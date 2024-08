DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: ECCOCI FINALMENTE A MONZA!

Il weekend per noi più bello dell’anno è finalmente arrivato: facciamo largo alla diretta Formula 1 per il Gran Premio d’Italia 2024 che comincia naturalmente a Monza oggi, venerdì 30 agosto, con le prime due sessioni di prove libere. Uno sguardo subito agli appuntamenti, che saranno alle ore 13.30 per quanto riguarda la FP1 e alle ore 17.00 invece per la FP2, per un totale di due ore di prove che già dovranno dirci molto circa la diretta Formula 1, perché ad esempio la Ferrari ha portato proprio qui a Monza un significativo pacchetto di aggiornamenti tecnici, con l’obiettivo dichiarato da parte di Fred Vasseur di “tornare a far divertire i tifosi”.

I verdetti più significativi evidentemente arriveranno nei prossimi giorni, ma già oggi si potrebbe capire se la Ferrari può puntare a fare un salto di qualità, magari seguendo l’esempio della McLaren che ad inizio anno era la terza forza e adesso va più forte persino della Red Bull, tanto che potrebbe dare l’assalto al primato fra i Costruttori ma potrebbe addirittura fare un pensierino al ribaltone anche nella classifica Piloti, sebbene qui Lando Norris abbia un ritardo di 70 punti dal leader Max Verstappen, che restano tanti. Staremo a vedere se la Ferrari potrà rimescolare ancora una volta le gerarchie nella diretta Formula 1, in fondo almeno per il Costruttori anche Maranello non è ancora tagliata fuori…

FORMULA 1 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL GP ITALIA 2024 MONZA

Naturalmente l’ideale sarebbe assistere dal vivo a tutte le emozioni dall’Autodromo Nazionale di Monza, magari al venerdì sfruttando i prezzi logicamente un po’ più bassi rispetto ai giorni successivi, ma per chi fosse impossibilitato resta l’appuntamento con la diretta tv Formula 1. Il giorno delle prove libere non è visibile in chiaro: dunque, solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire FP1 e FP2 su Sky Sport F1 (canale numero 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e tutta la squadra degli inviati e commentatori.

Dobbiamo poi parlare anche della diretta Formula 1 in streaming video, ipotesi intrigante per tutti coloro che non possano mettersi davanti a un televisore negli orari delle due sessioni del venerdì. Provvederanno Sky Go oppure Now Tv, anche se evidentemente in entrambi i casi sarà necessario avere sottoscritto un abbonamento per godere della visione del venerdì di Monza.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: DALLA FERRARI AD ANTONELLI, UN VENERDÌ ITALIANO

Il grande pubblico dei tifosi di Monza seguirà dunque già oggi con la massima attenzione la diretta Formula 1 per scoprire se gli aggiornamenti della Ferrari porteranno fin da subito buone notizie per Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma dobbiamo aggiungere che ci sarà un altro motivo d’interesse speciale per il venerdì del Gran Premio d’Italia 2024 e in questo caso in particolare per la FP1, nella quale girerà sulla Mercedes il talento emergente Kimi Antonelli, l’italiano che per la prima volta sarà al volante della W15E, naturalmente con l’emozione aggiuntiva di avere questa occasione nella gara di casa.

Toto Wolff ripone grande fiducia nelle qualità di Kimi Antonelli, che per ora sostituirà almeno per un’ora George Russell, ma nel 2025 potrebbe prendere il posto come pilota ufficiale della Mercedes di un certo Lewis Hamilton, che invece passerà alla Ferrari – a proposito, chissà quale sarà l’accoglienza del pubblico di Monza per il sette volte campione del Mondo, che per moltissimi anni è stato il principale rivale del Cavallino Rampante. Insomma, già dal venerdì ne vedremo delle belle grazie alla diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Italia 2024 a Monza…