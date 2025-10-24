Diretta Formula 1 prove libere GP Città del Messico 2025 live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 24 ottobre)

DIRETTA FORMULA 1: GP MESSICO 2025 FP1, ANTONELLI INSIDIA LA PRIMA POSIZIONE

Parte forte Hadjar, che segna il miglior tempo iniziale in 1:22.001, seguito da Tsunoda e Piastri. La Ferrari di Leclerc si porta poi in testa con 1:21.939, ma viene subito superata da Ocon, che scende a 1:21.884. Piastri reagisce e detta il ritmo con la McLaren fermando il cronometro su 1:21.570, prima che Ocon torni al comando in 1:20.934. Leclerc è terzo, mentre Fuoco occupa la diciassettesima posizione con l’altra Ferrari. Hadjar continua a spingere e si riprende la vetta con 1:20.128. Intanto Antonelli fa registrare un buon tempo con la Mercedes, prima salendo al terzo posto in 1:20.396 e poi balzando al comando in 1:20.035. Ma Hadjar non ci sta: risponde immediatamente e riconquista la prima posizione, ancora in 1:20.035, in una sessione accesissima sin dalle prime battute. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, PROVE LIBERE GP CITTÀ DEL MESSICO 2025

La diretta Formula 1 in tv per le prime due sessioni di prove libere del venerdì al GP Città del Messico 2025 è come sempre un’esclusiva satellitare su Sky Sport F1, oppure in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv, sempre per gli abbonati.

GP MESSICO 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 20.30!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Città del Messico 2025. Il weekend all’Autodromo Rodriguez prende ufficialmente il via con la prima sessione di prove libere in programma alle 20:30, seguita dalla seconda sessione a mezzanotte. Tutti gli occhi sono puntati sul possibile nuovo duello tra la McLaren e Max Verstappen. Quando mancano solo cinque Gran Premi al termine della stagione, Oscar Piastri resta in testa alla classifica, ma dopo la tappa di Austin i margini si sono assottigliati e la lotta per il titolo è più aperta che mai. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: LA GRANDE BATTAGLIA FA TAPPA A CITTÀ DEL MESSICO!

Ormai non ci sono più dubbi: la diretta Formula 1 sarà emozionante nel finale di stagione e allora non vediamo l’ora di scoprire che cosa succederà nel Gran Premio di Città del Messico 2025 fin dalle prime due sessioni di prove libere oggi, venerdì 24 ottobre, anche perché a questo punto ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in una lotta per il Mondiale molto più viva di quanto si potesse pensare fino a un mese e mezzo fa.

La gara sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez da qualche anno è intitolata alla città e non allo Stato, a livello pratico naturalmente nulla cambia e allora è più importante ricordare le sette ore di fuso orario fra l’Italia e Città del Messico, per cui la diretta Formula 1 comincerà con la FP1 solamente alle ore 20.30 italiane, seguita dalla FP2 che avrà inizio a mezzanotte e quindi di fatto sarà per noi già al sabato.

Potrebbe però valere la pena di stare molto attenti fin da stasera a tutto quello che succederà in Messico, perché la doppia vittoria di Max Verstappen ad Austin, prima nella Sprint del sabato con clamoroso incidente tra le due McLaren, poi anche nel Gran Premio della domenica, ha messo davvero le ali (come si direbbe in casa Red Bull) alla pazza idea dell’olandese di difendere il titolo iridato al quale sembrava avere abdicato con enorme anticipo.

I numeri recenti della diretta Formula 1 parlano chiaro: tre vittorie e un secondo posto per Max Verstappen negli ultimi quattro Gran Premi, che diventano quattro su cinque contando anche la Sprint degli Usa, l’ultima volta in cui una McLaren arrivò davanti al campione del Mondo in carica risale al 31 agosto scorso, curiosamente proprio in Olanda, quando Oscar Piastri vinse davanti all’idolo di casa.

DIRETTA FORMULA 1: L’ENTUSIASMO DI VERSTAPPEN E L’INVOLUZIONE DELLA MCLAREN

Parlare di crisi McLaren è senza dubbio esagerato per la scuderia che ha conquistato la matematica certezza della vittoria nel Mondiale Costruttori con addirittura sei Gran Premi d’anticipo nella diretta Formula 1, però le difficoltà sono evidenti per il team britannico, sia dal punto di vista strettamente tecnico sia (e forse soprattutto) dal punto di vista psicologico per i due piloti, che stanno subendo l’inseguimento da parte di un fenomeno come Max Verstappen, che ha ritrovato nuovo entusiasmo cullando l’idea di vincere un Mondiale che passerebbe alla storia per la rimonta forse più clamorosa di sempre se lo vincesse davvero l’olandese.

Le difficoltà sono evidenti in particolare per Oscar Piastri, fino a Zandvoort quasi perfetto e dominante pure nel confronto interno con Lando Norris e invece da Monza in poi sofferente, in maniera sempre più evidente con il passare delle gare. Forse patisce il ruolo di leader mentre Norris in un certo senso sta diventando un alleato di Verstappen, perché un’eventuale crisi dell’australiano sotto la pressione dell’olandese potrebbe fare il gioco anche del britannico. Lando da qualche gara è costantemente davanti ad Oscar, però a sua volta avrebbe bisogno di tornare a battere Max, che ormai gli è soli 26 punti dietro. Ne vedremo delle belle anche in Messico, per lo spettacolo della diretta Formula 1 non c’è notizia migliore…