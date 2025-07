Diretta Formula 1 prove libere GP Gran Bretagna 2025 Silverstone live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi 4 luglio)

DIRETTA FORMULA 1: LA FUGA DELLA MCLAREN A SILVERSTONE

Silverstone vedrà la più blasonata scuderia di casa arrivare dominante alla diretta Formula 1 per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, che comincerà a tenerci compagnia con le due sessioni di prove libere naturalmente oggi, venerdì 4 luglio. Riflettori quindi puntati su una McLaren sempre più in fuga dopo il dominio in Austria appena settimana scorsa.

DIRETTA FORMULA 1/ Trionfa Norris su Piastri, bene le Ferrari GP Austria 2025 (29 giugno)

Una annotazione significativa per tifosi e appassionati riguarda naturalmente il fuso orario, di una sola ora fra l’Inghilterra e noi ma che non porterà delle modifiche alla diretta Formula 1: infatti in orario locale tutto avverrà un’ora prima del solito e per noi resteranno gli appuntamenti con la FP1 alle ore 13.30 e poi alle ore 17.00 con la FP2, i classici del venerdì.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche streaming video GP Austria 2025: Norris si prende la pole! (28 giugno)

Tra i piloti di casa il più atteso è quindi Lando Norris, che sta lottando con il compagno di squadra Oscar Piastri per il Mondiale Piloti, una lotta che ormai potrebbe essere ristretta a loro due, specie dopo che pure Max Verstappen sembra essersi definitivamente rassegnato in seguito all’incidente che lo ha messo fuori causa domenica scorsa al Red Bull Ring.

Da qui in poi quindi potrebbe essere anche una lotta psicologica fra i due compagni di squadra, che hanno l’occasione d’oro per il definitivo salto di qualità della carriera ma devono anche affrontare una situazione per loro nuova e devono piegare il rivale a parità di vettura. Sarà il tema del resto della stagione per la diretta Formula 1?

Diretta Formula 1/ Prove libere streaming tv GP Austria 2025 Red Bull Ring: Norris imprendibile! (27 giugno)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP GRAN BRETAGNA 2025 SILVERSTONE: COME SEGUIRE

Il venerdì della diretta Formula 1 in tv è un’esclusiva satellitare su Sky Sport F1 anche stavolta da Silverstone, con diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: I PADRONI DI CASA AL GP GRAN BRETAGNA 2025

In vista della diretta Formula 1 di questo evento sempre così affascinante, di certo in McLaren saranno molto felici di correre in casa e Lando Norris avrà tanto affetto dalla sua parte, anche se a volere essere pignoli il bicchiere non può essere del tutto pieno proprio perché finora Piastri è stato più bravo di lui e lo precede di 15 punti in classifica. Molto bene George Russell, che sta affrontando in maniera positiva la prima stagione da capitano in casa Mercedes, ha già vinto un Gran Premio in Canada ed è quarto nel Mondiale.

Russell è il capitano in casa Mercedes ovviamente a causa dell’addio di Lewis Hamilton in direzione Ferrari, che sarebbe il grande tema della diretta Formula 1 arrivando a Silverstone, dove il pubblico di casa per la prima volta tiferà per il suo beniamino vestito di rosso. Il problema è che finora la vittoria nella Sprint di Shanghai (ma eravamo a marzo) resta ancora l’unico acuto di Hamilton, che con la Ferrari non è ancora nemmeno salito sul podio alla domenica e sta patendo il confronto con Charles Leclerc, quattro volte sul podio nelle ultime sette gare.