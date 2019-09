Diretta Formula 1/ Prove libere Sochi: tempi e classifica (Gp Russia 2019)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 27 settembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Russia 2019 da Sochi, dove domenica si correrà il sedicesimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno leggermente condizionati dall’ora di fuso orario tra l’Italia e la città russa sulle sponde del Mar Nero, comunque gli orari delle varie sessioni sulla pista che sorge all’interno del Villaggio Olimpico dei Giochi invernali del 2014 non si discosteranno di molto da quelli delle gare nell’Europa occidentale. La diretta Formula 1 per la FP1 avrà inizio alle ore 10.00 italiane, quando sul circuito di Sochi saranno le 11.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.00 (le 15.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà sostanzialmente alla stessa ora delle qualifiche di domani e della gara di domenica e come di consueto sarà la più indicativa per scuderie e piloti.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio di Russia che fa doppietta con Singapore, dove abbiamo finalmente assistito alla prima vittoria stagionale di Sebastian Vettel, facciamo il punto della situazione dei protagonisti. Cominciamo proprio dalla Ferrari, a sorpresa dominatrice assoluta del mese di settembre, grazie alle due meravigliose vittorie di Charles Leclerc prima a Spa e poi a Monza, seguite dalla doppietta di Singapore. Una stagione nera fino a un mese fa ha cambiato decisamente colore: tutto sommato ci si poteva attendere la Ferrari grande protagonista a Spa e Monza, perché si sapeva che la potenza del motore era il principale punto di forza della monoposto di Maranello (e comunque fare doppietta pole-vittoria su entrambi i circuiti non è cosa da poco), ma la vera svolta è stata a Singapore, circuito dalle caratteristiche opposte e che pure ha regalato alla Ferrari la terza pole consecutiva e in gara addirittura la prima doppietta da due anni a questa parte.

Il Mondiale ormai è andato, ma il segnale partito da Singapore è chiarissimo: la Ferrari sembra avere risolto i problemi che la affliggevano sui circuiti più lenti (ricordate il disastro in Ungheria meno di due mesi fa?) e dunque adesso si candida protagonista ovunque, anche a Sochi dove il Cavallino Rampante non ha mai vinto. Un problema non da poco per una Mercedes che ha di fatto già blindato i titoli iridati 2019 ma da qualche gara a questa parte non è più così brillante: dopo avere vinto tinte le prime otto gare della stagione, nelle ultime sette ne ha conquistate “solo” due, è a secco di pole position da quattro gare e addirittura a Singapore non è salita sul podio. In ottica 2020 questo avrà fatto scattare l’allarme per Toto Wolff e Sochi potrebbe dare risposte importanti. Per la Mercedes infatti sono cinque vittorie su cinque da quando questo Gp è stato introdotto: perdere anche qui significherebbe che il sorpasso Ferrari è davvero avvenuto. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Russia 2019 dal circuito di Sochi sta per cominciare…



