DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live video streaming: parola a Leclerc, GP Ungheria 2023 Budapest (21 luglio)

DIRETTA FORMULA 1: PARLA LECLERC

Mentre si avvicina il momento in cui la diretta Formula 1 diventerà protagonista con le prove libere FP1, leggiamo cosa ha dichiarato ieri Charles Leclerc, alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria 2023 che comincia naturalmente oggi a Budapest. Dopo la batosta inglese, questa potrebbe essere una gara più favorevole, come auspica lo stesso Leclerc: “Sulla carta sembra meglio di Silverstone per noi, certo fa molto caldo, il degrado gomma è super importante quindi dovremo lavorare bene per prepararci per la gara di domenica. Il degrado gomme con questo caldo sarà il fattore decisivo, anche perché l’asfalto di questa pista è molto aggressivo con le gomme, poter fare gestione mescola sarà importante. In termine di caratteristiche della pista rispetto alla nostra macchina siamo messi meglio rispetto a Silverstone”.

A proposito di gomme, la Pirelli ha portato a Budapest le mescole più morbide, quindi viene chiesto a Charles Leclerc se ciò comporterà cambiamenti per la Ferrari: “L’anno scorso erano C2, C3 e C4, quest’anno C3, C4 e C5. L’anno scorso ho ‘odiato’ le gomme, quindi da questo punto di vista non è male. Certo credo che conti molto il lavoro di preparazione alla gara, la squadra che farà le scelte giuste in termini di assetto sarà quella che avrà più possibilità”. Infine, uno sguardo più generale sulla stagione di Formula 1: “Realisticamente, guardando la prestazione della Red Bull di adesso, non mi piace dire che sia impossibile raggiungerli, ma è molto difficile. Però dobbiamo sempre lavorare su questo progetto, capire i punti deboli e credo che abbiamo una visione molto chiara di dove bisogna lavorare”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Ungheria c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Budapest per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio d’Ungheria ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la seconda ipotesi. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

ECCOCI A BUDAPEST

La diretta Formula 1 torna a farci compagnia oggi, venerdì 21 luglio, perché ci attendono le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Ungheria 2023 dal circuito di Budapest, uno degli appuntamenti ormai più classici della stagione della Formula 1, anche se onestamente il tracciato dell’Hungaroring non è di certo tra i più esaltanti dal punto di vista tecnico nel calendario del Mondiale di Formula 1. Il dominio della Red Bull è nettissimo quest’anno in Formula 1 e anche il duello interno sembra essere svanito, con l’iridato in carica Max Verstappen che viaggia ad un ritmo davvero insostenibile anche per il suo compagno di squadra Sergio Perez.

La diretta Formula 1 ha visto alternarsi altri buoni protagonisti immediatamente alle spalle della Red Bull, con citazione di merito ovviamente per Fernando Alonso e finalmente anche qualche segnale di crescita da parte della Ferrari nelle ultime uscite, ma non a Silverstone, dove invece è rinata la McLaren. Quanto agli orari della diretta Formula 1, naturalmente saranno quelli classici degli eventi in Europa: questo significa che oggi avremo la sessione di prove libere FP1 dal circuito di Budapest che prenderà il via alle ore 13.30; si girerà come di consueto per 60 minuti in apertura del Gran Premio d’Ungheria, per poi tornare in pista alle ore 17.00 per la seconda sessione FP2, che completerà le fatiche del venerdì per la diretta Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1, GP UNGHERIA 2023: MONDIALE “FINITO” E FERRARI AL BIVIO…

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio d’Ungheria a Budapest, ecco che sono davvero in pochi a poter sorridere in questa stagione della Formula 1, cioè in linea di massima la Red Bull (ma forse dovremmo dire il solo Max Verstappen) e forse Fernando Alonso, quasi sempre “primo degli altri” alle spalle dei dominatori, ma in realtà forse in calo nelle ultime uscite, che hanno visto lo spagnolo e la Aston Martin in difficoltà davanti a nuovi sfidanti, anche se nessuno sta trovando la continuità – ad esempio, a Zeltweg fece benissimo la Ferrari, poi sparita a Silverstone dove invece è letteralmente risorta la McLaren.

La Formula 1 sta vivendo una stagione che di fatto è già decisa con enorme anticipo, considerando che nemmeno Perez riesce a reggere il passo irresistibile di Verstappen, facendo sfumare l’ipotesi di un duello interno per il Mondiale Piloti, mentre fra i Costruttori di fatto non è mai esistita partita, talmente netta è stata la superiorità della Red Bull fin dal primo Gran Premio. La Ferrari sta crescendo, ma anche per il Cavallino Rampante accusa alti e bassi. Charles Leclerc arrivava dal secondo posto in Austria, dove Carlos Sainz era stato protagonista eccellente ma sfortunato, poi Silverstone è stata una doccia gelata e speriamo che Budapest possa riportare il sorriso. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Ungheria 2023 a Budapest sta per cominciare…











