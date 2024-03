Diretta Formula 1/ Prove libere streaming video, cronaca Gp Australia 2024 Melbourne (oggi 22 marzo)

DIRETTA FORMULA 1: PROVE LIBERE GP AUSTRALIA 2024

La diretta Formula 1 ci fa compagnia venerdì 22 marzo con il giorno dedicato alle prove libere del Gp Australia 2024: il primo dato di cui parlare è proprio quello della data, perché dopo i primi due appuntamenti “spostati” sul trittico giovedì-sabato torniamo finalmente al calendario tradizionale, dunque a Melbourne la gara verrà disputata regolarmente la domenica. Gli orari naturalmente saranno proibitivi per noi: a Melbourne siamo dieci ore avanti, dunque secondo il fuso italiano la FP1 del Gp Australia 2024 sarà alle ore 2:30 mentre la FP2 scatterà alle ore 6:00, gli appassionati saranno costretti a una levataccia per assistere alle prime due sessioni come a ogni altro momento del weekend.

Ad ogni modo, per presentare al meglio la diretta Formula 1 per il terzo appuntamento stagionale possiamo dire che fino a questo momento la stagione ha seguito i canoni della continuità rispetto agli ultimi Mondiali: due vittorie di Max Verstappen e due doppiette della Red Bull, gli altri inseguono e, almeno per ora, l’unico vero rivale delle Lattine Volanti potrebbe essere l’equilibrio interno, qui il chiaro riferimento è alla nota vicenda di Chris Horner che potrebbe aver scoperchiato un vaso di Pandora fatto di intrighi di potere e possibilità di qualche addio illustre. Lo vedremo, come vedremo cosa succederà nella diretta Formula 1 per le prove libere del Gp Australia 2024.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE

Ancora una volta va ricordato che la trasmissione in tv per quanto riguarda la diretta Formula 1 viene affidata al satellite, che ha acquisito i diritti per trasmettere integralmente il Mondiale. Le immagini come sempre saranno fornite da Sky Sport Formula 1 HD, canale che trovate al numero 207 del decoder e ovviamente visibile solo dagli abbonati; per il Gp Australia 2024 va anche detto che non sarà garantita la trasmissione in chiaro per Tv8, anche se per quanto riguarda le prove libere del venerdì l’appuntamento sarebbe comunque escluso.

Lo streaming video della Formula 1 sarà disponibile con l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi; a raccontare tutte le emozioni della diretta Formula 1 sarà Carlo Vanzini in compagnia di Marc Gené e gli altri ospiti, Mara Sangiorgio sarà invece al paddock per contributi e interviste. Come già detto, la diretta Formula 1 in tv non andrà in chiaro per il Gp Australia 2024: non sarebbe comunque stato così oggi, ma nemmeno nei prossimi giorni si potrà assistere all’evento in tempo reale e bisognerà dunque accontentarsi della differita, per quanto riguarda qualifiche e gara.

DIRETTA FORMULA 1 GP AUSTRALIA 2024: TEMI E PROTAGONISTI

Avvicinandoci alla diretta Formula 1 per il Gp Australia 2024 dobbiamo dire che a Melbourne non sarà solo la Red Bull a essere sotto i riflettori. Certamente anche la Ferrari sarà osservata speciale: attualmente seconda tra i Costruttori, la rossa ha dato prova di grande passo gara e velocità, qualche sfortuna di troppo ha forse giocato un ruolo importante ma la Ferrari è lì, prima rivale della Red Bull, e oggi ritrova Carlos Sainz dopo lo stop improvviso che in Arabia Saudita ha promosso Oliver Bearman, peraltro comportatosi alla grande arrivando settimo e, anche in virtù di questo risultato, confermando la bontà del progetto SF24.

Le altre monoposto coinvolte nella diretta Formula 1 per il Gp Australia 2024 per il momento inseguono: la McLaren sta provando a tenere botta, la Mercedes invece appare in grande affanno soprattutto con Lewis Hamilton, che prima ha lamentato problemi al sedile e poi a Jeddah non è stato in grado di sorpassare Lando Norris e Bearman pur avendo un passo migliore, dovendosi accontentare – si fa per dire – del nono posto. Sarà davvero interessante scoprire se Hamilton tornerà a vincere una gara, cosa che gli manca nel 2021, prima del già ufficializzato passaggio in Ferrari; adesso noi possiamo metterci comodi e scoprire realmente quello che succederà nel corso della diretta Formula 1 per il Gp Australia 2024.

