DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere video streaming live, Sainz e il futuro! GP Gran Bretagna 2024 Silverstone

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: IL FUTURO DI CARLOS SAINZ

Mentre si avvicina sempre di più la diretta Formula 1 per la prima sessione di prove libere FP1 verso il Gran Premio di Gran Bretagna 2024 naturalmente a Silverstone, diamo uno sguardo al futuro perché sembra che possano esserci novità significative circa la prossima destinazione di Carlos Sainz, che a fine stagione dovrà lasciare la Ferrari. Flavio Briatore, nuovo super consulente della Alpine, si è inserito nelle trattative che naturalmente Carlos Sainz aveva imbastito con altre scuderie con un progetto che avrebbe convinto lo spagnolo a trasferirsi proprio al team francese.

Certo, va detto che le opzioni più appetibili erano ormai sfumate, tanto che Sainz pareva destinato a “ballare” tra Williams e Sauber (che diventerà Audi nel 2026). Nemmeno la Alpine se la passa molto bene di recente, ma evidentemente Briatore ha presentato allo spagnolo un piano di rilancio credibile e quindi adesso sarebbe questa la destinazione più credibile per il futuro di Carlos Sainz, come scrive anche La Gazzetta dello Sport. Al momento però speriamo che il figlio d’arte possa essere ottimo protagonista della diretta Formula 1 ancora nella seconda parte della sua ultima stagione con la Ferrari… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN WEEKEND DI ENORME TRADIZIONE A SILVERSTONE

Un luogo mitico per il Circus ospita il terzo appuntamento consecutivo per la diretta Formula 1: parliamo del circuito di Silverstone e quindi del Gran Premio di Gran Bretagna 2024, un evento fra i più iconici ed attesi nell’ormai lunghissimo calendario del Mondiale di Formula 1. Ci sono tuttavia dei luoghi di cui non si può fare a meno e certamente Silverstone è uno di questi: gara di casa per tanti team, trasferta speciale per tutti gli altri, fin da quando Enzo Ferrari avvertiva in maniera speciale il desiderio di vincere in casa dei costruttori rivali, che a quei tempi erano davvero quasi tutti britannici. Chissà allora se questa sarà l’occasione di rivedere ad alti livelli una Ferrari che sembra essersi fermata a Montecarlo e in seguito ha vissuto un mese di giugno da incubo.

Le ultime gare hanno visto invece in grande spolvero la McLaren, che ormai si candida ad essere la seconda forza alle spalle di una Red Bull che è tuttavia sempre più dipendente dai risultati di Max Verstappen, con pieno merito leader della classifica iridata. Il maggiore equilibrio tuttavia agevola le sorprese e così eccoci reduci dalla vittoria di George Russell in Austria, dove il pilota della Mercedes è stato bravo ad approfittare delle conseguenze del duello tra Verstappen e Lando Norris: la Casa di Stoccarda ha due piloti britannici e quindi il nuovo appuntamento si annuncia speciale, d’altronde la diretta Formula 1 non è mai banale quando si arriva a Silverstone…

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: ORARI E COME SEGUIRE LE PROVE DI SILVERSTONE

La Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna 2024 torna al format classico, a voler essere pignoli c’è un’ora di fuso orario con Silverstone ma questo nulla cambia nelle abitudini degli spettatori dall’Italia, perché le due sessioni di prove libere del venerdì caratterizzeranno come al solito il pomeriggio, a cominciare dalle ore 13.30 per i primi 60 minuti delle prove libere FP1 con cui inizierà la diretta Formula 1, seguiti naturalmente dall’appuntamento con la seconda sessione FP2, in programma sempre per un’ora e dalle ore 17.00 italiane.

Non cambiano naturalmente le modalità per seguire la diretta tv Formula 1, che sarà garantita anche oggi su Sky Sport Formula 1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare che offre ai propri abbonati anche la diretta streaming video Formula 1 tramite il servizio Sky Go oppure su Now TV. Quanto alla visione in chiaro su Tv8, come al solito le prove libere sono escluse e quindi il venerdì sarà visibile solo per gli abbonati Sky. Infine, ricordiamo gli account ufficiali @Formula 1 e @F1 su X, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: IN GRAN BRETAGNA FRA DUBBI E CERTEZZE

Sono di conseguenza davvero tanti i temi per la diretta Formula 1 per il sempre affascinante evento di Silverstone. In Austria Max Verstappen ha dimostrato di avere lo spirito del fuoriclasse, avrebbe potuto anche accontentarsi del secondo posto e invece ha lottato come un leone per la vittoria, con una Red Bull che dipende sempre più dal proprio fenomeno. In evidente crescita la McLaren, che ormai lotta per la vittoria praticamente su ogni circuito, ma anche la Mercedes, con George Russell che si sta specializzando nel cogliere l’attimo quando si crea la circostanza favorevole, vedi pole position in Canada e soprattutto la vittoria di domenica scorsa.

Questo magari farà poco piacere a Lewis Hamilton, che si è visto superato dal compagno di squadra e vede in calo anche la sua futura scuderia. Solo un mese fa ragionavamo su una Ferrari che si era avvicinata tantissimo alla Red Bull e avrebbe magari potuto lottare anche per il Mondiale Costruttori, invece giugno è stato un vero e proprio incubo, lenito solo molto parzialmente dal terzo posto di Carlos Sainz in Austria. La classifica iridata vede la Ferrari ancora seconda, ma con la sensazione che in questo momento sia addirittura scivolata al ruolo di quarta forza. Invertire il trend a Silverstone avrebbe un sapore speciale, ma staremo a vedere cosa accadrà a partire da oggi con la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 da Silverstone!











