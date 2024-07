DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: UN WEEKEND SEMPRE MERAVIGLIOSO

Oggi venerdì 26 luglio 2024 si respira aria olimpica ovunque nel mondo, ma la diretta Formula 1 non si ferma e ci propone anzi nell’ultimo weekend di luglio l’appuntamento forse più bello dell’intera stagione, almeno dal punto di vista tecnico, perché è semplicemente meraviglioso il circuito di Spa Francorchamps, sede naturalmente del Gran Premio del Belgio 2024, un evento che resta sempre tra i più significativi anche nell’ormai lunghissimo calendario del Mondiale di Formula 1. Spesso si gareggia in grandi città o su circuiti di nulla tradizione e con motivazioni economiche molto più che sportive, Spa invece è uno dei luoghi nei quali la diretta Formula 1 può tornare alla sua vera essenza.

In un certo senso allora è davvero bello che Spa sia collocata in contemporanea all’inizio delle Olimpiadi, l’evento dal quale gli sport motoristici sono esclusi. Qui si lotta per il titolo di campioni del Mondo e dobbiamo dire che la crescita della McLaren potrebbe iniziare a creare problemi davvero molto seri alla Red Bull, almeno in ottica titolo Costruttori, specie dopo la doppietta di domenica scorsa in Ungheria, mentre fra i Piloti Max Verstappen conserva ancora un margine più che discreto, anche se naturalmente con undici Gran Premi ancora da disputare non si può in alcun modo mettersi a fare calcoli. In fondo, è proprio questo il bello di una diretta Formula 1 che nel 2024 è radicalmente più incerta rispetto agli anni precedenti…

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: ORARI E COME SEGUIRE LE PROVE DI SPA

La Formula 1 non ci riserverà particolari sorprese dal punto di vista pratico con il Gran Premio del Belgio 2024, che avrà il format classico e nessun problema di fuso orario, di conseguenza a Spa Francorchamps le due sessioni di prove libere del venerdì caratterizzeranno come al solito il pomeriggio, a cominciare dalle ore 13.30 per i primi 60 minuti delle prove libere FP1 con cui inizierà la diretta Formula 1, seguiti naturalmente dall’appuntamento con la seconda sessione FP2, in programma sempre per 60 minuti dalle ore 17.00.

Non cambiano nemmeno le modalità per seguire la diretta tv Formula 1, che sarà garantita anche oggi dalle mitiche Ardenne su Sky Sport Formula 1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare, oppure con la diretta streaming video Formula 1 tramite il servizio Sky Go o Now TV. Infine, come al solito le prove libere sono escluse dalla visione in chiaro su Tv8 e quindi il venerdì sarà visibile solo per gli abbonati Sky. Infine, ricordiamo gli account ufficiali @Formula 1 e @F1 su X, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: IL GRANDE EQUILIBRIO E IL RUOLO DELLA FERRARI

Negli ultimi otto Gran Premi hanno vinto sei piloti di quattro scuderie differenti, basterebbe questo dato per rendere l’idea di quanto equilibrio ci sia attualmente nella diretta Formula 1. Certo, davanti a tutti resta Max Verstappen, che ha vinto ben tre volte mentre i suoi cinque colleghi si sono spartiti gli altri successi uno a testa. Negli ultimi sette GP tuttavia Sergio Perez non è mai entrato nemmeno fra i primi sei degli ordini d’arrivo e questo evidentemente indica come in casa Red Bull siano sempre più evidenti i meriti del pilota, che stanno superando quelli della monoposto.

Per il resto, c’è stata gloria un po’ per tutti, con citazione d’obbligo per il ritorno alla vittoria di Lewis Hamilton dopo addirittura due anni e mezzo di digiuno, però è chiaro che il tema degli ultimi due mesi sia la crescita esponenziale della McLaren, ormai meritatamente seconda forza del Mondiale e in grado di fare paura anche all’olandese. Fino alla fine di maggio questo era il ruolo della Ferrari, che tuttavia in seguito si è infilata in una crisi che sembrava avere rovinato tutto nello spazio di poche settimane. In Ungheria sono arrivati un quarto e un sesto posto, che tutto sommato sono stati la migliore prestazione delle ultime cinque gare e allora speriamo che sia un’inversione di tendenza. Staremo a vedere quali saranno le prime risposte oggi con la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2024 da Spa Francorchamps!