Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video, cronaca GP Monaco 2024 Montecarlo (oggi 24 maggio)

DIRETTA FORMULA 1: A MONTECARLO IL WEEKEND PIÙ GLAMOUR

Ecco l’appuntamento più caratteristico dell’anno per la diretta Formula 1, quello che divide tifosi e appassionati senza vie di mezzo: parliamo naturalmente del Gran Premio di Monaco 2024 sul circuito di Montecarlo, il nastro d’asfalto cittadino nel cuore del Principato che era una sorta di follia già decenni fa e che nella Formula 1 attuale rischia di essere davvero un anacronismo, del quale tuttavia è difficilissimo pensare di fare a meno, perché Montecarlo sta alla Formula 1 come Wimbledon sta al tennis. È l’appuntamento che tutti conoscono, che attira la curiosità anche di chi non segue l’automobilismo e pazienza se poi le gare spesso risultano fatalmente noiose.

Quest’anno, se non altro, il contesto in cui si arriva alla diretta Formula 1 per il GP a Montecarlo davvero non è noioso: certo, al comando c’è il “solito” Max Verstappen con la “solita” Red Bull, ma la Ferrari senza dubbio si è avvicinata e negli ultimi Gran Premi ha fatto enormi passi in avanti pure la McLaren, che si candida a strappare il ruolo di seconda forza a Maranello, ma soprattutto provano insieme a mettere pepe alla stagione, rendendo meno granitico il dominio della Red Bull, come hanno dimostrato i risicati distacchi di Imola. A Montecarlo, dove ogni minimo dettaglio conta, la diretta Formula 1 promette quindi di regalarci scintille…

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE DI MONTECARLO, GLI ORARI

Ormai da qualche anno Montecarlo ha rinunciato a una delle sue più classiche caratteristiche, cioè l’anticipo al giovedì delle prove libere, quindi si girerà normalmente di venerdì per le prime due sessioni del Gran Premio di Monaco 2024 di Formula 1, anche perché il format sarà quello “normale”, come già ad Imola. Possiamo allora segnalare gli orari odierni della diretta Formula 1: si scenderà in pista dalle ore 13.30 per i primi 60 minuti delle prove libere FP1, seguiti dall’appuntamento con la seconda sessione FP2 a cominciare dalle ore 17.00 e sempre per un’ora.

Seguire la Formula 1 a Montecarlo ha un fascino impareggiabile, ma anche costi proibitivi per molti: ecco allora che naturalmente le prime due sessioni del GP Monaco 2024 saranno visibili con la diretta tv Formula 1 naturalmente sul canale satellitare Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma che garantisce anche la diretta streaming Formula 1 tramite il servizio Sky Go oppure su Now TV. Quanto alla visione in chiaro su Tv8, ricordiamo che il giorno delle prove libere è in ogni caso escluso e quindi il venerdì sarà visibile solo per gli abbonati Sky, con la voce di Carlo Vanzini e della sua squadra. Ricordiamo infine gli account ufficiali @Formula 1 e @F1 su X, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: TRA STORIA E PRESENTE A MONTECARLO

Montecarlo è fatalmente il posto dove, più che altrove, si respira la storia, anche se naturalmente ricordiamo con orgoglio che Monza ha ospitato un numero ancora maggiore di Gran Premi. Scattano facilmente i paragoni con i miti della diretta Formula 1 di tutti i tempi, forse in particolare Ayrton Senna che aveva un feeling speciale con le stradine del Principato, dove nel 1994 si corse dopo Imola la prima gara senza il brasiliano. Adesso i monegaschi hanno un idolo di casa, cioè naturalmente Charles Leclerc, che però finora in casa è stato spesso sfortunato e quindi deve provare a sfatare il tabù: con la Ferrari del 2024 ci si può provare, ma con la consapevolezza che c’è una rivale di alto livello in più.

Infatti la diretta Formula 1 ci sta indicando in questo 2024 Max Verstappen come il pilota che resta l'indiscutibile punto di riferimento, ma la Red Bull ha meno vantaggio rispetto al recente passato sulle due più immediate inseguitrici, che sono appunto la Ferrari e una rediviva McLaren – a proposito di richiami al passato, le due scuderie più classiche della Formula 1 – per una sfida che si fa di conseguenza più intrigante, anche se con il favorito che resta sempre lo stesso, specie su un tracciato dove il pilota può ancora fare la differenza. Adesso però finalmente possiamo goderci quanto succederà in pista: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Monaco 2024 da Montecarlo sta per cominciare!











