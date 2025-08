Diretta Formula 1 prove libere GP Ungheria 2025 Budapest live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 1° agosto)

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: GP UNGHERIA 2025 FP1, TERZO TEMPO PER LECLERC

È terminata la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025 sul circuito dell’Hungaroring. Nella prima sessione di prove libere dominano le McLaren, con Norris al comando in 1:16.052 seguito da Piastri. Ottimo terzo tempo per Leclerc, capace di mantenere – e in alcuni tratti migliorare – il passo gara delle monoposto di Woking. Hamilton chiude quinto con l’altra Ferrari, mentre Antonelli si fa notare con il settimo tempo sulla Mercedes. Completano la top ten Russell e Verstappen. Appuntamento alle 17 per la seconda sessione di libere. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1/ Vince Norris davanti a Piastri. Storia Hulkenberg! GP Gran Bretagna 2025 Silverstone

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP UNGHERIA 2025 BUDAPEST

Il venerdì della diretta Formula 1 in tv è come sempre pure a Budapest un’esclusiva satellitare su Sky Sport F1, oppure in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

GP UNGHERIA 2025 FP1, HAMILTON RESTA INDIETRO

Prosegue la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025 sul circuito dell’Hungaroring. La McLaren si riprende la vetta con Norris, che segna un ottimo 1:16.052, seguito dal compagno di squadra Piastri. Antonelli si piazza in nona posizione. Leclerc prova a risalire e migliora il proprio crono, ma resta terzo con un 1:16.269. Bearman chiude la top ten, precedendo Sainz, confermando l’ottimo impatto dei rookie attesi in griglia nel 2025. Intanto Hamilton, che poco prima aveva richiesto un aggiustamento all’ala anteriore, fatica ancora a uscire dalle retrovie. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche streaming video GP Gran Bretagna 2025 Silverstone: Verstappen al top (5 luglio)

GP UNGHERIA 2025 FP1, PROBLEMI PER VERSTAPPEN

È iniziata la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025 sul circuito dell’Hungaroring. Nella prima sessione di libere il cronometro si accende subito con Hamilton che segna un primo tempo di riferimento in 1:20.101. Poco dopo è Bearman a migliorarsi con 1:19.780, lo stesso crono messo a segno da Hadjar. Drugovich, che sostituisce Alonso, gira in 1:21.738. Piastri alza il ritmo portandosi in testa in 1:19.535, ma viene superato dalla McLaren di Norris con 1:19.413. Poi è la volta di Russell, leader provvisorio con 1:19.111. Leclerc porta la Ferrari davanti a tutti con un 1:18.786, ma Norris risponde e torna al comando in 1:17.631. Il monegasco si riprende subito la vetta con 1:17.420. Intanto Verstappen, alle prese con problemi all’anteriore della sua Red Bull, rientra ai box. Hamilton, momentaneamente decimo, ferma il cronometro sull’1:18.395. (agg. di Fabio Belli)

Nuova Ferrari Amalfi/ La supercar erede della Roma ha 640 CV e raggiunge i 320 km/h

GP UNGHERIA 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 13.30!

Pronta a partire la diretta Formula 1 con la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025. Prima sessione di prove libere completata all’Hungaroring, con la seconda prevista alle ore 17. La McLaren si conferma la vettura di riferimento, mentre Ferrari, Red Bull e Mercedes sono chiamate a mettere sotto pressione il team di Woking e a provare a interromperne il dominio. Semaforo verde alle ore 13.30 per avere dunque i primi riscontri di questo lungo weekend sulla pista magiara. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: BUDAPEST PRIMA DELLA SOSTA

La diretta Formula 1 torna protagonista per la seconda settimana consecutiva: dopo Spa ecco Budapest, le due piste sono molto diverse fra loro ma ormai anche l’Hungaroring è un appuntamento classico e allora oggi, venerdì 1° agosto, daremo il via al Gran Premio d’Ungheria 2025, dopo il quale ci sarà la sosta estiva di quasi un mese.

Sottolineiamo innanzitutto che questo torna ad essere un weekend “normale”, senza la sprint e quindi con il venerdì che sarà caratterizzato da due turni di prove libere per quanto riguarda la diretta Formula 1. Diamo allora gli appuntamenti con le due sessioni: la FP1 avrà inizio alle ore 13.30, mentre per la FP2 il via sarà alle ore 17.00.

La McLaren sta sempre più imponendo il proprio dominio, settimana scorsa in Belgio Oscar Piastri ha vinto davanti al compagno di squadra Lando Norris e la seconda metà della stagione (nella quale siamo entrati proprio a Spa) dovrebbe essere un lungo duello interno per la conquista del titolo di campione del Mondo.

Sarebbe ovviamente la prima volta sia per Piastri sia per Norris, staremo a vedere alla lunga chi reggerà meglio la pressione sfruttando quindi l’occasione fornita dalla superiorità tecnica della McLaren, che è davvero netta nella diretta Formula 1 quest’anno, con oltre il doppio dei punti dei secondi (cioè la Ferrari) nel Mondiale Costruttori.

DIRETTA FORMULA 1: LECLERC VS HAMILTON, IL CONFRONTO IN CASA FERRARI

Abbiamo detto del duello per il titolo iridato fra Oscar Piastri e Lando Norris, nella diretta Formula 1 tiene banco anche la sfida interna in casa Ferrari tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che evidentemente non può avere in palio nulla di così prestigioso ma è certamente significativa, perché il monegasco sta facendo nettamente meglio del sette volte campione del Mondo, suo nuovo compagno di squadra che forse da molti era atteso come superiore a Leclerc ma finora sta vivendo un 2025 da incubo, senza alcun podio alla domenica.

Qualche piccola gioia per Hamilton è arrivata solamente dalle Sprint, in particolare grazie alla vittoria del sabato a Shanghai, ma è davvero troppo poco a confronto dei cinque podi conquistati da Charles Leclerc in stagione. Il monegasco ha reagito al difficile inizio di stagione, ovviamente non può essere del tutto soddisfatto ma almeno ha ottenuto la superiorità interna al team che ora punta a consolidare nella seconda parte di stagione. Un tema che sicuramente risulterà molto stuzzicante per i tifosi Ferrari nella diretta Formula 1…