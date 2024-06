DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere video streaming live, parla Carlos Sainz (Gp Spagna 2024, 21 giugno)

DIRETTA FORMULA 1 GP SPAGNA 2024 MONTMELÓ: PARLA CARLOS SAINZ

Un uomo molto atteso per la diretta Formula 1 sarà sicuramente Carlos Sainz in occasione del Gran Premio di Spagna 2024, per motivi molteplici. Naturalmente è padrone di casa, al pari di Fernando Alonso, inoltre la Ferrari è reduce dal disastro del Canada e sarà quindi animata da grande voglia di riscatto, infine è ancora tutto da scrivere il futuro professionale di Carlos Sainz, il cui sedile in Ferrari nel 2025 sarà occupato da Lewis Hamilton. Lo spagnolo non sembra troppo preoccupato per la debacle di due settimane fa: “Abbiamo analizzato la gara di Montreal, speravamo in un livello più alto, ma non abbiamo fatto le scelte giuste di gomme e assetto: in un Mondiale di 24 GP, però, fare degli errori in una gara ci sta. Questa è una pista normale, la conosciamo bene, sappiamo che assetto usare e speriamo di fare tutto bene”.

Diretta Formula 1/ Gara live video streaming tv: super Max Verstappen! (Gp Canada 2024, 9 giugno)

Una spinta ulteriore per Carlos Sainz potrebbe arrivare dal calore del pubblico, perché “è bello vedere il sostegno del pubblico, dove ormai ci sono anche tante donne: qui io respiro un calore incredibile”. Quanto al futuro, le idee di Sainz non sono ancora chiare ma dovranno esserlo a breve: “La decisione arriverà molto presto, non voglio aspettare più a lungo per non occupare ancora la mia testa con questi pensieri, ma non mi è chiaro ancora dove andare: mi serviranno le prossime due settimane perché devo fare un ragionamento a lungo termine. Sapere adesso come andranno le vetture nel 2026 è come una lotteria visto che le auto saranno totalmente differenti: nella mia valutazione entrano tanti aspetti, fra cui questo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Formula 1/ Qualifiche video streaming: Russell, pole al millesimo! GP Canada 2024 Montreal 8 giugno

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP SPAGNA 2024

Possiamo ovviamente ricordare che la diretta Formula 1, anche per il Gp Spagna 2024, è appannaggio della televisione satellitare: le prove libere del venerdì non godono in ogni caso della copertura in chiaro e dunque non potrete seguirle sui canali tradizionali. L’appuntamento invece con FP1 e FP2 in diretta è su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, per tutti gli abbonati: trovate questi canali sul decoder e nello specifico ai numeri 201 e 207, la telecronaca verrà affidata a Carlo Vanzini che avrà come spalle Marc Gené e Roberto Chinchero.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming live: Fp2, Alonso al top! (7 giugno, Gp Canada Montreal)

Saranno poi preziosi gli aggiornamenti di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room così come le interviste e gli approfondimenti che arriveranno dal paddock con Mara Sangiorgio e i suoi ospiti. Inoltre bisogna dire che, per quanto riguarda lo streaming video del Gp Spagna 2024, oggi appunto la Formula 1 non prevede una messa in onda in chiaro e allora vi dovrete rivolgere al satellite per l’applicazione Sky Go, in caso abbiate sottoscritto un abbonamento a questo servizio potrete attivare questa alternativa sui vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

OGGI LE PROVE LIBERE!

Il grande appuntamento con la diretta Formula 1 scatta venerdì 21 giugno 2024: dopo il weekend di pausa si torna a gareggiare e siamo al Gp Spagna 2024, sul circuito del Montmeló questo è il giorno delle prime due sessioni di prove libere e dunque possiamo immediatamente indicare che la FP1 prenderà il via alle ore 13:30 mentre la FP2 inizierà alle ore 17:00, ed entrambe saranno della durata di un’ora. Cosa aspettarsi dalla diretta Formula 1 oggi? Lo scopriremo insieme naturalmente, però qualcosa possiamo iniziare a dirla perché due settimane fa abbiamo vissuto il ritorno alla vittoria di Max Verstappen.

L’olandese si è imposto su Lando Norris, e forse nonostante il successo ha mostrato qualche crepa: Norris era in testa ma ha sbagliato la strategia ai box, dunque Verstappen si è preso i 25 punti ma, come si era già visto a Montecarlo anche se in quel caso in maniera molto più netta, forse oggi la Red Bull ha perso un po’ dell’enorme margine che aveva nei confronti della concorrenza. Sicuramente ne può approfittare una Ferrari tornata al successo sulle strade del Principato ma poi costretta a fare zero punti a Montréal; vedremo come andranno le cose nella diretta Formula 1 per il Gp Spagna 2024.

DIRETTA FORMULA 1 GP SPAGNA 2024: IL CONTESTO AL MONTMELÓ

Si corre dunque il Gp Spagna 2024, per la diretta Formula 1 allora possiamo ricordare brevemente cosa era accaduto lo scorso anno. Max Verstappen si era preso la pole position dominando, rifilando mezzo secondo a Carlos Sainz che era partito in prima fila al suo fianco; terzo posto per Lando Norris, grande risultato per le due Alpine con Pierre Gasly quarto e Esteban Ocon settimo ma per una volta aveva fatto bene anche Lance Stroll che, sesto, aveva battuto l’altra Aston Martin del più navigato Fernando Alonso, classificatosi comunque nono.

In gara tanto per cambiare Verstappen si era piazzato davanti a tutti: Leclerc partito dal fondo aveva rimontato ma rimanendo fuori dalla zona punti, l’olandese aveva vinto davanti alle due Mercedes che avevano vissuto una grande giornata, secondo Lewis Hamilton e terzo George Russell a precedere la seconda Red Bull di Sergio Pérez, Sainz era retrocesso in quinta posizione mentre a deludere erano state le due McLaren, entrambe doppiate e fuori dai primi dieci. Questo però succedeva appunto dodici mesi fa, ora la diretta Formula 1 per il Gp Spagna 2024 ci dirà come andranno innanzitutto le prove libere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA