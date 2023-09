DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere: Verstappen domina, Ferrari ok! GP Giappone 2023 Suzuka (oggi 22 settembre)

DIRETTA FORMULA 1, GP GIAPPONE 2023: DOMINA MAX VERSTAPPEN

Max Verstappen ha chiuso al primo posto nella classifica dei tempi la seconda sessione di prove libere FP2 con cui è calato il sipario sul venerdì della diretta Formula 1 per il Gran Premio del Giappone 2023 a Suzuka, quindi il pilota olandese della Red Bull con la sua prestazione di 1’30”688 ha voluto chiarire che Singapore è stata solo un caso, rifilando oltre tre decimi a tutti, cominciando da un Charles Leclerc secondo a oltre tre decimi di ritardo. La Ferrari comunque è presente, come confermai quarto posto di Carlos Sainz, stavolta alle spalle del suo amico Lando Norris, terzo con la McLaren. Seguono George Russell e Fernando Alonso, sono invece rimasti più in ombra Sergio Perez (nono a un secondo dal compagno di squadra) e Lewis Hamilton, addirittura quattordicesimo. Da segnalare che la sessione è finita leggermente prima del previsto per una bandiera rossa causata da un incidente di Pierre Gasly, finito contro le barriere alla curva 9.

In precedenza si era svolta anche la FP1 a Suzuka, il primo atto della diretta Formula 1 aveva dato verdetti molto simili al secondo, cominciando da Max Verstappen al comando, al mattino con il tempo di 1’31”647, poi avevamo avuto le due Ferrari seconda e quarta con Lando Norris in mezzo, l’unica differenza quindi è che il secondo posto era andato a Carlos Sainz, però staccato di oltre sei decimi dallo scatenato Verstappen, mentre Charles Leclerc era stato quarto. Bel quinto posto del padrone di casa Yuki Tsunoda davanti a Fernando Alonso, fuori dai 10 avevano chiuso sia Sergio Perez sia entrambe le Mercedes, con Lewis Hamilton addirittura sedicesimo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

APPUNTAMENTO AFFASCINANTE

La diretta Formula 1 torna protagonista già oggi, venerdì 22 settembre, perché con le prime due sessioni di prove libere comincerà il Gran Premio del Giappone 2023 sul sempre affascinante circuito di Suzuka. La pista è una delle più belle dell’intero calendario iridato, si respira la storia della Formula 1 con tante corse leggendarie che hanno avuto luogo qui e l’attesa è grande: il Mondiale è da tempo immemore nelle mani di Max Verstappen e della Red Bull, tuttavia il clamoroso crollo di Singapore ha sancito un evento che ora tutti vogliono capire se sia stato un caso isolato o se possa essere il segnale che qualcosa è davvero cambiato.

La diretta Formula 1 inoltre nelle ultime uscite ha visto una Ferrari in notevole crescita e sappiamo bene come questo sia un elemento fondamentale per tenere alto l’interesse, in Italia ma non solo. Quanto agli orari della diretta Formula 1, naturalmente si faranno sentire i problemi rappresentati dalle ben sette ore di fuso orario che ci separano dal Paese del Sol Levante, per cui oggi avremo la sessione di prove libere FP1 dal circuito di Suzuka che prenderà il via alle ore 4.30 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti in apertura del Gran Premio del Giappone, per poi tornare in pista alle ore 8.00 per la seconda sessione FP2, che completerà le fatiche del venerdì per la diretta Formula 1.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Giappone c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Suzuka per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio del Giappone ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP GIAPPONE 2023: FERRARI AL BIVIO…

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio del Giappone a Suzuka, dobbiamo sottolineare che per questo GP facciamo meno fatica a trovare qualche spunto d’interesse per dare senso a una stagione finita ancora prima di cominciare. Il Gran Premio di domenica scorsa a Singapore ha infatti visto un repentino crollo della Red Bull, addirittura entrambe fuori nel Q2 in qualifica e poi giù dal podio in gara: i titoli iridati non sono in pericolo, ma naturalmente a Suzuka (pista completamente diversa da Marina Bay) vorremo capire se qualche cedimento c’è davvero, oppure se sia stato solo un episodio. Inoltre, c’è una Ferrari in crescita che fa ben sperare tutti i tifosi del Cavallino Rampante.

Sul giro secco, le ultime due pole position sono andate a Carlos Sainz ed è un segnale importante, anche perché Monza e Singapore sono due piste decisamente diverse fra loro. I segnali alla domenica sono però forse ancora più importanti: a Monza, con le Red Bull ancora dominanti, ecco un terzo e un quarto posto ad indicare comunque la Ferrari come seconda forza; a Singapore, con il “vuoto” lasciato dai dominatori, ecco la sospirata vittoria proprio per merito di Sainz, la prima della stagione non solo per la Ferrari ma per un qualsiasi team diverso dalla Red Bull. Inoltre, è attesa la “risposta” di Charles Leclerc a un settembre fenomenale per il suo compagno di squadra. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Giappone 2023 a Suzuka sta per cominciare…











