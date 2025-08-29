Diretta Formula 1 prove libere GP Olanda 2025 Zandvoort live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 29 agosto)

DIRETTA FORMULA 1: NORRIS CONQUISTA LA FP1

Inizia la Fp1 del Gran Premio di Olanda! Semaforo verde, iniziano le prove libere. Verstappen avanti in 1:12.767 con 523 millesimi su Hulkenberg. C’è la bandiera rossa, Kimi Antonelli è finito nella sabbia, Tsunoda è invece uscito alla curva 12. Tra un pò si riprende. Al monento c’è Verstappen davanti a Sainz e Albon. Al momento non bene le due Ferrari. Piastri trova il il record nel T1. Intanto tutte le auto rientrano ai box. Leclerc chiude in 1:11.951, Hamilton fa registrare un 1:11.960. Le McLaren sembrano imprendibili, alto il distacco rispetto alle altre scuderie. Siamo entrati nell’ultima fase delle Fp1. Questa la situazione a dieci minuti dal termine: Norris 1:10:278, Piastri (+292) e Alonso (+563). Intanto Verstappen si inserisce al terzo posto. Cinque minuti al termine, in pista tutti i piloti. Arriva la bandiera a scacchi, Lando Norris e Oscar Piastri davanti a Stroll e Alonso. Male le Ferrari, Leclerc 14° e Hamilton 15°. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA FORMULA 1/ GP Ungheria 2025, vince Norris su Piastri. Leclerc quarto, che disastro! (3 agosto)

IN PISTA PER LA FP1

Si riparte dopo un mese di pausa, la diretta Formula 1 è quindi molto attesa oggi sebbene si tratti di un “semplice” primo turno di prove libere FP1 per aprire le danze del Gran Premio d’Olanda 2025 a Zandvoort. Il dominio della McLaren nella prima parte della stagione era stato nettissimo e lo ha riconosciuto anche Charles Leclerc nelle dichiarazioni della vigilia: “Penso che siano la grande sorpresa di questa stagione. Credevamo tutti di essere migliorati e di aver valori simili, essendo l’ultimo anno di questo ciclo regolamentare. Ma la McLaren sembra aver trovato qualcosa in più di noi e bisogna riconoscerglielo”.

Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video GP Ungheria 2025 Budapest: Leclerc in pole! (2 agosto)

Leclerc ha definito straordinario il lavoro della McLaren, che adesso impone a tutti i rivali di migliorare per provare a raggiungerli, Lewis Hamilton invece ha bisogno di ritrovarsi e magari la pausa può averlo aiutato: “Durante l’estate mi sono riposato, mi sento carico. In questa prima metà di stagione, che non è stata delle più gradevoli, c’è stata tanta pressione su di noi. Ora dobbiamo ricordarci la passione che abbiamo per il nostro lavoro e che facciamo tutti parte dello stesso progetto. Proverò a divertirmi”. Ci riuscirà nella FP1? Parola alla diretta Formula 1 per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Formula 1/ Prove libere streaming GP Ungheria 2025 Budapest: Fp2, Norris dominatore! (1° agosto)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP OLANDA 2025 ZANDVOORT

La sosta estiva non incide sui palinsesti televisivi: anche a Zandvoort il venerdì della diretta Formula 1 in tv sarà un’esclusiva satellitare su Sky Sport F1, oppure in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv per il primo giorno del GP Olanda 2025.

SI RIPARTE DAL GP OLANDA 2025 DOPO LA SOSTA

Esaurito il riposo della consueta pausa estiva, la diretta Formula 1 è pronta a riaccendere i motori grazie al Gran Premio d’Olanda 2025 sul circuito di Zandvoort, che apre la seconda parte della stagione – leggermente più corta della prima, ma pur sempre ricchissima di appuntamenti, dal momento che da qui a dicembre sono ancora in programma ben dieci Gran Premi.

In ballo quindi potenzialmente ci sarebbe ancora tutto, ma il dominio della McLaren è tale che il Mondiale Costruttori è di fatto già assegnato e pure per il titolo Piloti l’unico dubbio dovrebbe essere sul nome del viciniore del duello interno tra l’attuale leader Oscar Piastri e il suo compagno di squadra ed inseguitore Lando Norris.

Poi ci sono gli obiettivi parziali, che ad esempio in questo weekend fanno particolarmente gola all’idolo di casa Max Verstappen, che ha vinto tre dei quattro GP Olanda disputati da quando Zandvoort è tornata nel calendario iridato proprio grazie alla passione scatenata nel popolo orange da Verstappen. Battere le McLaren nella gara di casa per Max quest’anno avrebbe quasi il sapore di un Mondiale – si fa quel che si può…

Dopo qualche settimana di pausa potrebbe essere prezioso ricordare tutti gli appuntamenti con la diretta Formula 1 del venerdì, anche perché effettivamente saranno un’ora prima del solito: con la FP1 quindi si tornerà in pista già alle ore 12.30 per la prima sessione di prove libere, che sarà seguita alle ore 16.00 dal via alla FP2.

DIRETTA FORMULA 1: CON QUALI TEMI SI ARRIVA A ZANDVOORT?

Dopo circa un mese di pausa, qualcuno potrebbe sperare in novità nella diretta Formula 1, ma ci sembra uno scenario complicato da ipotizzare, perché la superiorità della McLaren è decisamente netta ed inoltre a Zandvoort già l’anno scorso vinse Lando Norris. Di certo comunque i temi sono tanti e stuzzicanti, dal già citato duello interno fino al desiderio di Max Verstappen di spezzare il dominio per regalare una gioia immensa ad un popolo intero, che sarà l’obiettivo poi della Ferrari settimana prossima a Monza. Molto importante sarà quindi valutare la ripresa anche del Cavallino Rampante, sperando in acuti già in Olanda ma ovviamente con il pensiero anche rivolto alla nostra gara di casa.

La Ferrari è “prima dei terrestri”, che non è un dato del tutto disprezzabile, ma che alla Rossa non può bastare, soprattutto dopo un digiuno di trionfi iridati che ormai si avvicina pericolosamente al “deserto” degli ultimi due decenni del secolo scorso, fra i trionfi degli anni Settanta e il mitico ciclo di Michael Schumacher. A proposito di campioni del Mondo, al centro dell’attenzione ci dovrà essere Lewis Hamilton, che negli scorsi mesi ha spesso subito batoste nel confronto con Charles Leclerc: l’inglese era certamente tra i protagonisti più bisognosi di una pausa nella diretta Formula 1, tornerà rinvigorito dopo le vacanze di agosto?