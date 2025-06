Diretta Formula 1 prove libere GP Austria 2025 Red Bull Ring live streaming video tv: orario, cronaca, classifica e tempi delle sessioni (oggi 27 giugno)

DIRETTA FORMULA 1: GP AUSTRIA 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 13.30!

Pronta a partire la diretta Formula 1 con la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025 sul Red Bull Ring. Tutto pronto per la prima sessione di prove libere, con il semaforo che si accenderà alle 13.30. Dopo la giornata di ieri segnata da pioggia e grandine, oggi il meteo è più favorevole, con cielo sereno e condizioni stabili. Max Verstappen va a caccia dell’ennesimo trionfo sul tracciato “di casa” per la Red Bull, mentre la McLaren è chiamata a riscattare la prestazione sottotono vista in Canada, da archiviare come semplice incidente di percorso. Attesa anche per la risposta della Ferrari, che prova a rilanciarsi montando un nuovo fondo aerodinamico per dare una svolta alla stagione. Nelle FP1, occhi puntati sul giovane talento Beganovic, che prenderà momentaneamente il posto di Charles Leclerc al volante della Rossa. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP AUSTRIA 2025 RED BULL RING: COME SEGUIRE

Il venerdì della diretta Formula 1 in tv è anche dal Red Bull Ring un’esclusiva satellitare su Sky Sport F1, con diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: A CASA DELLA RED BULL

In questo weekend la diretta Formula 1 ha dei padroni di casa chiarissimi: si gareggia sul Red Bull Ring, perché in programma c’è il Gran Premio d’Austria 2025, che comincia naturalmente con le prime due sessioni di prove libere oggi, venerdì 27 giugno 2025, sul circuito di proprietà della Casa che ha legato a Max Verstappen le sue fortune negli ultimi anni.

Ricordiamo allora innanzitutto che gli orari saranno ovviamente quelli classici europei, a caccia magari di un pochino di fresco sulle colline della Stiria: saranno però le ore 13.30 quando avrà inizio la FP1, prima sessione di prove libere, mentre la FP2 andrà in scena alle ore 17.00 al Red Bull Ring.

La citazione di Max Verstappen è doverosa perché l’olandese, dopo il secondo posto di due settimane fa in Canada e approfittando anche di un Gran Premio decisamente complicato per la McLaren, sta riuscendo a tenere vivo con la sua classe un Mondiale che sulla carta dovrebbe essere un duello interno “papaya”, considerata la superiorità tecnica appunto della McLaren.

La diretta Formula 1 promette quindi di essere molto vivace in questo weekend, nel quale la McLaren vorrà rafforzare il proprio dominio e Max Verstappen invece proverà a instillare qualche dubbio in Oscar Piastri e Lando Norris, che psicologicamente potrebbero soffrire la battaglia con un fenomeno come il quattro volte iridato.

DIRETTA FORMULA 1: GP AUSTRIA, MCLAREN E FERRARI PER LA RISCOSSA

Anche se con situazioni decisamente differenti, non ci possono essere dubbi sul fatto che McLaren e Ferrari sono le due deluse di Montreal, in cerca di riscatto nella diretta Formula 1 in Austria. Per il team britannico, oltre all’incidente che ha messo fuori gioco Norris, c’è il fatto che comunque entrambi i piloti fossero fuori dalla zona podio, un fatto clamoroso per la McLaren 2025, che sta letteralmente dominando e ha già ipotecato il Mondiale Costruttori, a patto però di dimostrare che Montreal è stata una parentesi.

Per la Ferrari invece il Canada ha sancito un brusco ritorno all’anonimato, un passo indietro rispetto alle gare precedenti nelle quali Maranello si era di fatto presa il ruolo di seconda forza alle spalle della stessa McLaren. Invece a Montreal i due piloti Ferrari non sono mai stati della partita, lontanissimi da Max Verstappen e dalle due Mercedes, che con la vittoria di George Russell e il bellissimo terzo posto di Andrea Kimi Antonelli si è ripresa in modo più che meritato il secondo posto fra i Costruttori. Ci saranno segnali di ripresa già oggi per la Ferrari nella diretta Formula 1?