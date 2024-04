Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video, cronaca GP Giappone 2024 Suzuka (oggi 5 aprile)

La diretta Formula 1 torna protagonista oggi, venerdì 5 aprile 2024, perché nelle prossime ore ci attendono le prime due sessioni di prove libere con le quali comincerà il Gran Premio del Giappone 2024, quarto atto per il Mondiale 2024 di Formula 1 che si svolgerà sul circuito di Suzuka, uno dei più prestigiosi e impegnativi del Circus. Non sarà quindi un venerdì qualsiasi per la diretta Formula 1, innanzitutto perché non è abituale gareggiare in primavera in Giappone, che solitamente è uno dei più tradizionali appuntamenti autunnali ma nel 2024 è stato anticipato e quindi ci terrà compagnia ad inizio primavera. Inoltre, Suzuka arriva dopo la meravigliosa doppietta Ferrari a Melbourne, con la vittoria di Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc, per cui è davvero grande la curiosità di capire quali possano essere i nuovi rapporti di forza in Formula 1.

Il punto di riferimento devono naturalmente continuare ad essere Max Verstappen e la Red Bull, che comandano comunque le classifiche iridate e che nel settembre 2023 dominarono l’ultima edizione del Gran Premio del Giappone, corsa che diede alla scuderia anglo-austriaca la matematica certezza del Mondiale Costruttori. Quanto agli orari della diretta Formula 1, naturalmente bisogna considerare le sette ore di fuso orario che ci separano dal Giappone, motivo per il quale si scenderà in pista a Suzuka nelle primissime ore del venerdì italiano, cominciando con la sessione di prove libere FP1 che prenderà il via alle ore 4.30 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti in apertura del Gran Premio del Giappone 2024, per poi tornare in pista alle ore 8.00 per la seconda sessione FP2, che completerà le fatiche del venerdì per la diretta Formula 1 – in orari locali saranno le 11.30 e le 15.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Giappone c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il giorno delle prove libere è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Suzuka per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené, mentre Mara Sangiorgio sarà il nome di punta dal paddock. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2024 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio del Giappone ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP GIAPPONE 2024: TEMI E PROTAGONISTI

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio del Giappone 2024, dobbiamo sottolineare che le prime tre gare della nuova stagione ci hanno dato indicazioni fra loro almeno parzialmente discordanti: Max Verstappen, che nel 2023 vinse addirittura 19 Gran Premi in un solo anno, è stato autore addirittura del cosiddetto Grand Chelem a Sakhir, cioè la vittoria partendo dalla pole position con l’aggiunta del giro veloce e dell’intera distanza della gara sempre al comando della corsa, poi ha vinto partendo dalla pole position anche a Jeddah, per di più in entrambe le occasioni la Red Bull ha fatto doppietta, considerando i secondi posti di Sergio Perez alle spalle del compagno di squadra. La Ferrari aveva però già dato chiari segnali di miglioramento nelle due gare mediorientali, prendendosi il ruolo di seconda forza e in entrambi i casi il terzo gradino del podio.

Ecco poi Melbourne, dove Verstappen era scattato per la terza volta dalla pole position, però ha subito l’immediato sorpasso da parte di Sainz e subito dopo si è dovuto ritirare. Perez ha avuto a sua volta un weekend tormentato mentre la Ferrari ha fatto tutto per bene e quindi è stato il Cavallino Rampante a prendersi la doppietta. Questo certifica come minimo che Maranello è davvero la seconda forza e senza dubbio più vicina alla Red Bull, che dal canto suo mostra qualche falla: di quanto il gap si è ridotto? Nel 2024 la Ferrari potrebbe davvero sognare di strappare il titolo a Verstappen e alle ‘lattine’? Una pista impegnativa come Suzuka è l’ideale per cercare di avere le risposte nel più breve tempo possibile: l’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Giappone 2024 da Suzuka sta per cominciare…











