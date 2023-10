DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming video live: Albon dietro a Verstappen (Gp Messico, 27 ottobre 2023)

DIRETTA FORMULA 1, PROVE LIBERE FP1 GP CITTÀ DEL MESSICO 2023: ALBON ALLE SPALLE DI VERSTAPPEN

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Città del Messico con Max Verstappen davanti a tutti in 1’19”718. Alle spalle del tre volte campione del mondo di Formula 1 troviamo Alexander Albon che con la gomma soft si è avvicinato tantissimo ai tempi del suo ex-compagno di squadra quando correva per la Red Bull. Terzo posto per Sergio Pérez, piazzamento più che sufficiente ad accendere l’entusiasmo del pubblico di casa, parecchio ostile nei confronti del figlio di Jos. Anche in questo weekend la McLaren sembra poter recitare un ruolo da protagonista come dimostra la quarta posizione di Lando Norris (che nelle prime simulazione del passo gara ha girato su ritmi molto interessanti) e la sesta di Oscar Piastri, la Ferrari dovrà fare sicuramente i conti con il team di Woking così come la Mercedes che in questa FP1 si è un po’ nascosta: Lewis Hamilton è rimasto fuori dalla top 10 mentre Frederik Vesti – che ha preso il posto di George Russell – non è andato oltre l’1’22”937. Da segnalare la prestazione di Oliver Bearman che ha chiuso a soli tre decimi e mezzo di ritardo da Nico Hülkenberg e ha fatto meglio di Fernando Alonso. L’asturiano ha compiuto solamente 17 giri utilizzando solamente la hard come mescola di pneumatici. {agg. di Stefano Belli}

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1.

Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, PROVE LIBERE FP1 GP CITTÀ DEL MESSICO 2023: OCCHIO AD ALBON

Mentre il pubblico messicano va in delirio ogni volta che Sergio Pérez passa sul traguardo, Max Verstappen ritocca nuovamente il miglior tempo girando in 1’19”718 con la gomma soft. Nel complesso la pista è diventata più veloce e la classifica cambia in continuazione, a parità di mescola Lando Norris accusa mezzo secondo di ritardo nei confronti del tre volte campione del mondo di Formula 1. Molto interessante la quarta posizione di Alexander Albon che sta utilizzando la media e quindi ha un margine di miglioramento più ampio rispetto agli altri. Quinto e sesto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi i piloti della Scuderia di Maranello non sono al top della forma: lo spagnolo ha avuto problemi di stomaco mentre il monegasco è alle prese con un ascesso dentale che si trascina dal weekend di Austin. Alle spalle delle Rosse troviamo Daniel Ricciardo, Esteabn Ocon, Lance Stroll e Lewis Hamilton che completano la top 10. Isack Hadjar continua a essere il migliore dei giovani in 1’21”941 precedendo due veterani come Nico Hülkenberg e Fernando Alonso che però non ancora hanno effettuato simulazioni da qualifica. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, PROVE LIBERE FP1 GP CITTÀ DEL MESSICO 2023: VERSTAPPEN È SUBITO VELOCISSIMO

La Red Bull detta subito legge anche se si tratta soltanto delle prima sessione di prove libere con il pubblico messicano che impazzisce di gioia quando Sergio Pérez stampa il miglior tempo in 1’21”596, figuriamoci cosa potrebbe succedere se domenica vincesse il Gran Premio. Max Verstappen si mette a fare il guastafeste (un ruolo che gli si addice) abbassando di un secondo e tre decimi la prestazione del suo compagno di box. Inizio in salita per Carlos Sainz che ieri ha saltato la conferenza stampa per un malore e oggi, dopo aver percorso pochi giri, è stato costretto a fermarsi per un problema idraulico. Il pilota spagnolo della Ferrari è riuscito comunque a far segnare un crono in 1’22”947. Durante questa FP1 la Pirelli sta testando un prototipo di pneumatico per il 2024 mentre le scuderie misurano la febbre ai giovani: al momento il più veloce tra gli esordienti è Isack Hadjar in 1’23”046, mezzo secondo di ritardo per Jack Doohan, più indietro Frederik Vesti e Oliver Bearman che chiudono la classifica. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, PROVE LIBERE GP CITTÀ DEL MESSICO 2023: IN PISTA PER LA FP1

L’uragano Otis, che nei giorni scorsi ha provocato morte e distruzione nella località turistica di Acapulco, ha risparmiato il circuito di Città del Messico dove in questo weekend si correrà regolarmente il diciannovesimo Gran Premio del mondiale 2023 di Formula 1, già assegnato da un pezzo a Max Verstappen e alla Red Bull. Tra pochi minuti i piloti scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere: il format classico darà alle scuderie la possibilità di far girare i giovani, ecco perché in questa FP1 vedremo in azione il danese Frederik Vesti al volante della Mercedes di George Russell. In casa AlphaTauri, Yuki Tsunoda cederà momentaneamente il sedile al franco-algerino Isack Hadjar mentre Oliver Bearman guiderà la Haas. Se per loro tre si tratta di un debutto assoluto, Theo Pourchaire ha già avuto modo in passato di calarsi nell’abitacolo dell’Alfa Romeo, oggi sarà Valtteri Bottas a fargli spazio. Stesso discorso per il figlio d’arte Jack Doohan (suo padre Mick è stato un autentico asso delle due ruote) impegnato con l’Alpine. Confermata la presenza di Carlos Sainz alle prese con problemi di salute che ieri gli hanno impedito di partecipare alla conferenza stampa che apre il programma degli eventi. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, GP CITTÀ DEL MESSICO 2023: PARLA VASSEUR

