Diretta Formula 1 prove libere GP Abu Dhabi 2025 live streaming video tv: orari, cronaca, tempi e classifiche delle sessioni (oggi 5 dicembre)

DIRETTA FORMULA 1, GP ABU DHABI 2025: INIZIA IL GRAN PREMIO DECISIVO

Ultimo Gran Premio della stagione e tre piloti ancora in lizza per vincere il Mondiale: difficile chiedere di meglio alla diretta Formula 1 in vista del Gran Premio di Abu Dhabi 2025 sul circuito di Yas Marina, che avrà inizio ovviamente con le prime due sessioni di prove libere in programma oggi, venerdì 5 dicembre.

Prima di ogni altro ragionamento allora ricordiamo gli appuntamenti: anche le prove libere diventano estremamente interessanti quando c’è in ballo il verdetto più atteso. Indichiamo naturalmente gli orari italiani, la FP1 inizierà alle nostre ore 10.30 del mattino, mentre per la FP2 l’appuntamento sarà alle ore 14.00, stesso orario della decisiva gara di domenica.

Negli ultimi due Gran Premi la McLaren ha fatto tutto il possibile per complicarsi la vita e un grande campione come Max Verstappen ne ha approfittato nel migliore dei modi con due vittorie che ora mettono una pressione enorme sul team che ha dominato fra i Costruttori ma rischia di buttare via un Mondiale Piloti che pareva in cassaforte con enorme anticipo.

Per darvi un dato: da Monza in poi, Verstappen ha recuperato 58 punti a Lando Norris e addirittura 108 a Oscar Piastri, che di conseguenza ne ha persi 50 anche nel confronto con il compagno di squadra. Da un punto di vista neutrale, meglio così: ci godremo una diretta Formula 1 spettacolare fino a questo ultimo Gran Premio, magari in stile 2021 con colpi di scena fino all’ultimo giro.

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, PROVE LIBERE GP ABU DHABI 2025

La diretta Formula 1 in tv sarà per le prime due sessioni di prove libere del venerdì al GP Abu Dhabi 2025 un’esclusiva satellitare per gli abbonati o su Sky Sport F1 oppure in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1, COME CI ARRIVANO I TRE RIVALI?

Come arrivano i tre pretendenti al titolo alla diretta Formula 1 di questo decisivo GP Abu Dhabi 2025? Di certo la situazione psicologica migliore è quella di Max Verstappen: ha già firmato una stagione spettacolare, che ne ha dimostrato una volta di più tutta la classe, anzi più di quando dominava con una Red Bull tecnicamente superiore alle rivali. Il migliore è l’olandese, se riuscisse a vincere questo Mondiale scriverebbe una pagina leggendaria e siamo sicuri che si giocherà tutte le carte possibili per mettere ancora più pressione sulla McLaren, che già ha dimostrato di soffrirla parecchio.

Lando Norris però ha ancora un vantaggio più che discreto e allora dovrà dimostrare di saper gestire la situazione, correndo con intelligenza per sfruttare questo bel margine di 12 punti di vantaggio sul nemico pubblico numero 1. Il britannico però avrà addosso tutta la pressione, cioè il fattore che ha mandato in crisi negli ultimi mesi Oscar Piastri, il quale dunque sarà forse felice di poter recitare il ruolo del terzo incomodo, anche se per l’australiano un ribaltone sarà davvero complicato. Queste sono le basi di partenza, già oggi capiremo qualcosa di più sui rapporti di forza in pista grazie alla diretta Formula 1…