DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere video streaming: la fiducia di Oscar Piastri (Gp Ungheria 2024, 19 luglio)

DIRETTA FORMULA 1: GP UNGHERIA 2024, PARLA PIASTRI

Verso l’imminente diretta di Formula 1 per il Gp Ungheria 2024 possiamo riprendere le parole di uno dei grandi protagonisti, Osar Piastri, che a Budapest è intervenuto nella tradizionale conferenza stampa dei piloti. L’australiano della McLaren sta attraversando un momento positivo come tutto il team, in forte crescita; Piastri ha sottolineato come a Silverstone, due settimane fa, con qualche accorgimento la McLaren avrebbe anche potuto vincere ma “con i se e i ma non si fa la storia, però abbiamo analizzato cosa è andato storto”. L’australiano ha detto che già essere in corsa per la vittoria è un fattore positivo, anche perché “da un po’ di anni non lottavamo in queste posizioni”.

Molto onestamente ha ammesso che in certi casi la sua McLaren ha sfruttato chance create da altri come in altri ci sono stati errori che hanno tolto opportunità; ha poi chiuso asserendo che la vittoria prima o poi arriverà, “una battaglia serrata con quattro team coinvolti non rende le cose facili ma penso che ci siamo vicini”. Chissà, magari per Piastri la vittoria nella diretta Formula 1 arriverà proprio qui nel Gp Ungheria 2024 ma questo lo scopriremo domenica, il weekend di Budapest va vissuto passo per passo e innanzitutto avremo la FP1 di oggi a farci compagnia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA 1: COME VEDERE IL GP UNGHERIA 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre, va ricordato l’appuntamento con la diretta Formula 1: il Gp Ungheria 2024 segue per questo venerdì dedicato alle prove libere il solito canovaccio riguardante la messa in onda, perché FP1 e FP2 non vanno mai in chiaro ma sono invece fornite dalla televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Formula 1 (numero 207 del decoder) con probabile affiancamento da parte di Sky Sport Uno, al numero 201. La telecronaca viene affidata a Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero, avremo poi Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room mentre sarà Mara Sangiorgio a fornire tutti i contributi e le interviste dal Paddock.

Ora per il Gp Ungheria 2024 e la diretta Formula 1 bisogna anche indicare la modalità per seguire questo evento in streaming video: bisognerà innanzitutto essere abbonati al satellite per installare e attivare l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi mobili (parliamo chiaramente di PC, tablet s smartphone), ma il Gp Ungheria 2024 Budapest sarà accessibile anche attraverso la piattaforma Now Tv, che di fatto va ad affiancare e replicare la programmazione della televisione satellitare fornendo una possibilità in più a tutti gli appassionati di Formula 1.

FORMULA 1 STREAMING: PROVE LIBERE GP UNGHERIA 2024 BUDAPEST

Finalmente si torna a parlare della diretta di Formula 1: in piena estate è tradizionale e storico l’appuntamento con il Gp Ungheria 2024, l’Hungaroring di Budapest è un circuito ben noto e che rappresenta un’altra tappa in un Mondiale che si sta facendo davvero entusiasmante, soprattutto grazie alla crescita esponenziale di McLaren e Mercedes che hanno messo qualche sassolino nei ben oliati ingranaggi della Red Bull, che rimane in testa con Max Verstappen e la scuderia ma certamente deve iniziare a guardarsi le spalle. Iniziamo subito con il dire che, come sempre, la diretta Formula 1 per venerdì 19 luglio riguarderà le due sessioni di prove libere: parliamo dunque di FP1 e FP2.

Gli orari sono le 13:30 e le 17:00, rispettivamente, e possiamo anche ricordare che ciascuna sessione avrà la durata di un’ora; procedendo nel weekend va anche detto che questa gara non prevede la Sprint e dunque sabato si correrà la FP3 con le qualifiche che avranno luogo nel pomeriggio, poi ci sarà la tradizionale gara della domenica. La diretta Formula 1 nel Gp Ungheria 2024 potrebbe anche rilanciare le ambizioni di una Ferrari calata esponenzialmente negli ultimi appuntamenti, vedremo allora se andrà proprio così ma nel frattempo presentiamo anche le principali indicazioni sul tracciato di Budapest.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING, GP UNGHERIA 2024: HAMILTON RE DI BUDAPEST

La diretta Formula 1 che ci accompagna verso il Gp Ungheria 2024 parla a favore di Lewis Hamilton, e non tanto perché il britannico, dopo tre anni, è finalmente tornato a vincere una gara prendendosi quella di Silverstone: qui a Budapest il discorso è diverso, perché Hamilton ha fatto dell’Hungaroring il circuito di casa riuscendo a vincere per ben otto volte, dalla prima del 2007 (all’esordio in Formula 1) all’ultima che data già 2020, dunque abbiamo otto successi in 14 anni lasciando poco agli avversari, tra cui spunta un incredibile Esteban Ocon che si era regalato una grande gioia nel 2021, portando al trionfo la Alpine.

Le ultime due edizioni del Gp Ungheria le ha vinte Max Verstappen che dunque parte ancora come il pilota da battere, attenzione però anche alla Ferrari che ha festeggiato due volte con Sebastian Vettel (2015 e 2017) che invece curiosamente non era mai riuscito a vincere a Budapest con la dominante Red Bull, mentre la diretta Formula 1 ci dice anche che il Gp Ungheria non registra un successo della Mclaren dalla doppietta Jenson Button-Hamilton del 2011 e 2012, dunque è passato ormai parecchio tempo e anche per questo Lando Norris e Oscar Piastri possono essere temibili questo weekend.











