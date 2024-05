DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere video streaming live GP Emilia Romagna 2024 Imola: i ‘guastafeste’, 17 maggio

DIRETTA FORMULA 1: I DUE “GUASTAFESTE”

Mentre cresce l’attesa per la diretta Formula 1 del venerdì che a Imola aprirà le danze del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024, possiamo dare uno spazio speciale alle dichiarazioni degli unici due piloti che finora nel 2024 hanno spezzato il monopolio di Max Verstappen. Ci riuscì naturalmente Carlos Sainz a Melbourne, queste le parole dello spagnolo nella conferenza stampa della vigilia: “Speriamo di avere dei progressi durante questo weekend, inoltre viverlo da pilota Ferrari è molto bello. I miglioramenti dipenderanno dalla pista. Miami era un circuito adatto alla nostra macchina, cosa diversa a Suzuka e in Cina. Spero che Imola possa essere adatta alla vettura, in modo tale da dare spettacolo al nostro pubblico”, anche perché sarà per lui l’ultima volta a Imola al volante di una Ferrari.

Lando Norris invece ha firmato una grande sorpresa appena un paio di settimane fa a Miami con la sua McLaren e si è presentato a Imola con il morale alto: “Ho festeggiato adeguatamente, ovviamente adesso mi aspetta un nuovo weekend. Sono pronto per ripartire, ma penso ancora alla vittoria dell’ultima gara. Spero di poter replicare quel successo, un weekend di gara fantastico e che ricorderò per tutta la vita. Siamo adatti come vettura al circuito di Imola. Si tratta di una pista che ci ha regalato molte soddisfazioni in passato come team. Abbiamo fiducia nel nostro lavoro e nei progressi che potremmo fare”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, ORARI: COME SEGUIRE LE PROVE DI IMOLA

Una notizia da non sottovalutare è relativa al format del weekend, perché dopo due Gran Premi consecutivi con Sprint a Shanghai e Miami si torna alla “normalità” e di conseguenza il venerdì in compagnia della diretta Formula 1 da Imola sarà caratterizzato dai due tradizionali turni di prove libere. Si scenderà quindi in pista dalle ore 13.30 per i primi 60 minuti delle libere FP1, seguiti dall’appuntamento con la seconda sessione FP2 a cominciare dalle ore 17.00 e sempre per un’ora, sicuramente con un grande colpo d’occhio sulle tribune dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari fin da oggi.

Per chi invece non potrà recarsi a Imola, le prime due sessioni del GP Emilia Romagna 2024 saranno visibili con la diretta tv Formula 1 naturalmente sul canale satellitare Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma che garantisce anche la diretta streaming Formula 1 tramite il servizio Sky Go oppure su Now TV. Essendo in Italia, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8 nei prossimi giorni, ma il giorno delle prove libere è in ogni caso escluso e quindi il venerdì sarà visibile solo per gli abbonati Sky, con la voce di Carlo Vanzini e della sua squadra. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su X, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

ECCO IL GRANDE RITORNO DI IMOLA!

Dopo la dolorosa assenza dell’anno scorso a causa delle alluvioni che colpirono l’Emilia Romagna, sarà ancora più bello oggi, venerdì 17 maggio, salutare il ritorno della diretta Formula 1 a Imola, perché è finalmente il giorno delle prime due sessioni di prove libere sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, per inaugurare quello che formalmente è il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2024, denominazione che richiede circa il tempo necessario a una monoposto di Formula 1 per completare un giro della pista di Imola. Battute a parte, possiamo anche chiamarlo GP Emilia Romagna, o ancora più semplicemente basterebbe dire che è il tanto atteso weekend di Imola, che per la Ferrari è casa ancora più di Monza.

L’emozione è tanta, anche perché sicuramente non mancheranno gli omaggi alle vittime delle tragedie di dodici mesi fa, ma naturalmente adesso dobbiamo concentrarci soprattutto sugli aspetti più sportivi della diretta Formula 1. Arriviamo dalla clamorosa vittoria di Lando Norris a Miami, un colpaccio inaspettato per il pilota britannico e per la McLaren, in una stagione che comunque vede sempre molto competitiva la Ferrari, notizia evidentemente significativa in vista del Gran Premio a Imola. La Red Bull dunque sembra concedere qualcosa in più, anche se il dominio della casa anglo-austriaca e in particolare di Max Verstappen è sempre saldo, almeno in pista – per il futuro si vedrà, anche se l’addio di Adrian Newey potrebbe rimescolare le carte.

DIRETTA FORMULA 1, GP EMILIA ROMAGNA 2024: COME SI ARRIVA A IMOLA?

La situazione è particolare in vista del GP Emilia Romagna 2024, perché arriviamo a Imola con la diretta Formula 1 che ha in Max Verstappen e la Red Bull gli assoluti dominatori, ma anche segnali confortanti almeno per alcune delle inseguitrici, cioè Ferrari e McLaren. In particolare, il Cavallino Rampante è salito sul podio in tutte le gare stagionali ad eccezione della Cina, dove comunque i piloti della Rossa furono quarto e quinto sia nella Sprint sia nel Gran Premio: la crescita è quindi indiscutibile, anche se forse gli scenari sognati dopo la doppietta di Carlos Sainz e Charles Leclerc a Melbourne erano stati esagerati. Per il resto, attenzione anche a Lando Norris, reduce da un secondo posto e una vittoria nelle ultime gare, festeggiando finalmente un successo al Gran Premio numero 110 della carriera.

D’altro canto non si può discutere il fatto che Max Verstappen stia comunque dominando, con quattro vittorie e un secondo posto nelle prime sei gare più un doppio successo nelle prime due Sprint: i rivali sono forse leggermente più vicini, ma il margine di vantaggio è comunque rassicurante per l’olandese, a maggior ragione perché quest’anno non c’è nemmeno stato un abbozzo di duello interno con Sergio Perez, che nel 2023 aveva vinto due delle prime quattro corse. Infine, una citazione è d’obbligo per Lewis Hamilton, che sta affrontando una stagione pessima con la Mercedes, ma ad Imola potrebbe avere un primo assaggio di tifo da parte del popolo della Ferrari, in attesa del clamoroso cambio di casacca nel 2025. Adesso però finalmente possiamo goderci il ritorno del Circus sulle rive del Santerno: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2024 da Imola sta per cominciare!











