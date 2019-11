Diretta Formula 1/ Prove libere live: tempi e classifica (Gp Abu Dhabi 2019)

La diretta Formula 1 torna oggi, venerdì 29 novembre, con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 dal circuito di Yas Marina, dove domenica si correrà il ventunesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno molto simili a quelli classici delle gare che si disputano in Europa nonostante le tre ore di fuso orario che separano l’Italia dagli Emirati Arabi Uniti, perché la gara di Abu Dhabi si disputa al tramonto. Ecco dunque quando si svolgeranno le due sessioni in programma oggi per la diretta Formula 1: la FP1 avrà inizio alle ore 13.00 del pomeriggio locale, quando in Italia saranno invece solamente le ore 10.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.00 italiane per la FP2 (le 17.00 locali), la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di domani e della gara di domenica sul tracciato che fa parte del calendario del Mondiale di Formula 1 dal 2009. Circuito di certo non esaltante quello di Yas Marina, di solito poteva regalare emozioni giusto perché c’erano dei titoli iridati ancora da assegnare: stavolta invece tutto è già deciso, dunque l’atmosfera è quella dell’ultimo giorno di scuola – sperando che sia tale anche il divertimento, anche se i sorpassi su questa tortuosa pista restano piuttosto complicati.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio di Abu Dhabi a Yas Marina, che farà calare definitivamente il sipario sulla stagione, facciamo il punto della situazione dei protagonisti. Cominciamo dalla Ferrari, che sicuramente dopo la sosta ha cambiato passo con sei pole position consecutive e tre vittorie. Il bilancio globale sul 2019 resta però negativo, sia perché la svolta è arrivata troppo tardi per sperare di invertire la china di un Mondiale che fino ad agosto era stato un disastro, sia perché anche in questo periodo certamente più felice non sono mancati i problemi e gli errori, con il disastro di Interlagos che è naturalmente l’emblema di una situazione non facile da gestire per Mattia Binotto, con i rapporti di forza interni fra i due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc che rischia di essere una mina vagante anche per il 2020. Insomma, globalmente questo è un anno da dimenticare, che rispetto al 2017 e al 2018 ha fatto segnare degli evidenti passi indietro praticamente in tutte le voci, ad eccezione delle pole position – troppo poco però per salvare il 2019 della Ferrari.

La Mercedes dal canto suo ha dominato in modo più netto di quanto le fosse riuscito negli ultimi anni: questo si deve soprattutto a una prima parte di stagione letteralmente dominata da Stoccarda, che così si è potuta permettere di essere poi un po’ meno brillante (soprattutto in qualifica) dopo la pausa estiva, ma comunque sempre spietata a cogliere ogni minima occasione con rarissimi errori, come quello che in Brasile ha portato alla penalizzazione di Lewis Hamilton. Resta da capire se il calo nella seconda metà di stagione potrà avere ripercussioni sul futuro, ma per scoprirlo ci vorrà ancora del tempo. Vedremo infine quale ruolo sapranno giocare ad Abu Dhabi Max Verstappen e la Red Bull, con l’olandese che è il grande rivale dei due ferraristi per il terzo posto nella classifica Piloti e che vorrebbe prendersi lo status di primo inseguitore della Mercedes per poi lanciare la sfida in grande stile nel 2020 anche a Hamilton. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 a Yas Marina sta per cominciare…



