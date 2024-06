DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming video live: Newey punge la FIA, GP Canada 2024 Montreal (7 giugno)

DIRETTA FORMULA 1: LE PAROLE DI ADRIAN NEWEY

In questi mesi è stato grande protagonista della diretta Formula 1 con le decisioni circa il suo futuro, allora per aprire il weekend del Gran Premio del Canada 2024 a Montreal possiamo riportare le dichiarazioni più significative di una vivace intervista concessa da Adrian Newey a Motor Sport Magazine. Innanzitutto le regole della Formula 1, sulle quali Newey si è espresso così: “Mi piacerebbe che i regolamenti fossero più aperti. Solitamente ci sono due argomenti usati per imporre regole restrittive: controllare i costi e la paura che una squadra domini interpretando meglio il regolamento. Ma anche con norme stringenti può verificarsi uno squilibrio di forze”. Il tetto ai costi non piace a Newey perché “presenta molte carenze, alcune delle quali non immediatamente evidenti al momento della sua introduzione”.

Il geniale progettista inglese non sembra convinto nemmeno dal nuovo regolamento che entrerà in vigore dal 2026: “Siamo di fronte a un altro cambio generazionale. La Fia vuole ottenere un equilibrio tra motore termico ed elettrico da 50-50. Chiedono auto più leggere, pur avendo motore pesante, e maggiormente aerodinamiche. Però lavoriamo con regolamenti restrittivi”. L’obiettivo di attirare nuovi costruttori è naturalmente una priorità della Fia, ma Newey ha commentato che “tutti i costruttori vanno e vengono, a eccezione della Ferrari che è sempre stata presente”. Chissà se l’omaggio a Maranello possa essere un indizio per il futuro, intanto è sempre più vicino il presente che si chiama diretta Formula 1 delle prove libere di Montreal… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: GLI ORARI E COME SEGUIRE LE PROVE DI MONTREAL

La Formula 1 vive il Gran Premio del Canada 2024 e questo fatalmente significa dover tenere conto delle sei ore di fuso orario che ci separano da Montreal: le due sessioni di prove libere del venerdì ci faranno quindi compagnia nella nostra serata, a cominciare dalle ore 19.30 per i primi 60 minuti delle prove libere FP1 con cui inizierà la diretta Formula 1, seguiti naturalmente dall’appuntamento con la seconda sessione FP2, in programma alle ore 23.00 italiane e sempre per un’ora.

Non cambiano invece le modalità per seguire la diretta tv Formula 1, che sarà garantita anche oggi naturalmente sul canale satellitare Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma che garantisce anche la diretta streaming video Formula 1 tramite il servizio Sky Go oppure su Now TV. Quanto alla visione in chiaro su Tv8, ricordiamo che le prove libere sono in ogni caso escluse e quindi il venerdì sarà visibile solo per gli abbonati Sky.

IN CANADA LO SPETTACOLO È GARANTITO!

Si vola oltre oceano per un altro appuntamento fra i più attesi dell’anno per la diretta Formula 1: oggi venerdì 7 giugno 2024 sarà infatti il giorno delle prime due sessioni di prove libere per il Gran Premio del Canada 2024 sul circuito di Montreal. Il Circus è reduce dalla vittoria del padrone di casa Charles Leclerc a Montecarlo, un epilogo fortemente emozionante per una gara in realtà decisa già nelle qualifiche del sabato. Stavolta possiamo essere sicuri che non sarà così: Montreal è un altro circuito cittadino con i muretti molto vicini al nastro d’asfalto, ma pure con velocità nettamente superiori e con possibilità di sorpasso garantite, come ci insegna la lunga storia del Gran Premio del Canada.

Ci sarà insomma qualche similitudine ma pure profonde differenze: l’aspetto più significativo tuttavia è che la diretta Formula 1 ci sta regalando molto più equilibrio rispetto al recente passato. Max Verstappen e la Red Bull guidano le due classifiche iridate, ma con molto meno margine di vantaggio sui rivali, tanto che la Ferrari ha già vinto sia con Carlos Sainz sia naturalmente con il già citato Leclerc, inoltre ha fatto festa pure la McLaren a Miami e la differenza è netta con un 2023 nel quale alla Red Bull sfuggì un solo Gran Premio in tutto l’anno. In particolare, la Ferrari ha appena 24 punti di ritardo nel Mondiale Costruttori e allora fare almeno un pensiero al bersaglio più grosso è lecito, magari evocando lo spirito di Gilles Villeneuve, al quale è dedicato il circuito sull’isola di Notre Dame di Montreal, dove la diretta Formula 1 ci regalerà spettacolo da oggi a domenica.

DIRETTA FORMULA 1: MONTREAL PER IL RILANCIO RED BULL O IL BIS FERRARI?

Come si accennava, il tema principale della diretta Formula 1 in queste settimane è la superiorità in bilico per la Red Bull e una Ferrari davvero vicina al vertice, con la rinata McLaren nei ruoli di terzo incomodo che darà fastidio a tutti. Qualche numero può essere sufficiente per inquadrare la situazione: dopo i primi otto Gran Premi stagionali, la Red Bull ha 276 punti contro i 252 della Ferrari e i 184 della McLaren. L’anno scorso dopo lo stesso numero di gare la Red Bull era già a quota 321 punti, con un margine enorme sulla seconda che era la Mercedes con 167 punti, mentre la Ferrari ne aveva appena 122 e la McLaren addirittura la miseria di 17.

Quindi sono cambiate le gerarchie dietro alle ‘lattine’, a maggior ragione pensando che al terzo posto c’era la Aston Martin, ma soprattutto è fortemente diminuita la differenza tra la Red Bull e le inseguitrici, grazie a una Ferrari che ha raddoppiato i propri punti e ad una McLaren a sua volta eccellente. L’anno scorso a Montreal ci fu la vittoria di Max Verstappen mentre le due Ferrari rimasero ai piedi del podio, di conseguenza anche la gara canadese potrà farci capire se la crescita continuerà e se il sogno iridato potrà essere davvero possibile: per questi motivi, già oggi sarà imperdibile la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Canada 2024 da Montreal!











