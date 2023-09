Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video, GP Italia 2023 Monza: Fp1, si comincia! (1 settembre)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: FP1, SI COMINCIA!

Ponta a partire la diretta Formula 1 per il Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza. Nel suggestivo scenario dell’autodromo brianzolo, la Scuderia Ferrari si appresta a riscattarsi dopo la deludente prestazione di Zandvoort. Il team rosso punta a sfidare il dominio di Verstappen e della Red Bull, che cercano la loro decima vittoria consecutiva in Formula 1 per stabilire un nuovo record assoluto. Vale la pena notare che, come accaduto in Ungheria, domani durante le sessioni di qualifiche sia le scuderie che i piloti saranno tenuti a seguire un esperimento. In Q1, utilizzeranno le gomme dure, passeranno alle medie in Q2 e, infine, potranno optare per le mescole soft in Q3. Questa peculiarità potrebbe portare a strategie di uscita dalla pista non convenzionali durante le prove libere di oggi. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: GLI ORARI

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Italia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Monza per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio d’Italia ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la seconda ipotesi. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

DIRETTA FORMULA 1, GP ITALIA 2023: MONDIALE “FINITO” E FERRARI AL BIVIO…

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio d’Italia a Monza, dobbiamo sottolineare che ad ogni GP si deve trovare qualche spunto d’interesse per dare senso a una stagione finita ancora prima di cominciare. In Italia naturalmente si tratta del fascino di una gara leggendaria, che per la Ferrari ha un valore ancora più grande. Se accadesse il vero e proprio miracolo sportivo di battere Max Verstappen e la Red Bull proprio a casa del Cavallino Rampante, si potrebbe scomodare quanto successe proprio a Monza nel 1988, con la vittoria Ferrari nell’unico Gran Premio che in quell’anno sfuggì alla McLaren di Ayrton Senna e Alain Prost – in quel caso tra l’altro poche settimane dopo la morte di Enzo Ferrari.

Parliamo di un’impresa che passerebbe alla storia e già questo indica il livello di difficoltà di una eventuale vittoria. Su Max Verstappen abbiamo esaurito gli aggettivi ormai da tempo (e anche sulla superiorità della Red Bull), Zandvoort ha rilanciato Fernando Alonso, che a sua volta sogna di battere le ‘lattine’ su una pista che è speciale anche per il pilota spagnolo, da ex Ferrari. La speranza è quella di assistere almeno a una gara divertente e d’altronde a Monza sorpassare non dovrebbe essere un problema: certo, per l’ennesima volta si rischia ad assistere a un giallo del quale conosciamo già il colpevole. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Italia 2023 a Monza sta per cominciare…











