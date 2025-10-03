Diretta Formula 1 prove libere live streaming video tv: orario e risultato di FP1 e FP2 per il Gp Singapore 2025 a Marina Bay.

DIRETTA FORMULA 1 GP SINGAPORE 2025: FP1, SECONDO TEMPO PER LECLERC, POI VERSTAPPEN!

È terminata la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del del Gp Singapore 2025. Fernando Alonso porta l’Aston Martin davanti a tutti nella prima sessione di libere, firmando il miglior crono in 1:31.160. Alle sue spalle si piazza la Ferrari di Leclerc, seguita dalla Red Bull di Verstappen. Quarto tempo per Hamilton, mentre le due McLaren recuperano terreno dopo un avvio sottotono. Più indietro Antonelli, che chiude in quattordicesima posizione. Il programma riprenderà alle ore 15 con la seconda sessione. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP SINGAPORE 2025

Con la diretta Formula 1 in tv saremo su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 per tutti gli abbonati, compreso il servizio di diretta streaming video su Sky Go e l’alternativa su Now Tv.

GP SINGAPORE 2025: FP1, SECONDO TEMPO PER VERSTAPPEN

Prosegue la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del del Gp Singapore 2025. Leclerc risale fino al quarto posto prima di rientrare ai box, mentre Hamilton si assesta in sesta posizione. Hadjar sorprende con la Racing Bulls e sale in terza piazza fermando il cronometro a 1:32.550. Poco dopo è Sainz a prendersi la scena: 1:31.812 e miglior tempo provvisorio, con Alonso secondo e Norris terzo. A 24 minuti dal termine Hamilton è decimo, mentre Leclerc, con gomma rossa, piazza il colpo e vola al comando in 1:31.266. Verstappen risponde subito, portandosi al secondo posto. (agg. di Fabio Belli)

GP SINGAPORE 2025, FP1, BUON APPROCCIO DI HAMILTON!

È iniziata la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del del Gp Singapore 2025. Nelle prime fasi delle libere di Singapore sono Lawson, Hülkenberg e Sainz i primi a scendere in pista. Verstappen detta subito il ritmo con un 1:35.501, ma Hamilton lo tallona a soli 19 millesimi (1:35.520). Leclerc si colloca inizialmente in sesta posizione con 1:36.421. Hadjar sorprende tutti e si porta al comando in 1:34.329, ma l’olandese della Red Bull risponde subito con 1:34.059. La battaglia al vertice è serrata: Hamilton passa in testa in 1:33.927, seguito da Alonso e poi da Norris, che abbassa ulteriormente il riferimento a 1:33.388. Intanto Leclerc rischia due volte, prima sfiorando il muro e poi andando lungo. Piastri si inserisce davanti a tutti con 1:33.239, mentre Sainz porta la Williams fino al secondo posto. Alonso rilancia e firma un 1:32.592 che sembra poter resistere, ma Norris piazza il colpo finale: 1:32.493, miglior crono della sessione. (agg. di Fabio Belli)

GP SINGAPORE 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 11.30!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del del Gp Singapore 2025. Si apre il diciottesimo weekend della stagione 2025 di Formula 1, alle 11.30 a Marina Bay prende il via la prima sessione di prove libere. Dopo due successi consecutivi, l’attenzione è tutta su Verstappen, chiamato a dimostrare se può davvero riaccendere la lotta per il Mondiale. Occhi puntati anche sulla McLaren, attesa alla reazione, con il team di Woking che dispone di un nuovo match point per chiudere i conti e conquistare il titolo Costruttori. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 GP SINGAPORE 2025: VERSTAPPEN CI CREDE!

Per la diretta Formula 1 il weekend che si apre questo venerdì 3 ottobre è davvero interessante e ricco di spunti e tensione: alle ore 11:30 scatta la FP1 del Gp Singapore 2025, sul tracciato di Marina Bay la FP2 è invece prevista per le ore 15:00 e sarà solo un antipasto di un fine settimana esaltante e forse decisivo.

È successo infatti che Max Verstappen, contro ogni pronostico, sia riuscito quantomeno ad animare la corsa al titolo mondiale: sembrava una discussione interna alla McLaren con Oscar Piastri attualmente favorito su Lando Norris, forse è ancora così ma l’olandese della Red Bull ha aggiunto parecchio pepe allo scenario.

Ora: la distanza che Verstappen deve colmare rimane ampia, soprattutto se consideriamo che dovrebbe rimontare su due piloti in possesso ancora della macchina migliore; tuttavia, da una parte abbiamo un quattro volte iridato e dall’altra due ragazzi che potrebbero sentire la tensione e l’incertezza.

Questo non significa che il Gp Singapore 2025 sia già nelle mani dell’olandese e che Max sia pronto alla manita Mondiale, ma certamente che nella diretta Formula 1 non possiamo più pensare a un dominio McLaren fatto e finito, anche perché ci sono altre realtà in crescita e bisognerà stare molto attenti.

DIRETTA FORMULA 1 GP SINGAPORE 2025 MANDALIKA: COSA ASPETTARSI

Cosa aspettarsi allora dal Gp Singapore 2025? In attesa della diretta Formula 1, ci viene in soccorso la storia del circuito di Marina Bay, sul quale si gareggia dal 2008 con l’interruzione nel biennio 2020-2021 dovuta al Covid. È una pista sulla quale la Red Bull ha portato a casa quattro vittorie, ma mai con Verstappen: tra il 2011 e il 2013 ci fu la tripletta di Sebastian Vettel mentre nel 2022 il successo sorrise a Sergio Pérez. Dunque, le Lattine Volanti hanno aspirazioni ma l’olandese deve ancora capire come fare a vincere una gara qui, su un tracciato che per lui sembra decisamente maledetto.

Per il resto, le quattro vittorie di Lewis Hamilton possono esaltare una Ferrari a caccia di riscatto dopo il deludente weekend in Azerbaijan, ma anche il fatto che due delle cinque vittorie di Vettel (record a Singapore) siano arrivate al volante della rossa, e che due anni fa il trionfo lo abbia ottenuto Carlos Sainz che, per di più, settimana scorsa è tornato sul podio con la Williams. L’ultimo vincitore del Gp Singapore però è Lando Norris, davanti a Verstappen e Oscar Piastri: anche questo naturalmente può contare nell’economia dell’analisi di quanto potremmo vedere a Marina Bay…