La diretta Formula 1 cerca sempre nuovi temi d’interesse e in vista del Gran Premio di Città del Messico 2023 ecco che le parole di Frederic Vasseur assumono grande spessore. Il team principal della Ferrari sa che bisognerà ridurre al minimo gli errori se si vorrà provare ad attaccare il secondo posto della Mercedes nella classifica Costruttori: “Abbiamo lasciato Austin con una classifica rivista dopo l’esclusione di Lewis Hamilton e di Charles, che ha permesso a Carlos di salire sul podio. È un risultato che si merita per come ha gestito la gara e che ci ha consentito di tornare a rosicchiare punti nella rincorsa al secondo posto nella classifica Costruttori. In Messico però voglio vedere maggiore concentrazione da parte della squadra perché non possiamo più permetterci alcuni degli errori di valutazione che abbiamo visto negli Stati Uniti”.

Insomma, Frederic Vasseur mette sotto esame tutta la Scuderia verso il Gran Premio di Città del Messico, una corsa sempre molto particolare perché “condizioni ambientali uniche influiscono sul rendimento delle vetture, sia sotto l’aspetto della prestazione pura che sotto quello della gestione gomme”, come ha voluto sottolineare il dirigente Ferrari. Torna il format tradizionale e questo significherà che “avremo modo di fare tutte le necessarie valutazioni nelle tre sessioni di prove libere e sono convinto che metteremo a punto strategie mirate che ci permettano di trarre il massimo da un GP che sulla carta si prospetta non poco complicata. Noi tutti, a cominciare da Carlos e Charles, dobbiamo essere in grado di cogliere al volo ogni opportunità che si presenterà”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCOCI IN MESSICO

La diretta Formula 1 torna protagonista già oggi, venerdì 27 ottobre, perché con le prime due sessioni di prove libere comincerà il Gran Premio di Città del Messico 2023, che da qualche anno è intitolato alla città e non più allo Stato, fermo restando che si corre sempre sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodríguez, naturalmente di Città del Messico. Chiarito questo dettaglio formale, possiamo pure ricordare che, dopo due Gran Premi consecutivi che prevedevano la Sprint al sabato e quindi le qualifiche già al venerdì, in Messico si torna al format più classico e di conseguenza oggi sarà una giornata interamente dedicata alle prime due sessioni di prove libere. Ciò che non cambia è naturalmente il fatto che il Mondiale è nelle mani di Max Verstappen e della Red Bull, che già da tempi hanno conquistato la matematica certezza dei due titoli iridati, ma continuano comunque a mietere successi.

La diretta Formula 1 inoltre nelle ultime uscite ha visto notevoli alti e bassi da parte delle scuderie “co-protagoniste”, quindi siamo curiosi di scoprire che cosa potrà fare a Città del Messico la Ferrari, con le prime risposte che (pur con tutte le cautele del caso) potrebbero naturalmente già arrivare dalle libere del venerdì. Quanto agli orari della diretta Formula 1, naturalmente si faranno sentire i problemi rappresentati dalle ben otto ore di fuso orario che ci separano dalla capitale messicana, per cui oggi avremo la sessione di prove libere FP1 dal circuito di Città del Messico che prenderà il via alle ore 20.30 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti in apertura del Gran Premio di Città del Messico, per poi tornare in pista alle ore 0.00 per la seconda sessione FP2, che completerà le fatiche del venerdì per la diretta Formula 1 quando da noi sarà tecnicamente già sabato, cominciando a mezzanotte.

DIRETTA FORMULA 1, GP CITTÀ DEL MESSICO 2023: QUALI SPUNTI ANCORA?

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio di Città del Messico, dobbiamo sottolineare che l’uomo più atteso sarà naturalmente il padrone di casa Sergio Perez, che sarà spinto da un pubblico come sempre caldissimo. Con tutta franchezza, tuttavia, dobbiamo anche ricordare che la stagione di Sergio Perez è stata fortemente negativa: il sogno di poter lottare con Max Verstappen per il titolo iridato è durato non più di una manciata di gare, con il punto di svolta che fu probabilmente Miami, cioè già all’inizio del mese di maggio. In seguito la situazione per Perez è andata sempre più peggiorando e ora rischia di essere doppiato in classifica da Verstappen: l’aria di casa susciterà una riscossa da parte del pilota messicano?

Passando agli altri team, possiamo dire che la Ferrari sembra stare meglio della Mercedes: questo è sicuramente vero sul giro secco, più complicato è sbilanciarsi sulla distanza della gara, però Maranello potrebbe provare a colmare i 22 punti che la separano da Stoccarda nel Mondiale Costruttori per prendersi almeno il secondo posto, anche se si tratterà più di una consolazione che di una vera gioia anche per chi riuscirà a precedere i rivali. Negli ultimi mesi in realtà la seconda forza potrebbe essere la McLaren, che è stata bravissima a risalire dopo un disastroso inizio di stagione e adesso può essere la mina vagante puntando al podio in ogni gara. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Città del Messico 2023 sta per cominciare…











