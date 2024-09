DIRETTA FORMULA 1 GP AZERBAIJAN 2024: PARLA LECLERC

Mentre aspettiamo che prenda il via la diretta Formula 1 con le prime prove libere FP1 del Gp Azerbaijan 2024 a Baku, è inevitabile mettere sotto i riflettori Charles Leclerc, che arriva dal trionfo a Monza di due settimane fa con la Ferrari. Il monegasco è diviso tra le emozioni vissute e la necessità di guardare avanti: “Dopo aver vinto a Monza sono subito tornato a Monaco con l’obiettivo di resettare tutto. Qui a Baku non si pensa più al passato. Il focus, ora, è sulle prossime gare. A Monza è stato tutto bellissimo. La squadra ha spinto tanto per portare un upgrade nell’ultimo weekend di gara e tutto questo ci ha aiutato a vincere”, ha dichiarato nella conferenza stampa del giovedì.

Ecco allora che cosa Charles Leclerc si aspetta da Baku: “Come dico sempre, ogni volta che metto il casco io penso alla vittoria. Baku è una pista che mi piace tanto. Ci proveremo. Nonostante alcuni miglioramenti da parte nostra, McLaren e Red Bull restano sempre le avversarie da battere. Questi due team sono i favoriti, ma su una pista così prendere un po’ più di rischi in qualifica può fare la differenza”. Infine, un commento anche sul futuro di Adrian Newey: “Non sono deluso per la sua scelta. Con lui abbiamo parlato, ci abbiamo provato, ha fatto la sua scelta e la rispetto. Ha ritenuto meglio l’Aston Martin, ma per me la Ferrari resta sempre la squadra numero uno”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL GP AZERBAIJAN 2024

Le informazioni per la diretta Formula 1 riguardano oggi soltanto la televisione satellitare: come noto il venerdì non viene mai trasmesso in chiaro, dunque l’appuntamento con le prove libere del Gp Azerbaijan 2024 sarà soltanto su Sky Sport F1 HD, canale che trovate al numero 207 del decoder e che naturalmente è riservato agli abbonati. L’altra notizia è che in ogni caso non ci sarà una diretta Formula 1 su Tv8 nemmeno nei giorni seguenti, ma soltanto differite delle qualifiche e della gara; a questo punto bisogna anche parlare della mobilità per quanto riguarda il Gp Azerbaijan 2024.

Possiamo allora dire che la Formula 1 in streaming video, per il venerdì dedicato alle prove libere, sarà su Sky Go che è un’applicazione che per i clienti Sky non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La seconda opzione per lo streaming video è rappresentata come sempre da Now Tv, e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio per poter assistere alle immagini da Baku.

VIA ALLE PROVE LIBERE!

Arriva la diretta Formula 1, che ci introduce oggi al Gp Azerbaijan 2024: siamo sul circuito cittadino di Baku e naturalmente venerdì 13 settembre è giorno di prove libere, possiamo subito dare gli orari e ricordiamo che le due sessioni saranno della durata di un’ora ciascuna. Alle ore 11:30 la FP1, alle ore 15:00 la FP2: come sempre il venerdì ci regalerà due ore in compagnia della diretta Formula 1, e sarà un bel modo per scoprire, o iniziare a farlo, se nel Gp Azerbaijan 2024 i temi possano essere simili a quanto visto due settimane fa a Monza, quando la Ferrari è rinata proprio nel Gran Premio di casa e ha portato Charles Leclerc alla vittoria.

Una giornata straripante per il cavallino, ma un Gp Italia che ci ha anche detto di come il vento adesso sia cambiato: la McLaren ha nuovamente perso un’occasione, ma ancora una volta ha messo le ruote davanti a Max Verstappen, oggi è una monoposto superiore alla Red Bull e magari Lando Norris non vincerà il Mondiale, ma intanto ha la concreta occasione di provarci e soprattutto per il titolo costruttori adesso i rapporti di forza sono invertiti. Dunque la diretta Formula 1 per le prove libere del Gp Azerbaijan 2024 comincerà a fornire qualche indicazione utile, tra poco assisteremo alle sessioni sulla pista di Baku.

DIRETTA FORMULA 1 GP AZERBAIJAN 2024: UN ALTRO CIRCUITO CITTADINO

Con la diretta Formula 1 possiamo introdurci al Gp Azerbaijan 2024, una gara che rappresenta una delle nuove frontiere del circus: a Baku si è gareggiato per la prima volta nel 2017 e la particolarità del tracciato è quella di essere in piena città, dunque sulla scia di Montecarlo anche se poi si tratta di una pista diversa. Il Gp Azerbaijan è un feudo Red Bull: le lattine volanti hanno vinto qui quattro volte, subito all’esordio con Daniel Ricciardo e poi curiosamente con Sergio Pérez in due occasioni, mentre l’unico trionfo di Max Verstappen è targato 2022 e le altre due affermazioni sono entrambe della Mercedes, una con Lewis Hamilton e l’altra con Valtteri Bottas, rispettivamente nel 2018 e 2019.

La diretta Formula 1 non era passata dal Gp Azerbaijan nel 2020, anno del Covid con calendario ristretto e rimodellato; può sorridere anche la Ferrari ma con qualche specifica. I podi sono tre (secondo posto per Kimi Raikkonen, terzi per Sebastian Vettel e Charles Leclerc) ma il monegasco per tre volte ha timbrato la pole position, anche se poi purtroppo non è mai riuscito a convertirla in una vittoria la domenica. Qui comunque siamo solo al lunedì e dunque c’è ancora tempo per sapere chi otterrà il successo, intanto però la diretta Formula 1 è già importante con FP1 e FP2 e dunque lasciamo parlare la pista con il Gp Azerbaijan 2024 che finalmente sta per aprire il suo lungo fine settimana.