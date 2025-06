DIRETTA FORMULA 1: LE PROVE LIBERE A MONTREAL

Siamo ad uno degli appuntamenti più affascinanti dell’anno, la diretta Formula 1 infatti oggi, venerdì 13 giugno, vivrà le prime due sessioni di prove libere per il Gran Premio del Canada 2025. Le McLaren saranno le monoposto da battere anche sul circuito di Montreal, intitolato alla memoria del più grande canadese di sempre quando si parla di Formula 1, cioè naturalmente l’indimenticabile Gilles Villeneuve. Vedremo se il ricordo di questo mito animerà ancora di più il duello tra Oscar Piastri e Lando Norris, anche se colui che può essere meglio paragonato a Villeneuve è certamente Max Verstappen, soprattutto in questa stagione.

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming gara video tv GP Spagna 2025 Barcellona: trionfa Piastri! (1 giugno)

Infatti l’olandese si sta spingendo oltre i limiti tecnici della sua Red Bull, una caratteristica che è stata essenziale per Villeneuve nella sua carriera. In tanti stanno amando Verstappen più adesso di quando vinceva a ripetizione negli anni del dominio della Red Bull. Ecco allora che il paragone con Gilles potrebbe ispirare soprattutto Max, almeno a livello di suggestione. Le prime risposte in tal senso le avremo dalla diretta Formula 1 delle due prove libere di oggi, con le dovute attenzioni causate dal fuso orario: ecco allora che in Italia la FP1 avrà inizio alle ore 19.30, mentre per la FP2 saranno già le ore 23.00, con termine quindi a mezzanotte.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche streaming video GP Spagna 2025: Piastri conquista la pole! (sabato 31 maggio)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL GP CANADA 2025 MONTREAL

Il venerdì della diretta Formula 1 in tv è esclusiva satellitare su Sky Sport F1, con diretta streaming video sempre su abbonamento con Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: COSA ATTENDERCI OGGI?

La diretta Formula 1 ci propone diversi temi, anche non di stretta attualità. Ad esempio nei giorni scorsi è stato diffuso il calendario provvisorio del 2026, che prevederà purtroppo l’esclusione di Imola, nonostante si sperava la permanenza almeno per un’altra stagione per compensare l’edizione che era stata cancellata per l’alluvione. Al suo posto Madrid, ennesimo circuito cittadino come d’altronde è anche Montreal, però con ben altra tradizione e con caratteristiche comunque particolari, perché sorpassare non è mai stato un problema sull’Isola di Notre Dame, grazie a un tracciato veloce e con diversi punti dove sono possibili gli attacchi.

Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video: Fp2, Piastri al top! (Gp Spagna 2025, 30 maggio)

Ci attendiamo con curiosità i primi riscontri sul secondo appuntamento stagionale dopo la modifica del regolamento tecnico, che in realtà a Barcellona non ha causato il ben ché minimo problema alla McLaren, che infatti ha fatto doppietta, spazzando via tutte le speranze di chi sperava di colmare il gap. La Ferrari dovrà almeno confermare il trend recente di una discreta crescita (anche se i sogni sono ridotti), mentre la Mercedes deve reagire dopo il disastro nel trittico Imola-Montecarlo-Barcellona. Tanti spunti già al venerdì per la diretta Formula 1…