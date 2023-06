Diretta Formula 1/ Gp Spagna prove libere streaming video live: Verstappen è già scatenato (2 giugno 2023)

DIRETTA FORMULA 1, PROVE LIBERE GP SPAGNA 2023: VERSTAPPEN È GIÀ SCATENATO

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna – settima tappa del mondiale 2023 di Formula 1 – comincia sotto il sole che arroventa l’asfalto anche se il cielo è in parte nuvoloso. Temperature quasi estive con 25 gradi, le previsioni meteo da qui a domenica non escludono temporali che potrebbero condizionare lo svolgimento degli eventi come accaduto la settimana scorsa nel Principato di Monaco. Rispetto a un anno fa i tempi sul giro saranno molto più bassi e non soltanto per l’evoluzione delle macchine: è stata infatti rimossa la chicane prima dell’ultima curva e questo renderà la pista significativamente più veloce. Pur girando con una mano appoggiata al finestrino e una gomma prototipo che la Pirelli sta sperimentando in vista di un debutto ufficiale a Silverstone, Max Verstappen ha già stampato un 1’16”583 rifilando quasi un secondo di distacco al suo compagno di box Sergio Pérez. Se le premesse sono queste, tanto vale andarsene al mare… {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Spagna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Barcellona Montmelò per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di Spagna ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la seconda ipotesi. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, PROVE LIBERE GP SPAGNA 2023: IN PISTA PER LA FP1

I piloti di Formula 1 tornano finalmente a girare su una pista vera. Senza nulla togliere ai circuiti cittadini – finora quest’anno si è corso quasi esclusivamente su questa tipologia di tracciati, al netto di Sakhir e Imola dove però la gara è stata cancellata a causa della tragica alluvione che ha letteralmente messo in ginocchio l’Emilia-Romagna – ma da qui a domenica avremo la possibilità di conoscere i veri valori delle macchine che in alcuni casi hanno già subìto dei ritocchi importanti rispetto a qualche mese fa, quando sono state svelate al mondo. Per esempio qui a Montmeló la Ferrari porta una versione evoluta della sua SF-23 con le pance spioventi, basterà a ricucire l’enorme gap nei confronti della Red Bull? Ovviamente no, ma per la Scuderia di Maranello sarebbe già un grosso successo avvicinarsi alle prestazioni dei campioni in carica. Tra qualche minuto comincerà la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento della stagione: c’è grande attesa per gli idoli locali Carlos Sainz e soprattutto Fernando Alonso, che pochi giorni fa ha sfiorato la vittoria a Monaco, sfuggitagli per un pit stop di troppo sul bagnato. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1: UNO DEI CIRCUITI PIÙ CLASSICI!

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 2 giugno, torna a farci compagnia con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2023 dal circuito del Montmelò a Barcellona, ormai uno dei più classici della Formula 1, anche se naturalmente non a livello di Montecarlo, dove eravamo settimana scorsa e abbiamo assistito all’ennesima vittoria di Max Verstappen, ormai definitivamente in fuga anche a causa del disgraziato weekend del suo compagno di squadra Sergio Perez. Il Mondiale 2023 di Formula 1 d’altronde è sembrato fin da subito fortemente indirizzato verso Max Verstappen e la Red Bull, la lotta interna con Perez non è facile per il messicano contro il fenomeno olandese.

La diretta Formula 1 ha visto alternarsi altri buoni protagonisti immediatamente alle spalle della Red Bull, con citazione di merito ovviamente per Fernando Alonso, ma se l’obiettivo è la lotta per il titolo iridato, quella onestamente forse non c’è mai stata a causa dei voti limiti di Ferrari e Mercedes. Quanto agli orari della diretta Formula 1, essi saranno naturalmente semplificati dall’assenza di fuso orario tra l’Italia e la Spagna: questo significa che oggi avremo la sessione di prove libere FP1 da Barcellona Montmelò alle ore 13.30; si girerà come di consueto per 60 minuti sul Circuit de Catalunya, per poi tornare in pista alle ore 17.00 per la seconda sessione FP2.

DIRETTA FORMULA 1, GP SPAGNA 2023: MONDIALE GIÀ FINITO?

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio di Spagna al Montmelò di Barcellona, circuito naturalmente tra i più conosciuti perché spesso sede anche di test invernali, ecco che sono davvero in pochi a poter sorridere in questa stagione della Formula 1, cioè in linea di massima la Red Bull e Fernando Alonso, reduce dal bellissimo secondo posto di Montecarlo e più in generale quasi sempre “primo degli altri” alle spalle dei dominatori. Lo spagnolo naturalmente vorrebbe qualche volta riuscire a cogliere anche una vittoria, riuscirci proprio nel Gran Premio di casa avrebbe evidentemente un sapore speciale per Fernando Alonso, che avrà il tifo di molti in questo weekend catalano.

La Formula 1 tuttavia sta vivendo una stagione che rischia di essere decisa con enorme anticipo, a maggior ragione se nemmeno Perez riuscirà a reggere il passo di Verstappen, e che quindi attira poco l’interesse: la Red Bull sta dando dimostrazioni di superiorità praticamente su ogni genere di pista, l’Aston Martin si difende molto bene ma chiaramente sono Ferrari e Mercedes le “assenti ingiustificate” ai massimi livelli. Parlando di padroni di casa, anche Carlos Sainz punta a fare bene nel suo Gran Premio di casa, ma lo spagnolo e tutta la Ferrari devono rialzarsi dal doloroso flop monegasco. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2023 a Barcellona Montmelò sta per cominciare…











