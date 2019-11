Diretta Formula 1/ Prove libere live: tempi, classifica (Gp Brasile 2019)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 15 novembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Brasile 2019 dal circuito di Interlagos a San Paolo, dove domenica si correrà il ventesimo e penultimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1, un grande classico della stagione. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, che saranno condizionati dalle quattro ore di fuso orario che separano l’Italia dalla metropoli brasiliana. Ecco dunque quando si svolgeranno le due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 15.00 italiane del pomeriggio, quando in Brasile saranno invece solamente le 11.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 19.00 per la FP2 (le 15.00 locali), la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora della gara di domenica sul tracciato dell’Autodromo dedicato alla memoria di José Carlos Pace, una tappa fra le più tradizionali del Mondiale di Formula 1. Il pubblico è sempre numeroso e appassionato, anche se quest’anno (come già nella passata stagione) non ci sarà nemmeno un pilota brasiliano, un’assenza che fa male pensando ai tanti campioni che sono arrivati dal Sudamerica. Si spera comunque in un grande spettacolo, favorito anche dal fatto che la tensione per il titolo iridato è ormai svanita, dal momento che sia il Mondiale Piloti per la sesta volta a Lewis Hamilton sia quello Costruttori alla Mercedes sono già stati assegnati.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio del Brasile da Interlagos, che completa la tripletta delle gare nel continente americano, facciamo il punto della situazione dei protagonisti. Cominciamo dalla Ferrari, che sicuramente dopo la sosta ha cambiato passo con sei pole position consecutive e tre vittorie. Il bilancio globale sul 2019 resta però negativo, sia perché la svolta è arrivata troppo tardi per sperare di invertire la china di un Mondiale che fino ad agosto era stato un disastro, sia perché anche in questo periodo certamente più felice non sono mancati i problemi e gli errori, con la gara di Austin che è stata in tal senso emblematica, tanto da avere acceso anche una feroce polemica con Max Verstappen. Insomma, c’è ancora tanto da lavorare, tuttavia la crescita rispetto alla prima parte della stagione è evidente e non va dimenticata, lasciando ben sperare in ottica 2020, con l’auspicio naturalmente che la Ferrari l’anno prossimo possa essere competitiva fin da subito e non solamente quando i giochi sono ormai fatti, eliminando poi quegli errori che spesso compromettono anche le gare potenzialmente favorevoli.

La Mercedes dal canto suo ha dominato in modo più netto di quanto le fosse riuscito negli ultimi anni: nel 2018 ad esempio si arrivò in Brasile con il Mondiale Costruttori ancora in palio, mentre quest’anno la Mercedes se lo è assicurato matematicamente addirittura a Suzuka, cioè alla quintultima gara della stagione, mentre Hamilton ha festeggiato il titolo Piloti ad Austin, ma già da un paio di gare il suo unico teorico avversario era il compagno di squadra Valtteri Bottas. Certo, la crescita della Ferrari soprattutto sul giro secco interroga Stoccarda, ma la posizione di forza delle Frecce d’Argento resta saldissima e la capacità di sfruttare ogni minima possibilità ed errore altrui resta fenomenale. Vedremo infine quale ruolo sapranno giocare in Brasile Max Verstappen e la Red Bull, con l’olandese che è il grande rivale dei due ferraristi per il terzo posto nella classifica Piloti e che vorrebbe prendersi lo status di primo inseguitore della Mercedes. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Brasile 2019 a Interlagos sta per cominciare…



