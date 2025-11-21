Diretta Formula 1, prove libere live video streaming tv GP Las Vegas 2025: ecco i tempi della sessione della scorsa notte, tutti i dettagli

Si è tenuta questa notte la diretta della seconda sessione di prove libere della Formula 1, in quel di Las Vegas: chi è stato il migliore? Il tempo più interessante è stato quello segnato da Lando Norris su McLaren, attuale leader del campionato del mondo di Formula 1, nonchè il pilota con più chance di portarsi a casa il titolo. Secondo posto per Kimi Antonelli su Mercedes, davanti a Charles Leclerc su Ferrari.

Da segnalare che nel corso della sessione è stata esposta la bandiera rossa per via di un tombino che fuoriusciva troppo dal pavimento, con il rischio di andare a scontrarsi con i fondi delle monoposto di Formula 1. La diretta della seconda sessione di prove libere ha visto Hulkenberg quarto, quindi quinto Hadjar, poi Lawson al sesto posto, settimo Russell, poi Albon, Verstappen e Hamilton a completare la top 10. Appuntamento quindi alla notte fra venerdì e sabato per le prove libere 3 e poi dalle ore 5:00 le qualifiche. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA FORMULA 1, GP LAS VEGAS 2025: PROVE LIBERE MOLTO DELICATE

Terza edizione della corsa sul Las Vegas Strip Circuit, comincerà quindi naturalmente con le prime due sessioni di prove libere la diretta Formula 1 del Gran Premio di Las Vegas 2025, una corsa particolare per più di un motivo. Innanzitutto il weekend va dal giovedì al sabato locale, sebbene alla sera e di conseguenza per il fuso orario da noi sembrerà un “normale” Gran Premio dal venerdì alla domenica.

Gli orari saranno però scomodissimi: la diretta Formula 1 inizierà con la FP1 alle ore 1.30 italiane della notte di oggi, venerdì 21 novembre, per poi offrirci la FP2 alle ore 5.00 del mattino. Inoltre, Las Vegas suscita ricordi non proprio esaltanti, dalla gara nel parcheggio del Caesars Palace disputata nel 1981 e 1982, simbolo del tormentato rapporto fra gli States e la Formula 1 negli scorsi decenni, fino alle difficoltà anche negli anni scorsi.

Indimenticabile l’incidente occorso a Carlos Sainz nelle prove libere del 2023 a causa di un tombino sollevatosi in rettilineo, simbolo perfetto di un Gran Premio nel quale lo spettacolo e il contorno scenografico della città del Nevada rischiano di avere il sopravvento sull’aspetto propriamente agonistico, suscitando le critiche di chi pensa a quanti circuiti storici non trovino più posto nel calendario della Formula 1 per favorire eventi in stile Las Vegas.

Quest’anno però un Mondiale ancora aperto favorirà l’interesse sportivo attorno alla diretta Formula 1: infatti Las Vegas sarà il terzultimo Gran Premio di una stagione nella quale ci sono ancora tre piloti in lizza per il titolo iridato. Max Verstappen non ha alternative: deve inventarsi qualcosa su questo particolare tracciato per cercare di mettere ancora pressione sulla McLaren e in particolare sul favorito Lando Norris.

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, PROVE LIBERE GP LAS VEGAS 2025

La diretta Formula 1 in tv per le prime due sessioni di prove libere del GP Las Vegas 2025 è, come sempre al venerdì, un’esclusiva satellitare per gli abbonati o su Sky Sport F1 oppure in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1, GP LAS VEGAS 2025: LANDO NORRIS VERSO IL MONDIALE

Parliamo allora di colui che nelle ultime settimane è diventato il leader della diretta Formula 1 grazie alle due vittorie consecutive tra Città del Messico e Interlagos, cioè proprio Lando Norris. La stagione del britannico non è stata facile: a lungo Oscar Piastri ha fatto meglio di lui e dopo lo sfortunato ritiro di Zandvoort per un guasto meccanico il duello interno in casa McLaren sembrava nettamente indirizzato in favore dell’australiano. Forse, con il senno di poi, proprio questa è stata la fortunati Norris: da Monza è iniziata la rimonta di Max Verstappen, che ha mandato nel pallone Piastri e che invece ha beneficiato Norris.

Lando infatti ha approfittato delle difficoltà di Piastri per superare il compagno di squadra e adesso il momento psicologico è completamente favorevole a Norris, uomo di punta della McLaren capace anche di respingere l’assalto di Verstappen con due Gp praticamente perfetti: pole position e vittoria in Messico, poi pole, vittoria della Sprint e trionfo alla domenica in Brasile, in un weekend che prevedeva anche la gara breve, come sarà anche settimana prossima in Qatar. Già, tra le particolarità dobbiamo citare due gare consecutive a undici ore di fuso orario una dall’altra, non ci faremo mancare nulla in questo finale di stagione con la diretta Formula 1…