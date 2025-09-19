Diretta Formula 1 prove libere GP Azerbaigian 2025 Baku live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 19 settembre)

DIRETTA FORMULA 1: GP AZERBAIGIAN 2025 FP1, LUNGA INTERRUZIONE PER UN PROBLEMA A UN CORDOLO

È terminata la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian 2025. Lando Norris chiude al comando con il tempo di 1:42.704, seguito nell’ordine da Piastri, Leclerc e Russell. Hamilton finisce solo tredicesimo dopo aver urtato le barriere, riportando anche una foratura all’anteriore sinistra, mentre Antonelli termina undicesimo. La sessione è stata a lungo sospesa per un problema a un cordolo e riprenderà alle ore 14. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP AZERBAIGIAN 2025 BAKU

La diretta Formula 1 in tv torna alla normalità per il GP Azerbaigian 2025 Baku, d’altronde le prime due sessioni di prove libere del venerdì sono sempre un’esclusiva satellitare su Sky Sport F1, oppure in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

GP AZERBAIGIAN 2025 FP1, LECLERC SALE AL SECONDO POSTO

Prosegue la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian 2025 Bortoleto va lungo con la sua Kock Sauber, mentre Antonelli con la Mercedes chiude per ora al quindicesimo posto. Russell continua a migliorarsi e resta stabilmente secondo nelle FP2. Hamilton risale fino alla sesta posizione. Verstappen si porta in seconda piazza con un giro in 1:43.790, ma Norris abbassa ulteriormente il riferimento portando la McLaren in 1:42.704. Attimo di tensione per Hamilton che tocca il muro, danneggiando l’ala anteriore. Nel frattempo Leclerc monta gomme nuove e balza al secondo posto. (agg. di Fabio Belli)

GP AZERBAIGIAN 2025 FP1, PARTONO BENE RUSSELL E LECLERC

È iniziata la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian 2025. Nelle FP1 di Baku il ritmo si alza subito: Verstappen porta la Red Bull in testa con 1:46.121, ma Hadjar gli strappa il primato scendendo a 1:45.216. Poi Norris spinge la McLaren davanti a tutti con 1:44.274, già sotto di quasi un secondo rispetto al miglior tempo della passata prima sessione sul tracciato azero. Dietro di lui si alternano Verstappen, Tsunoda e un Leclerc brillante che con la Ferrari gira in 1:44.314 e sale secondo. Russell replica piazzandosi davanti in 1:44.150, ma è ancora Norris a chiudere la sequenza riportandosi al comando in 1:43.747. (agg. di Fabio Belli)

GP AZERBAIGIAN 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 10.30!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian 2025. Motori accesi sul circuito cittadino di Baku per la prima sessione di prove libere. Un weekend decisivo, in cui la McLaren può chiudere matematicamente il discorso per il titolo Costruttori. Verstappen e la Red Bull cercano conferme, mentre la Ferrari punta a un risultato di prestigio: Leclerc qui vanta già quattro pole position consecutive e Hamilton, alla vigilia, si è mostrato particolarmente fiducioso. Semaforo verde alle 10:30 per le FP1, con FP2 in programma alle 14. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: LE ANOMALIE DI BAKU

Ormai conosciamo molto bene il circuito, la diretta Formula 1 infatti da oggi, venerdì 19 settembre, è protagonista a Baku con il Gran Premio d’Azerbaigian 2025, un evento che è solito regalarci molte anomalie sotto diversi punti di vista, per una gara sempre particolare ed imprevedibile.

Innanzitutto, il circuito è un cittadino, con le barriere molto vicine come da tradizione in questo caso, però alternando tratti stretti e tortuosi, come quello all’interno della città vecchia, a un rettilineo lunghissimo con velocità naturalmente molto elevate. Ormai ci siamo abituati, ma è comunque una sfida particolare dal punto di vista tecnico.

A proposito di anomalie, la prima edizione nel 2016 si chiamò GP Europa pur essendo geograficamente in Asia – dal 2017 porta invece più giustamente la denominazione di GP Azerbiagian – ed inoltre questa corsa non ha mai avuto una collocazione precisa all’interno del calendario. Questa sarà la seconda edizione consecutiva a settembre, in precedenza era stata ad aprile o giugno.

Infine, anche gli orari della diretta Formula 1 saranno anomali, a causa delle due ore di fuso orario fra l’Italia e Baku: segnatevi allora l’appuntamento alle ore 10.30 del mattino per la FP1, mentre l’inizio della FP2 sarà fissato quando in Italia saranno le ore 14.00 del pomeriggio.

DIRETTA FORMULA 1: IL PUNTO SUI PROTAGONISTI AL GP AZERBAIGIAN 2025

Molto meno anomali saranno i protagonisti della diretta Formula 1, perché i nomi evidentemente sono sempre gli stessi, a cominciare da un Max Verstappen davvero splendido nella sua lotta contro le McLaren: salvo clamorosi colpi di scena non basterà per difendere il Mondiale, ma sicuramente l’olandese si sta guadagnando tifosi ammirati dalla sua capacità di ribaltare i valori tecnici, come gli è riuscito alla perfezione a Monza due settimane fa, firmando prima la pole position e poi anche la vittoria davanti proprio alle due McLaren, sempre in lotta fra loro per il Mondiale.

Nel team inglese c’è stato un episodio di sportività: Lando Norris è stato penalizzato da un pit-stop molto lungo e Oscar Piastri ha accettato di restituirgli la posizione, conservando comunque 31 punti di vantaggio e sicuramente guadagnando stima all’interno del team, anche se ai tempi di Ayrton Senna e Alain Prost (tanto per citare una coppia di piloti McLaren non a caso) sarebbe stato impossibile anche solo immaginare qualcosa di simile. Infine la Ferrari: nel 2024 a Baku Charles Leclerc fu splendido protagonista della diretta Formula 1 con la pole position e il secondo posto finale, si riuscirà a ripetere qualcosa di simile?