DIRETTA FORMULA 1: IN SPAGNA PER LE PROVE LIBERE!

La diretta Formula 1 ci accompagna oggi, venerdì 30 maggio, verso le prove libere del Gp Spagna 2025: nono appuntamento stagionale sul circuito di Barcellona, non è prevista una gara Sprint e allora lo svolgimento del fine settimana è quello che potremmo definire classico, gli orari del giorno solo le 13:00 per la FP1 e le 17:00 per la FP2, ricordando che le due sessioni durano un’ora ciascuno e che oggi potremo iniziare a capire quali siano i rapporti di forza in Catalogna, in un Mondiale che sorride sempre più alla McLaren ma è imprevedibile nella lotta tra Oscar Piastri e Lando Norris.

Inoltre abbiamo un Max Verstappen che non ha alcuna intenzione di mollare, a Montecarlo ha perso punti dai suoi rivali ma rimane sornione e in odore quantomeno in odore di aggancio alla vetta, poi altri temi sono una leggera ripresa della Ferrari, anche se naturalmente ci aspettiamo ben altro, e la crisi della Mercedes che domenica scorsa ha fatto addirittura zero punti, e adesso deve iniziare seriamente a interrogarsi su cosa stia succedendo (detto che più che altro a Montecarlo ha sbagliato strategia). Prepariamoci dunque alla diretta Formula 1, anche se oggi il Gp Spagna 2025 Barcellona parla “solo” di prove libere l’attesa è già alta…

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL GP SPAGNA 2025 BARCELLONA

Il venerdì della diretta Formula 1 è come sempre esclusiva del satellite su Sky Sport F1: in tv dunque solo questo appuntamento, diretta streaming video sempre in abbonamento grazie a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: LE PREMESSE DEL GP SPAGNA 2025 BARCELLONA

Il Gp Spagna 2025 Barcellona che è protagonista della diretta Formula 1 ci presenta una delle gare storiche nel circus automobilistico: in Catalogna si gareggia ininterrottamente dal 1991 e l’anno scorso Lando Norris, in qualifica, ha firmato il record della pista fermando il cronometro sul 1’11’’383. La McLaren però non vince il Gp Spagna addirittura dal 2000: fu l’ultimo di tre successi consecutivi di Mika Hakkinen che poi lasciò spazio al poker di Michael Schumacher, la Ferrari dopo il leggendario tedesco ha vinto due volte con Felipe Massa e Kimi Raikkonen (in fila) e ancora nel 2013 con Fernando Alonso, profeta in patria come era già stato nel 2006 su Renault.

All’epoca nessuno avrebbe potuto prevedere che per l’asturiano quella sarebbe stata l’ultima vittoria in Formula 1; tornando al Gp Spagna 2025 Barcellona, Lewis Hamilton ne ha vinti sei (record con Schumacher, che ha anche un successo su Benetton) di cui cinque in fila tra il 2017 e il 2021, la striscia rappresenta un primato e a cercare di avvicinarla sarà Max Verstappen, autore delle ultime tre vittorie naturalmente al volante della Red Bull.

L’olandese però ha infilato già quattro successi in Catalogna: la sua affermazione nel 2016, a nemmeno 19 anni e ottenuta davanti alle Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, è la prima di sempre in Formula 1, un gran bel ricordo per lui che, come detto, non è ancora tagliato fuori dal quinto Mondiale consecutivo…