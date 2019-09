Diretta Formula 1/ Prove libere live: tempi e classifica (Gp Italia 2019 Monza)

La Formula 1 in diretta oggi, venerdì 6 settembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Italia 2019 dallo storico circuito di Monza, l’Autodromo Nazionale che ospita la tappa italiana, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1, che ci regala dunque una doppietta fantastica subito dopo un’altra di grande fascino, quella di domenica scorsa a Spa che ha visto la vittoria di Charles Leclerc e della Ferrari, miglior viatico possibile a quella che naturalmente è la gara di casa per la Rossa in una stagione globalmente anonima ma che potrebbe essere “salvata” in caso di doppietta Spa-Monza. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, che saranno quelli classici di questa stagione per tutti i Gran Premi che durante la stagione si svolgono nel cuore dell’Europa: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00 del mattino; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica, un appuntamento naturalmente imperdibile perché Monza è sinonimo di storia, tradizione, velocità e anche Ferrari.

DIRETTA FORMULA 1 GP ITALIA MONZA 2019: LA SFIDA IN BRIANZA

Tutti vogliono vincere a Monza: il Gran Premio d’Italia è una delle gare più attese in assoluto, che ha scritto la storia della Formula 1. Tempio della velocità, casa della Ferrari, circuito più presente nella storia del Mondiale: basterebbero questi tre elementi a capire perché di Monza non si può fare a meno – e speriamo che in futuro non ci siano più problemi per mantenere in calendario l’appuntamento brianzolo, il tracciato che meno di tutti è cambiato rispetto ai tempi eroici dell’automobilismo in bianco e nero. Il tema che tiene banco attualmente è quello di un Mondiale alla ricerca di nuovi spunti dal momento che in classifica tutto sembra già definito. Il Mondiale Costruttori è in cassaforte per la Mercedes, che ha circa 150 punti di vantaggio sulla Ferrari; situazione simile tra i Piloti, perché 65 punti di differenza tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas richiederebbero un miracolo al pilota finlandese per ribaltare la situazione con il più forte compagno di squadra. Monza però ha sufficiente fascino per attirare sempre l’attenzione e la vittoria della Ferrari proprio domenica scorsa è stata provvidenziale per accendere l’entusiasmo.

MERCEDES-FERRARI, PROTAGONISTI A CONFRONTO

Monza negli ultimi anni è sempre stata una pista favorevole alla Mercedes, dal momento che all’Autodromo Nazionale la potenza del motore è fondamentale e questo è stato un punto di forza delle Frecce d’Argento fin da quando sono stati reintrodotti i motori turbo. L’anno scorso la Ferrari aveva rovesciato i rapporti di forza nelle qualifiche, regalandosi una fantastica prima fila tutta Rossa che però aveva reso ancora più doloroso l’epilogo della domenica, con la vittoria di Hamilton che di fatto fu il punto di svolta per un Mondiale fino a quel momento apertissimo. Quest’anno paradossalmente invece la velocità pura è il punto di forza della Ferrari, forse l’unico nel confronto con la Mercedes. Ecco perché a Monza si può davvero sognare una seconda vittoria consecutiva per Maranello, che non rovescerebbe l’andamento complessivo della stagione, ma le darebbe di sicuro ben altro sapore. Sarà poi naturalmente interessante scoprire chi farà meglio tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, ormai pari grado all’interno del team come ha dimostrato l’aiuto offerto da Seb al monegasco a Spa. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta però ormai finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Italia 2019 a Monza sta per cominciare…



