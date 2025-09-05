Diretta Formula 1 prove libere GP Italia 2025 Monza live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 5 settembre)

DIRETTA FORMULA 1: GP ITALIA 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 13.30!

È iniziata la diretta Formula 1 con la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2025. Nelle FP1 di Monza la sessione si apre con Hamilton leader in 1:22.3, ma subito dopo è Leclerc a prendersi la vetta in 1:22.021. Il miglior tempo passa poi a Norris (1:21.513), con Verstappen vicinissimo in 1:21.518. Grande prova di Albon, che porta la Williams al comando in 1:21.479. Più indietro Antonelli con la Mercedes (1:22.961), mentre Hadjar si inserisce al quinto posto davanti a Hamilton. La lotta al vertice si accende: Verstappen sale in cattedra con 1:21.166, ma Albon replica subito riportando la Williams davanti (1:21.073). A 44 minuti dal termine, l’olandese risponde ancora con un poderoso 1:20.751, tornando leader. Alle sue spalle Leclerc (1:20.970) e Albon, con Sainz che si porta in terza posizione. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP ITALIA 2025 MONZA

Almeno al venerdì, nulla cambia tra Monza e gli altri Gran Premi per la diretta Formula 1 in tv, che per le prime due sessioni di prove libere sarà un’esclusiva satellitare su Sky Sport F1, oppure in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv per il GP Italia 2025.

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 con la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2025, semaforo verde alle 13.30. Grande attesa per la Ferrari, che punta a sfidare la favorita McLaren. Nelle statistiche storiche, la Gran Bretagna guida con 21 successi, davanti a Brasile e Germania (10). La Ferrari detiene i record assoluti a Monza con 23 pole position e 20 vittorie, seguita dalla McLaren (12 pole e 11 successi). Tra i piloti spicca Hamilton, primatista con 7 pole davanti a Fangio e Senna (5). (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: INIZIA IL GP ITALIA 2025 A MONZA!

Arrivare a Monza con la Ferrari reduce da un doppio ritiro nella gara precedente non è sicuramente il modo migliore per avvicinarci alla diretta Formula 1 del Gran Premio d’Italia 2025, ma questa è purtroppo la realtà e Charles Leclerc e Lewis Hamilton saranno sicuramente affamati di riscatto in una gara che sarà speciale per entrambi.

Charles Leclerc ha ancora negli occhi e nel cuore le emozioni dell’anno scorso, quando riuscì per la seconda volta in carriera a vincere con la Ferrari a Monza, una gioia che certamente ha pochissimi paragoni nel mondo dell’automobilismo. Lewis Hamilton in bacheca invece ha sette Mondiali, ma per lui Monza è sempre stata una tappa complicata, almeno a livello ambientale: il primo GP Italia da pilota Ferrari è particolare anche per chi in carriera ha vinto tutto.

Anche l’anno scorso sarebbe stato complicato alla vigilia immaginare una vittoria della Ferrari a Monza, ma Leclerc era comunque salito sul podio con il terzo posto della domenica precedente in Olanda, mentre stavolta Zandvoort è stata un disastro totale. La speranza è che la sfortuna si sia concentrata tutta nello scorso weekend e che la Rossa a Monza riesca a riscuotere qualche credito con la buona sorte…

Inizieremo a capire qualcosa in più sui rapporti di forza all’Autodromo Nazionale di Monza con le prime due sessioni di prove libere per il Gran Premio d’Italia 2025, di conseguenza bisogna avere chiari gli appuntamenti del giorno con la diretta Formula 1, che cominceranno alle ore 13.30 con il via alla FP1, mentre successivamente la FP2 avrà le ore 17.00 come inizio della sessione.

DIRETTA FORMULA 1: FERRARI PER IL RISCATTO, PIASTRI PER LA FUGA

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, la diretta Formula 1 non aveva dato indicazioni solo negative alla Ferrari settimana scorsa, perché la Rossa dopo un pessimo venerdì era andata in crescendo. Tutto è stato vanificato dal doppio incidente che ha messo fuori gioco entrambi i piloti, ma almeno da questo punto di vista non tutto era stato negativo a Zandvoort. Certo, è molto difficile dire se il livello di competitività attuale della Ferrari potrà bastare per creare grattacapi alla McLaren, parliamo allora del team che sta dominando il Mondiale, perché pure per loro l’Olanda potrebbe pesare molto sul finale di stagione.

Lando Norris aveva ottenuto il miglior tempo in tutte le sessioni di prove libere, ma nelle qualifiche Oscar Piastri gli ha strappato la pole position e domenica è arrivato il peggio per il britannico, che ha dovuto assistere alla vittoria del compagno di squadra e rivale per il titolo a fronte del suo pesantissimo zero per il guasto meccanico che lo ha messo fuori gioco a pochi giri dalla fine. Adesso quindi Piastri ha 34 punti di vantaggio su Norris, il cammino è ancora lungo ma questa differenza potrebbe pesare molto. Staremo a vedere, intanto non vediamo l’ora di scoprire i primi responsi della diretta Formula 1 a Monza…