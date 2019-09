Diretta Formula 1/ Prove libere live: tempi e classifica (Gp Singapore 2019)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 20 settembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Singapore 2019 dal circuito cittadino che sorge nella città Stato del Sud-Est asiatico, per la precisione nel quartiere portuale di Marina Bay, dove domenica si correrà il quindicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che a dire il vero saranno molto simili a quelli classici dei Gran Premi che si svolgono in Europa. Per gli appassionati d’altronde questa non è più una notizia: nonostante Singapore sia ben sei ore avanti rispetto all’Italia quanto a fuso orario, come da tradizione ormai decennale si correrà in notturna e di conseguenza tutti gli appuntamenti sono spostati verso la sera locale. Ecco dunque gli orari della diretta Formula 1 delle due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 10.30 italiane del mattino, quando a Singapore saranno già le 16.30; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.30 per la FP2 (le 20.30 locali), la sessione più significativa perché si disputerà all’incirca alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica.

DIRETTA FORMULA 1: LE CARATTERISTICHE DI SINGAPORE

La diretta Formula 1 riparte dunque dal Gran Premio di Singapore, un taglio netto con le due precedenti gare a Spa e Monza. Dopo due circuiti leggendari, ricchi di fascino, adesso è la volta di Marina Bay, circuito decisamente tortuoso dal momento che prevede ben 23 curve. La gara sarà tra le più lunghe del Mondiale: infatti si disputa su un tracciato cittadino che come abbiamo detto è lento e tortuoso, dunque si va sempre a sfiorare il limite delle due ore, soprattutto in caso di maltempo o di incidenti che costringano i commissari a decidere per l’ingresso della Safety Car, magari anche per più di una volta nel corso del Gp. Effettuare sorpassi non è facile, possiamo parlare di una sorta di copia di Montecarlo, che però non ha il glamour e la tradizione dell’originale. Singapore presenta il più alto numero di curve di tutto il calendario iridato (23 per 61 giri in gara fa 1403), un’umidità di circa l’80% dal momento che il clima è tipicamente tropicale, un tempo di gara prossimo alle due ore e vie di fuga quasi inesistenti che rendono letale ogni errore: una sfida dunque molto impegnativa per tutti i piloti, ma spesso poco appassionante per gli spettatori, salvo incidenti o imprevisti.

MERCEDES-FERRARI, PROTAGONISTI A CONFRONTO

Singapore negli ultimi anni è stata spesso una pista favorevole alla Ferrari o anche alla Red Bull, che nel confronto con la Mercedes pagavano di meno la differenza in termini di potenza del motore, punto di forza delle Frecce d’Argento fin da quando sono stati reintrodotti i motori turbo. Quest’anno invece la velocità pura è il punto di forza della Ferrari, forse l’unico nel confronto con la Mercedes: a Spa e Monza ciò è servito per regalarci una fantastica doppietta di vittorie per Charles Leclerc, Singapore tuttavia potrebbe segnare il ritorno della superiorità Mercedes, sicuramente più completa della Rossa su un circuito completamente differente dai due precedenti. Sarà in ogni caso naturalmente interessante scoprire chi farà meglio tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, perché all’interno del team le gerarchie potrebbero essersi ormai ribaltate, ma va aiutato un Vettel in evidente difficoltà. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta però ormai finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Singapore 2019 a Marina Bay sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA