Diretta Formula 1/ Prove libere live: tempi, classifica (Gp Toscana 2020 Mugello)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 11 settembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Toscana 2020 dal circuito del Mugello, una delle grandi novità dell’anomala stagione 2020 della Formula 1. Il Coronavirus ha stravolto tutto, ma almeno ci regala qualche piccola soddisfazione, come sarà quella di vedere le macchine di Formula 1 sfrecciare sul meraviglioso circuito del Mugello in occasione della millesima gara iridata della Ferrari, infatti la denominazione completa di questa gara unica sarà Gran Premio di Toscana Ferrari 1000. Appena settimana scorsa eravamo a Monza, che ci ha regalato una gara pazza vinta clamorosamente da Pierre Gasly su AlphaTauri, purtroppo però la grande assente è stata proprio la Ferrari, protagonista di un doppio ritiro quando d’altronde era già lontana da piazzamenti degni del Cavallino Rampante. La batosta di Monza ha fatto seguito a quella di Spa, la speranza è che al Mugello le cose vadano meglio, per non “celebrare” la millesima gara con un altro flop. Ricordiamo adesso gli orari della diretta Formula 1, che saranno quelli classici per tutti i Gran Premi che si svolgono nel cuore dell’Europa: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00 del mattino; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica, ma entrambi i turni saranno fondamentali su una pista che rappresenta una novità per il Circus della Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1 GP TOSCANA 2020: LA SFIDA AL MUGELLO

In attesa del via alla diretta Formula 1, bisogna appunto ricordare che si tratta di una storica prima volta del Mugello, normalmente “casa” del motociclismo, che curiosamente proprio in questa stessa settimana fa tappa in Italia, ma a Misano. Quest’anno infatti il Mugello sarà “a quattro ruote” come Monza e Imola, che a sua volta torna nel Circus dopo ben 14 anni di assenza. Il tema che tiene banco attualmente è quello di un Mondiale alla ricerca di nuovi spunti dal momento che in classifica tutto sembra già definito – a Monza ci si è riusciti con una gara dallo svolgimento a dir poco imprevedibile, ma in condizioni normali la superiorità di Stoccarda pare indiscutibile. Il Mondiale Costruttori è in cassaforte per la Mercedes; situazione simile tra i Piloti, perché Lewis Hamilton sembra a sua volta già inattaccabile sulla strada verso il settimo trionfo iridato eguagliando così il record di Michael Schumacher. L’onore e l’onere di tenere vivo il discorso quanto più a lungo possibile spetta a Valtteri Bottas e soprattutto Max Verstappen: l’olandese della Red Bull che cosa saprà fare al Mugello?

DIRETTA FORMULA 1: FERRARI 1000, SOGNO O INCUBO?

Il Mugello è un circuito che ha caratteristiche tecniche piuttosto differenti da quelle di Spa e soprattutto Monza. A questo si aggrappano i tifosi della Ferrari per sperare in una gara almeno dignitosa da parte di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, il quale ha annunciato nei giorni scorsi che il suo futuro sarà alla Racing Point – che nel 2021 diventerà Aston Martin. Spa e Monza sono infatti stati un doppio disastro di proporzioni clamorose: malissimo in qualifica, ancora peggio in gara soprattutto a Monza, con l’onta del doppio ritiro di entrambi i piloti. La speranza è che, su un genere di circuito differente, si possa tornare almeno a lottare a ridosso del podio, riuscendo magari pure a salirci se si creassero le condizioni favorevoli, come Leclerc è già riuscito a fare un paio di volte nel corso della stagione. Una nuova Monza sarebbe un incubo che renderebbe terribile questa doppietta tutta italiana, il sogno sarebbe il podio, anche se servirebbe un “miracolo” paragonabile a quello di Monza 1988. Adesso però l’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta ormai finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Toscana 2020 al Mugello sta per cominciare…



