promesso di dare tutto per la Ferrari sino all’ultimo giorno. Sullo stesso piano Vasseur, che ha sottolineato come sino al termine della stagione di Formula 1 2024 sarà a completa disposizione di Sainz. Il primo banco di prova sarà il Gp Bahrain 2024, e quindi tra circa un’ora e mezza, dopo che già i test su questa stessa pista hanno dato buone indicazioni alla Ferrari, cominceremo a saperne qualcosa di più… (agg. di Claudio Franceschini)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Bahrain c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il giorno delle prove libere è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Sakhir per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené, mentre Mara Sangiorgio sarà il nome di punta dal paddock. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2024 il venerdì – o comunque il giorno delle prove libere – è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio del Bahrain ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

FORMULA 1 GP BAHRAIN 2024: INIZIA LA STAGIONE!

La diretta Formula 1 torna protagonista già oggi, giovedì 29 febbraio, perché con le prime due sessioni di prove libere comincerà il Gran Premio del Bahrain 2024, che avrà l’onore di aprire il Mondiale 2024 di Formula 1 sul circuito di Sakhir. L’attesa è quindi spasmodica e simbolicamente si inizia in un giorno particolare per più di un motivo: il 29 febbraio c’è solo una volta ogni quattro anni e per di più è giovedì, ma si scenderà in pista già nelle prossime ore perché poi avremo le qualifiche al venerdì e il Gran Premio al sabato, tutto anticipato di un giorno rispetto al format più classico di un weekend della Formula 1, come d’altronde sarà poi anche settimana prossima in Arabia Saudita.

Queste note curiose renderanno ancora più particolare un evento già di suo notevole, come sempre al primo giorno del primo Gran Premio dopo il lungo inverno, vivacizzato solo dalle presentazioni delle monoposto e dai tre giorni di test proprio settimana scorsa qui in Bahrain, ma soprattutto dall’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari per il 2025. Da oggi si fa davvero sul serio e le risposte saranno più indicative, anche se poi ovviamente i verdetti arriveranno domani sul giro secco e ancora di più domenica in gara. Quanto agli orari della diretta Formula 1, naturalmente si faranno sentire le due ore di fuso orario che ci separano dal Bahrain ma soprattutto il fatto che al Sakhir si corre in notturna, per cui oggi avremo la sessione di prove libere FP1 dal circuito che prenderà il via alle ore 12.30 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti in apertura del Gran Premio del Bahrain, per poi tornare in pista alle ore 16.00 per la seconda sessione FP2, che completerà le fatiche del venerdì per la diretta Formula 1 – in orari locali saranno le 14.30 e le 18.00, quindi la prima in realtà ancora di giorno e la seconda in notturna.

DIRETTA FORMULA 1, GP BAHRAIN 2024: LA NUOVA STAGIONE

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il giovedì del Gran Premio del Bahrain 2024, dobbiamo sottolineare che all’inizio dell’anno nuovo i temi fatalmente sono moltissimi. Si riparte dal dominio praticamente totale della Red Bull, o per essere più precisi di Max Verstappen, che nel 2023 ha vinto addirittura 19 Gran Premi in un solo anno, a fronte di due successi per il compagno di squadra Sergio Perez e una sola vittoria di tutto il resto del mondo, cioè quella di Carlos Sainz con la Ferrari a Singapore. Ecco allora che la scuderia anglo-austriaca potrebbe avere un enorme vantaggio, chissà se nel corso dell’inverno le scuderie rivali avranno saputo ridurre questo gap, anche se sulla carta la Red Bull resta naturalmente l’indiscutibile punto di riferimento.

Passando agli altri team, possiamo dire che la Ferrari sembra stare meglio della Mercedes: questo almeno in base a quanto abbiamo visto nei test, pur con tutte le cautele del caso. Ecco allora che sono rinate le speranze per Charles Leclerc e Carlos Sainz, almeno per essere la seconda forza – pensare oltre potrebbe essere azzardato, almeno per il momento, anche perché alla Ferrari sono ormai abituati ad aspettative che poi vengono deluse. In ogni caso c’è speranza: il progetto sembra nato bene e il 2024 deve essere un anno di crescita, in attesa di quanto potrebbe succedere nel 2025 con il “Dream Team” Leclerc-Hamilton. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Bahrain 2024 da Sakhir sta per cominciare…











