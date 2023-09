Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video: Fp1, Ferrari avanti! (Gp Singapore 2023, 15 settembre)

DIRETTA FORMULA 1: FP1, FERRARI AVANTI!

Pronta a partire la diretta di Formula 1 per le Fp1 del Gp Singapore 2023 sulla pista di Marina Bay. Nelle prime fasi delle prove, è stato Norris il primo a segnare un giro significativo, posizionandosi al vertice con un tempo di 1:37.895. Bottas ha raggiunto il terzo posto, mentre le Ferrari si sono posizionate al quarto (Leclerc) e al settimo (Sainz) posto. Tuttavia, Sainz ha guadagnato rapidamente terreno, assumendo la leadership con un tempo di 1:35, e poco dopo Leclerc lo ha superato per soli 35 millesimi. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: FP1, SI COMINCIA!

Pronta a partire la diretta di Formula 1 per le Fp1 del Gp Singapore 2023 sulla pista di Marina Bay. La Red Bull, insieme al pilota Verstappen, è determinata a cercare un altro successo che potrebbe portare il team di Milton Keynes a conquistare il titolo Costruttori. La gara a Marina Bay segna l’inizio della “tournée asiatica” del Campionato Mondiale 2023, con il circuito che ha subito alcune modifiche nel terzo settore del suo tracciato. Max Verstappen proverà a vincere la sua undicesima gara consecutiva. Inoltre, resta da vedere se la Red Bull darà qualche possibilità ai suoi avversari nel corso di questa stagione 2023. Verstappen non ha mai vinto a Marina Bay e ambisce a ottenere la sua prima vittoria in Estremo Oriente, un passo importante verso il suo terzo titolo mondiale. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: ECCO IL GP SINGAPORE 2023!

La diretta di Formula 1 ci conduce verso il Gp Singapore 2023: quindicesimo appuntamento del Mondiale, e venerdì 15 settembre è ovviamente il giorno dedicato alle prime due sessioni di prove libere. Gli orari, indicati con il nostro fuso, sono le 11:30 per la FP1 e le 15:00 per la FP2; il weekend proseguirà ovviamente con FP3 e qualifiche al sabato e la gara della domenica. La situazione nella diretta Formula 1, mentre ci lanciamo verso il Gp Singapore 2023 a Marina Bay, parla chiaro: Max Verstappen arriva da dieci vittorie consecutive e ha ormai in mano il titolo piloti che sarebbe per lui il terzo consecutivo.

Non solo: la Red Bull ha un vantaggio enorme nei confronti della Mercedes e dunque restano vive le lotte per le posizioni di rincalzo (comunque importanti), oltre alla grande suggestione di vedere finalmente un’altra scuderia piazzarsi davanti a tutti la domenica, cosa che in questa stagione non è mai successa. Il venerdì delle prove libere potrà già darci qualche utile indicazione circa la diretta Formula 1, ma poi come spesso accade sabato e domenica sono diversi: aspettiamo dunque che il fine settimana del Gp Singapore 2023 prenda il via…

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL GP SINGAPORE 2023

Per seguire la diretta tv del Gp Singapore 2023, con riferimento al venerdì dedicato alle prove libere, dovrete avere a disposizione un abbonamento alla televisione satellitare: la prima giornata del fine settimana infatti è trasmessa solo dai due canali Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1 (numeri 201 e 207 del decoder), con la consueta telecronaca di Carlo Vanzini che sarà affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero, e poi tutta la squadra Sky che comprende Mara Sangiorgio per contributi e interviste ai protagonisti.

Federica Masolin e Davide Valsecchi (con Ivan Capelli) a guidare i Paddock Live Show per tutti gli approfondimenti, e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, le immagini del Gp Singapore 2023 per la diretta Formula 1 arriveranno anche in streaming video: l’applicazione Sky Go, riservata ai clienti, non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata, utilizzando i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 1: IL CONTESTO DEL GP SINGAPORE 2023

Addentrandoci ancor più nei meandri della diretta Formula 1, per il Gp Singapore 2023, possiamo dire che il circuito di Marina Bay ospita le gare del Mondiale dal 2008: in precedenza a Singapore si correva a Thomson Road ma non per il circus della Formula 1. Ebbene: un primo dato curioso è che Max Verstappen non ha mai vinto a Marina Bay, anche se andrebbe sottolineato il fatto che nel 2020 e nel 2021 questo Gran Premio è rimasto escluso dal calendario della Formula 1. Domina Sebastian Vettel, con cinque successi: tre consecutivi (2011-2012-2013) nell’epoca Red Bull, poi i due messi insieme con la Ferrari nel 2015 e 2019.

Abbiamo poi quattro vittorie di Lewis Hamilton, la prima con la McLaren e le altre tre con la Mercedes, e ancora le due di Fernando Alonso che dopo il trionfo in Renault ha portato la Ferrari davanti a tutti nel 2010; un’affermazione nel Gp Singapore anche per Nico Rosberg, nel 2016 e cioè l’anno in cui ha vinto il Mondiale, e Sergio Pérez che è “campione in carica”. A proposito: le stagioni in cui il vincitore di Marina Bay si è poi laureato campione del mondo sono sette, tre volte Sebastian Vettel e Lewis Hamilton e una appunta Nico Rosberg. Adesso però parola alla diretta Formula 1 perché le prove libere del venerdì sono dietro l’angolo…











